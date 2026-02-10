Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 9 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Cuori (Rai 1) a finire davanti alle gare delle Olimpiadi (Rai 2) e Taratata (Canale 5) di Paolo Bonolis. Ai piedi del podio Taken 3 (Italia 1), Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Viva l’Italia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Cuori – 1° episodio: 3.033.000 spettatori (16%);
- Rai 1, Cuori – 2° episodio: 2.831.000 spettatori (19,5%);
- Rai 2, Olimpiadi: 2.626.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Taratata: 2.333.000 spettatori (18,1%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Taken 3: 1.004.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.001.000 spettatori (6,6%);
- La7, La Torre di Babele: 712.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 593.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, 4 Hotel: 329.000 spettatori (2%);
- Nove, Viva l’Italia: 268.000 spettatori (1,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.931.000 spettatori (22,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.731.000 spettatori (21,8%);
- Rai 1, Cinque minuti: 4.302.000 spettatori (20,9%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.625.000 spettatori (17,5%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.741.000 spettatori (8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.466.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.084.000 spettatori (5,2%);
- Italia 1, NCIS: 1.084.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.103.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 968.000 spettatori (4,4%);
- Tv8, Celebrity Chef: 417.000 spettatori (1,9%);
- Nove, The Cage: 406.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.211.000 spettatori (23,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.068.000 spettatori (20,3%);
- Rai 2, Olimpiadi – Curling: 2.867.000 spettatori (19,3%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.454.000 spettatori (14,6%).
- Rai 3, TGR: 2.066.000 spettatori (11,3%);
- Rai 2, Olimpiadi – Snowboard: 2.025.000 spettatori (10,3%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.669.000 spettatori (12,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.077.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 1.032.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 929.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 797.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, CSI: 682.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Cash or Trash: 615.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 391.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 343.000 spettatori (1,8%);
- Nove, Little Big Italy: 257.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 194.000 spettatori (1,2%).