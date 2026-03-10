Ascolti tv ieri lunedì 9 marzo chi ha vinto tra Guerrieri con Alessandro Gassmann, Scherzi a Parte e Giletti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 9 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Guerrieri con Alessandro Gassmann (Rai 1) a finire davanti a Scherzi a Parte con Max Giusti (Canale 5) e a Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio Top Gun (Italia 1), La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Chi segna vince (Rai 2), The Equalizer (Tv8) e Angeli e Demoni (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 9 marzo: chi ha vinto tra Guerrieri, Scherzi a Parte, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Guerrieri : 3.918.000 spettatori (22,8%);

: 3.918.000 spettatori (22,8%); Canale 5, Scherzi a Parte : 3.232.000 spettatori (23,6%);

: 3.232.000 spettatori (23,6%); Rai 3, Lo stato delle cose: 1.099.000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Top Gun : 924.000 spettatori (5,2%);

924.000 spettatori (5,2%); La7, La Torre di Babele : 904.000 spettatori (4,7%);

: 904.000 spettatori (4,7%); Rete 4, Quarta Repubblica : 763.000 spettatori (5,7%);

: 763.000 spettatori (5,7%); Rai 2, Chi segna vince : 541.000 spettatori (2,9%);

: 541.000 spettatori (2,9%); Tv8, The Equalizer : 441.000 spettatori (2,7%);

: 441.000 spettatori (2,7%); Nove, Angeli e Demoni: 304.000 spettatori (1,9%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.277.000 spettatori (24,7%);

: 5.277.000 spettatori (24,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 5.125.000 spettatori (23,7%);

: 5.125.000 spettatori (23,7%); Rai 1, Cinque minuti: 4.733.000 spettatori (22,7%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 4.142.000 spettatori (19,6%);

: 4.142.000 spettatori (19,6%); La7, Otto e Mezzo : 1.959.000 spettatori (9%);

: 1.959.000 spettatori (9%); Rai 3, Un posto al sole : 1.478.000 spettatori (6,8%);

: 1.478.000 spettatori (6,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.253.000 spettatori (6%);

: 1.253.000 spettatori (6%); Italia 1, NCIS : 1.198.000 spettatori (5,6%);

: 1.198.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.024.000 spettatori (4,8%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 956.000 spettatori (4,4%);

: 956.000 spettatori (4,4%); Tv8, Celebrity Chef : 543.000 spettatori (2,5%);

: 543.000 spettatori (2,5%); Nove, The Cage: 451.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 5.016.000 spettatori (28%);

: 5.016.000 spettatori (28%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.755.000 spettatori (25,9%);

: 3.755.000 spettatori (25,9%); Canale 5, Caduta libera: 2.844.000 spettatori (17,3%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.485.000 spettatori (13,7%);

: 2.485.000 spettatori (13,7%); Rete 4, La promessa : 1.943.000 spettatori (4,8%);

: 1.943.000 spettatori (4,8%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.911.000 spettatori (15%);

: 1.911.000 spettatori (15%); Rete 4, 10 Minuti : 1.076.000 spettatori (6,1%);

: 1.076.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Blob : 954.000 spettatori (4,8%);

: 954.000 spettatori (4,8%); Rai 3, Il provinciale : 879.000 spettatori (4,2%);

: 879.000 spettatori (4,2%); Italia 1, CSI: 751.000 spettatori (3,9%);

751.000 spettatori (3,9%); Nove, Cash or Trash : 746.000 spettatori (3,8%);

: 746.000 spettatori (3,8%); Rai 2, 9-1-1 : 538.000 spettatori (2,8%);

: 538.000 spettatori (2,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 520.000 spettatori (3,4%);

520.000 spettatori (3,4%); Tv8, 4 Ristoranti: 508.000 spettatori (2,9%).

E ancora:

Rai 2, TgSport Sera : 415.000 spettatori (3,3%);

: 415.000 spettatori (3,3%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 380.000 spettatori (2,4%);

: 380.000 spettatori (2,4%); Nove, Little Big Italy : 359.000 spettatori (2,9%);

: 359.000 spettatori (2,9%); La7, Ignoto X: 245.000 spettatori (1,6%).