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Ascolti TV ieri lunedì 9 novembre, Livatino ha vinto contro Gf Vip e Lo Stato delle Cose: dati Auditel

La fiction Rai vince la prima serata con circa 3 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel

3 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 9 novembre 2026, premia Livatino con Giuseppe De Domenico su Rai 1, che conquista quasi 3 milioni di spettatori e il 18,7% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 2.108.000 spettatori e il 18,6%, così come Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3 (1.075.000 spettatori, 7,5%). In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a imporsi su Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 9 novembre: chi ha vinto tra Livatino, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di lunedì 9 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Rai 1, Livatino: 2.960.000 spettatori (18,7%);
  • Canale 5, Gf Vip: 2.108.000 spettatori (18,7%);
  • Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.075.000 spettatori (7,5%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, Fast&Furious 8: 831.000 spettatori (5,3%);
  • Tv8, GialappaShow: 802.000 spettatori (5,3%);
  • Rai 2, Ex – Amici come prima: 744.000 spettatori (4,3%);
  • La7, M – Il figlio del secolo: 605.000 spettatori (3,6%);
  • Rete 4, Quarta Repubblica: 567.000 spettatori (4,5%);
  • Nove, Little Big Italy: 354.000 spettatori (2,8%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di lunedì 9 novembre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.485.000 spettatori e 21,9% di share.

La Ruota della Fortuna si ferma a 4.495.000 spettatori e il 22,1%.

Questi i dati completi:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.495.000 spettatori (22,1%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.485.000 spettatori (21,9%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.914.000 spettatori (19,8%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.977.000 spettatori (9,6%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.497.000 spettatori (7,3%);
  • Rai 3Il cavallo e la torre: 1.214.000 spettatori (6,1%);
  • Italia 1, NCIS: 1.002.000 spettatori (4,9%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 979.000 spettatori (4,9%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 816.000 spettatori (4%);
  • Nove, Cash or Trash: 645.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 556.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Foodish: 546.000 spettatori (2,7%).
Stefano De Martino e Gerry ScottiANSA
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di lunedì 9 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.486.000 spettatori (26%);
  • Rai 3, TGR: 2.469.000 spettatori (14,1%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.602.000 spettatori (16,4%).

A seguire:

  • Rete 4, La Promessa: 1.091.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 3, Blob: 1.089.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 909.000 spettatori (4,9%);
  • Rai 3, Generazione Bellezza: 882.000 spettatori (4,5%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 715.000 spettatori (4,6%);
  • Italia 1, CSI: 501.000 spettatori (2,7%);
  • Nove, Cash or Trash: 456.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Foodish: 405.000 spettatori (2,3%);
  • La7, Ignoto X: 362.000 spettatori (2,4%);
  • Italia 1, Gf Vip: 333.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, Little Big Italy: 306.000 spettatori (2,6%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 299.000 spettatori (1,9%).

ascolti-tv-ieri-lunedi-9-novembre-2026 ANSA

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