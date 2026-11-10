Ascolti TV ieri lunedì 9 novembre, Livatino ha vinto contro Gf Vip e Lo Stato delle Cose: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con circa 3 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 9 novembre 2026, premia Livatino con Giuseppe De Domenico su Rai 1, che conquista quasi 3 milioni di spettatori e il 18,7% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 2.108.000 spettatori e il 18,6%, così come Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3 (1.075.000 spettatori, 7,5%). In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a imporsi su Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 9 novembre: chi ha vinto tra Livatino, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 9 novembre: chi ha vinto tra Livatino, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di lunedì 9 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Livatino: 2.960.000 spettatori (18,7%);
- Canale 5, Gf Vip: 2.108.000 spettatori (18,7%);
- Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.075.000 spettatori (7,5%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Fast&Furious 8: 831.000 spettatori (5,3%);
- Tv8, GialappaShow: 802.000 spettatori (5,3%);
- Rai 2, Ex – Amici come prima: 744.000 spettatori (4,3%);
- La7, M – Il figlio del secolo: 605.000 spettatori (3,6%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 567.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Little Big Italy: 354.000 spettatori (2,8%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di lunedì 9 novembre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.485.000 spettatori e 21,9% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.495.000 spettatori e il 22,1%.
Questi i dati completi:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.495.000 spettatori (22,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.485.000 spettatori (21,9%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.914.000 spettatori (19,8%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.977.000 spettatori (9,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.497.000 spettatori (7,3%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.214.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.002.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 979.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 816.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 645.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Tg2 Post: 556.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 546.000 spettatori (2,7%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di lunedì 9 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.486.000 spettatori (26%);
- Rai 3, TGR: 2.469.000 spettatori (14,1%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.602.000 spettatori (16,4%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 1.091.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 1.089.000 spettatori (5,8%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 909.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 882.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 715.000 spettatori (4,6%);
- Italia 1, CSI: 501.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Cash or Trash: 456.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 405.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 362.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Gf Vip: 333.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 306.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 299.000 spettatori (1,9%).