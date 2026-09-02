Ascolti tv ieri martedì 1 settembre chi vince tra La legge di Lidia Poet, Hotel costiera e Verità Nascoste
Ascolti tv martedì 1 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con La legge di Lidia Poet che sfida Hotel costiera e Verità Nascoste
Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di martedì 1 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Hotel costiera (Canale5) a chiudere davanti a La legge di Lidia Poet (Rai1) e Verità Nascoste (Rete4). Giù dal podio Torino-Monza di Coppa Italia (Italia1), seguito da L’ultima vendetta (Rai2), Il mio nome è Riccardo Cocciante (Rai3), In Onda (La7), Comedy Match (Nove) e The Karate Kid (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 1 settembre: chi ha vinto tra La legge di Lidia Poet, Hotel costiera e Verità Nascoste
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 1 settembre: chi ha vinto tra La legge di Lidia Poet, Hotel costiera e Verità Nascoste
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Canale5, Hotel Costiera: 1.949.000 spettatori (14.4%)
- Rai1, La Legge di Lidia Poët: 1.558.000 spettatori (11.2%)
- Rete4, Verità Nascoste: 1.029.000 spettatori (9.9%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Coppa Italia – Torino-Monza: 1.020.000 spettatori (6.3%)
- Rai2, L’ultima vendetta: 822.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Il mio nome è Riccardo Cocciante: 763.000 spettatori (4.9%)
- La7, In Onda Prima Serata: 744.000 spettatori (4.8%)
- Tv8, The Karate Kid – La leggenda continua: 417.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Comedy Match: 413.000 spettatori (3.0%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.503.000 spettatori (26.2%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.455.000 spettatori (20.7%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.575.000 spettatori (15.0%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.274.000 spettatori (7.4%)
- La7, In Onda: 1.257.000 spettatori (7.3%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 885.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 850.000 spettatori (4.9%)
- Rai2, TG2 Post: 515.000 spettatori (3.0%)
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 510.000 spettatori (3.0%)
- Italia1, Coppa Italia Live: 425.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 409.000 spettatori (2.4%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.308.000 spettatori (24.4%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.068.000 spettatori (20.7%)
- Canale5, The Wall: 1.846.000 spettatori (15.7%)
Fuori dal podio:
- Rai3, news dei TGR: 2.051.000 spettatori (14.7%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.025.000 spettatori (11.7%)
- Rai3, Blob: 893.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, La Promessa: 854.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, 10 Minuti: 703.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 720.000 spettatori (4.5%)
- Rai2, TGSport Sera: 327.000 spettatori (3.8%)
- Italia1, Coppa Italia – Parma-Cremonese: 349.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, Blue Bloods: 388.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Little Big Italy: 224.000 spettatori (2.6%)
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 367.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, TGSport – Speciale Chiusura Calciomercato: 312.000 spettatori (2.1%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 131.000 spettatori (1.6%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 192.000 spettatori (1.6%)
- Tv8, 4 Hotel: 214.000 spettatori (1.6%)