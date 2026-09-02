Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di martedì 1 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Hotel costiera (Canale5) a chiudere davanti a La legge di Lidia Poet (Rai1) e Verità Nascoste (Rete4). Giù dal podio Torino-Monza di Coppa Italia (Italia1), seguito da L’ultima vendetta (Rai2), Il mio nome è Riccardo Cocciante (Rai3), In Onda (La7), Comedy Match (Nove) e The Karate Kid (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 1 settembre: chi ha vinto tra La legge di Lidia Poet, Hotel costiera e Verità Nascoste

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Canale5, Hotel Costiera : 1.949.000 spettatori (14.4%)

: 1.949.000 spettatori (14.4%) Rai1, La Legge di Lidia Poët : 1.558.000 spettatori (11.2%)

: 1.558.000 spettatori (11.2%) Rete4, Verità Nascoste: 1.029.000 spettatori (9.9%)

Fuori dal podio:

Italia1, Coppa Italia – Torino-Monza : 1.020.000 spettatori (6.3%)

: 1.020.000 spettatori (6.3%) Rai2, L’ultima vendetta : 822.000 spettatori (5.6%)

: 822.000 spettatori (5.6%) Rai3, Il mio nome è Riccardo Cocciante : 763.000 spettatori (4.9%)

: 763.000 spettatori (4.9%) La7, In Onda Prima Serata : 744.000 spettatori (4.8%)

: 744.000 spettatori (4.8%) Tv8, The Karate Kid – La leggenda continua : 417.000 spettatori (3.4%)

: 417.000 spettatori (3.4%) Nove, Comedy Match: 413.000 spettatori (3.0%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.503.000 spettatori (26.2%)

: 4.503.000 spettatori (26.2%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.455.000 spettatori (20.7%)

: 3.455.000 spettatori (20.7%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.575.000 spettatori (15.0%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.274.000 spettatori (7.4%)

: 1.274.000 spettatori (7.4%) La7, In Onda : 1.257.000 spettatori (7.3%)

: 1.257.000 spettatori (7.3%) Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 885.000 spettatori (5.4%)

: 885.000 spettatori (5.4%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 850.000 spettatori (4.9%)

: 850.000 spettatori (4.9%) Rai2, TG2 Post: 515.000 spettatori (3.0%)

E ancora:

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 510.000 spettatori (3.0%)

: 510.000 spettatori (3.0%) Italia1, Coppa Italia Live : 425.000 spettatori (2.7%)

: 425.000 spettatori (2.7%) Tv8, 4 Ristoranti: 409.000 spettatori (2.4%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.308.000 spettatori (24.4%)

: 3.308.000 spettatori (24.4%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.068.000 spettatori (20.7%)

: 2.068.000 spettatori (20.7%) Canale5, The Wall: 1.846.000 spettatori (15.7%)

Fuori dal podio:

Rai3, news dei TGR : 2.051.000 spettatori (14.7%)

: 2.051.000 spettatori (14.7%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.025.000 spettatori (11.7%)

: 1.025.000 spettatori (11.7%) Rai3, Blob : 893.000 spettatori (5.9%)

: 893.000 spettatori (5.9%) Rete4, La Promessa : 854.000 spettatori (5.6%)

: 854.000 spettatori (5.6%) Rete4, 10 Minuti : 703.000 spettatori (5.4%)

: 703.000 spettatori (5.4%) Rai3, Via dei Matti n° 0 : 720.000 spettatori (4.5%)

: 720.000 spettatori (4.5%) Rai2, TGSport Sera : 327.000 spettatori (3.8%)

: 327.000 spettatori (3.8%) Italia1, Coppa Italia – Parma-Cremonese : 349.000 spettatori (3.5%)

: 349.000 spettatori (3.5%) Rai2, Blue Bloods : 388.000 spettatori (3.4%)

: 388.000 spettatori (3.4%) Nove, Little Big Italy: 224.000 spettatori (2.6%)

E ancora: