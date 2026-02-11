Ascolti tv ieri martedì 10 febbraio chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi, DiMartedì e Coppa Italia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 10 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che torna a battere Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Napoli-Como di Coppa Italia (Italia 1) a chiudere prima di Colpa dei sensi (Canale 5) e Il marciatore (Rai 1). Ai piedi del podio Olimpiadi (Rai 2), DiMartedì (La7), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Io prima di te (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Coppa Italia, Il marciatore, Colpa dei sensi, È sempre Cartabianca, DiMartedì, Olimpiadi, FarWest

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Italia 1, Coppa Italia Napoli-Como : 3.082.000 spettatori (15%);

3.082.000 spettatori (15%); Canale 5, Colpa dei sensi : 2.422.000 spettatori (15,4%);

: 2.422.000 spettatori (15,4%); Rai 1, Il marciatore: 2.367.000 spettatori (12,9%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Olimpiadi : 2.350.000 spettatori (11,2%);

: 2.350.000 spettatori (11,2%); La7, DiMartedì : 1.500.000 spettatori (8,7%);

: 1.500.000 spettatori (8,7%); Rai 3, FarWest : 593.000 spettatori (3,7%);

: 593.000 spettatori (3,7%); Nove, Cash or Trash : 501.000 spettatori (3%);

: 501.000 spettatori (3%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 435.000 spettatori (3,2%);

: 435.000 spettatori (3,2%); Tv8, Io prima di te: 354.000 spettatori (1,9%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.077.000 spettatori (23%);

: 5.077.000 spettatori (23%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.454.000 spettatori (20,1%);

: 4.454.000 spettatori (20,1%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.256.000 spettatori (20,4%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 3.937.000 spettatori (19,2%);

: 3.937.000 spettatori (19,2%); La7, Otto e Mezzo : 1.802.000 spettatori (8,4%);

: 1.802.000 spettatori (8,4%); Rai 3, Un posto al sole : 1.371.000 spettatori (6,2%);

: 1.371.000 spettatori (6,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.079.000 spettatori (5,2%);

: 1.079.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.017.000 spettatori (4,9%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 796.000 spettatori (3,6%);

: 796.000 spettatori (3,6%); Italia 1, Coppa Italia Live : 777.000 spettatori (3,8%);

: 777.000 spettatori (3,8%); Nove, The Cage : 440.000 spettatori (2%);

: 440.000 spettatori (2%); Tv8, Celebrity Chef: in attesa del dato.

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.400.000 spettatori (25,1%);

: 4.400.000 spettatori (25,1%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.246.000 spettatori (22%);

: 3.246.000 spettatori (22%); Canale 5, Caduta libera: 2.590.000 spettatori (15,9%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.104.000 spettatori (11,7%);

: 2.104.000 spettatori (11,7%); Rai 2, Olimpiadi – Pattinaggio artistico : 2.036.000 spettatori (10,9%);

: 2.036.000 spettatori (10,9%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.949.000 spettatori (14,6%);

: 1.949.000 spettatori (14,6%); Rai 2, Olimpiadi – Slittino : 1.871.000 spettatori (13,1%);

: 1.871.000 spettatori (13,1%); Rete 4, La promessa : 1.092.000 spettatori (5,6%);

: 1.092.000 spettatori (5,6%); Rai 2, Olimpiadi – Pattinaggio sul ghiaccio : 1.509.000 spettatori (12,4%);

: 1.509.000 spettatori (12,4%); Rete 4, 10 Minuti : 917.000 spettatori (5,3%);

: 917.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Blob : 917.000 spettatori (4,7%);

: 917.000 spettatori (4,7%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 773.000 spettatori (3,8%);

: 773.000 spettatori (3,8%); Italia 1, CSI: 751.000 spettatori (4%);

751.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash: 704.000 spettatori (3,7%).

E ancora:

Italia 1, Studio Aperto Mag: 531.000 spettatori (3,5%);

531.000 spettatori (3,5%); La7, Ignoto X : 200.000 spettatori (1,3%);

: 200.000 spettatori (1,3%); Tv8, 4 Ristoranti : in attesa del dato;

: in attesa del dato; Nove, Little Big Italy: in attesa del dato.