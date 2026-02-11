Ascolti tv ieri martedì 10 febbraio chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi, DiMartedì e Coppa Italia
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 10 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che torna a battere Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Napoli-Como di Coppa Italia (Italia 1) a chiudere prima di Colpa dei sensi (Canale 5) e Il marciatore (Rai 1). Ai piedi del podio Olimpiadi (Rai 2), DiMartedì (La7), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Io prima di te (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Coppa Italia, Il marciatore, Colpa dei sensi, È sempre Cartabianca, DiMartedì, Olimpiadi, FarWest
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Italia 1, Coppa Italia Napoli-Como: 3.082.000 spettatori (15%);
- Canale 5, Colpa dei sensi: 2.422.000 spettatori (15,4%);
- Rai 1, Il marciatore: 2.367.000 spettatori (12,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Olimpiadi: 2.350.000 spettatori (11,2%);
- La7, DiMartedì: 1.500.000 spettatori (8,7%);
- Rai 3, FarWest: 593.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Cash or Trash: 501.000 spettatori (3%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 435.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Io prima di te: 354.000 spettatori (1,9%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.077.000 spettatori (23%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.454.000 spettatori (20,1%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.256.000 spettatori (20,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.937.000 spettatori (19,2%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.802.000 spettatori (8,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.371.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.079.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.017.000 spettatori (4,9%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 796.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 777.000 spettatori (3,8%);
- Nove, The Cage: 440.000 spettatori (2%);
- Tv8, Celebrity Chef: in attesa del dato.
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.400.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.246.000 spettatori (22%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.590.000 spettatori (15,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.104.000 spettatori (11,7%);
- Rai 2, Olimpiadi – Pattinaggio artistico: 2.036.000 spettatori (10,9%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.949.000 spettatori (14,6%);
- Rai 2, Olimpiadi – Slittino: 1.871.000 spettatori (13,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.092.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, Olimpiadi – Pattinaggio sul ghiaccio: 1.509.000 spettatori (12,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 917.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 917.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 773.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 751.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 704.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 531.000 spettatori (3,5%);
- La7, Ignoto X: 200.000 spettatori (1,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: in attesa del dato;
- Nove, Little Big Italy: in attesa del dato.