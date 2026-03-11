Ascolti tv ieri martedì 10 marzo chi ha vinto tra "Le libere donne" con Lino Guanciale, Taratata e DiMartedì
Ascolti tv martedì 10 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Le libere donne con Lino Guanciale che affronta Taratata, DiMartedì e Le Iene
La Rai centra il tris nella giornata di martedì 10 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove trionfa Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino contro La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Le libere donne (Rai 1) con Lino Guanciale a chiudere davanti a Taratata (Canale 5) con Paolo Bonolis e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene Inside (Italia 1), FarWest (Rai 3), Stasera a letto tardi (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8) e Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Le libere donne: 2.873.000 spettatori (17,8%);
- Canale 5, Taratata: 1.537.000 spettatori (13,4%);
- La7, DiMartedì: 1.610.000 spettatori (10,4%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene Inside: 1.028.000 spettatori (9,2%);
- Rai 3, FarWest: 597.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Stasera a letto tardi: 579.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 544.000 spettatori (4,4%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 473.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Cash or Trash: 372.000 spettatori (2,2%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.038.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.969.000 spettatori (23,3%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.437.000 spettatori (21,5%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.126.000 spettatori (19,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.933.000 spettatori (9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.386.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, NCIS: 1.221.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.181.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.024.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 808.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 586.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 552.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 505.000 spettatori (2,4%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.923.000 spettatori (28,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.515.000 spettatori (24,9%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.752.000 spettatori (17,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.426.000 spettatori (13,8%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.814.000 spettatori (14,7%);
- Rai 3, Blob: 1.110.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.052.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il Provinciale: 952.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 850.000 spettatori (6,9%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 755.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 675.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 460.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 447.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, 9-1-1: 434.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 397.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 346.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 301.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 231.000 spettatori (1,6%).