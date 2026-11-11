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Ascolti TV ieri martedì 10 novembre, Livatino vince contro DiMartedì, Giorgia e Verità Nascoste: dati Auditel

Livatino vince la prima serata con oltre 2,7 milioni di telespettatori: la sfida con Giovanni Floris e i dati Auditel

Aggiornato: 3 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 10 novembre 2026, vede Livatino – Il Giudice e i suoi assassini su Rai 1 imporsi contro DiMartedì su La7: il talk, condotto da Giovanni Floris, conquista 1.728.000 spettatori e l’11,2%, mentre la fiction della tv di Stato tiene incollate davanti allo schermo più persone, 2.708.000 (17,3%). In access prime time è invece La Ruota della Fortuna a cedere ad Affari Tuoi mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 10 novembre: chi ha vinto tra Livatino, Giorgia, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di martedì 10 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Rai 1, Livatino: 2.708.000 spettatori (17,3%);
  • La7, DiMartedì: 1.736.000 spettatori (11,1%);
  • Canale 5, Giorgia: 1.614.000 spettatori (12,2%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, I mercenari 4: 1.195.000 spettatori (6,7%);
  • Rete 4, Verità Nascoste: 1.083.000 spettatori (8,7%);
  • Tv8, X Factor: 636.000 spettatori (4,6%);
  • Nove, Comedy Match: 658.000 spettatori (4%);
  • Rai 3, Filorosso: 335.000 spettatori (2,4%);
  • Rai 2, Party Angels: 243.000 spettatori (1,4%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 10 novembre, col gioco dei pacchi che arriva a 4.918.000 spettatori e 24% di share.

La Ruota della Fortuna si ferma a 4.290.000 spettatori e il 21%.

Questi i dati completi:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.918.000 spettatori (24%);
  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.290.000 spettatori (21,%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.170.000 spettatori (21,3%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 2.068.000 spettatori (10,1%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.542.000 spettatori (7,5%);
  • Rai 3Il cavallo e la torre: 1.316.000 spettatori (6,7%);
  • Italia 1, NCIS: 1.105.000 spettatori (5,5%);
  • Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 939.000 spettatori (4,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 890.000 spettatori (4,3%);
  • Nove, Cash or Trash: 590.000 spettatori (2,9%);
  • Tv8, Foodish: 550.000 spettatori (2,7%).
Stefano De Martino e Gerry ScottiANSA
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di martedì 10 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.166.000 spettatori (24,8%);
  • Rai 3, TGR: 2.747.000 spettatori (16,1%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.329.000 spettatori (15,1%).

A seguire:

  • Rai 3, Blob: 1.117.000 spettatori (6%);
  • Rete 4, La Promessa: 936.000 spettatori (5,1%);
  • Rai 3, Generazione Bellezza: 986.000 spettatori (5,1%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 764.000 spettatori (4,2%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 669.000 spettatori (4,4%);
  • Nove, Cash or Trash: 515.000 spettatori (2,8%);
  • Italia 1, CSI: 462.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Foodish: 407.000 spettatori (2,3%);
  • Nove, Little Big Italy: 339.000 spettatori (2,8%);
  • La7, Ignoto X: 324.000 spettatori (2,3%);
  • Italia 1, Gf Vip: 268.000 spettatori (2%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 267.000 spettatori (1,8%).

ascolti-tv-ieri-martedi-10-novembre-2026 ANSA

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