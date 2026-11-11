Ascolti TV ieri martedì 10 novembre, Livatino vince contro DiMartedì, Giorgia e Verità Nascoste: dati Auditel
Livatino vince la prima serata con oltre 2,7 milioni di telespettatori: la sfida con Giovanni Floris e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 10 novembre 2026, vede Livatino – Il Giudice e i suoi assassini su Rai 1 imporsi contro DiMartedì su La7: il talk, condotto da Giovanni Floris, conquista 1.728.000 spettatori e l’11,2%, mentre la fiction della tv di Stato tiene incollate davanti allo schermo più persone, 2.708.000 (17,3%). In access prime time è invece La Ruota della Fortuna a cedere ad Affari Tuoi mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 10 novembre: chi ha vinto tra Livatino, Giorgia, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 10 novembre: chi ha vinto tra Livatino, Giorgia, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di martedì 10 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Livatino: 2.708.000 spettatori (17,3%);
- La7, DiMartedì: 1.736.000 spettatori (11,1%);
- Canale 5, Giorgia: 1.614.000 spettatori (12,2%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, I mercenari 4: 1.195.000 spettatori (6,7%);
- Rete 4, Verità Nascoste: 1.083.000 spettatori (8,7%);
- Tv8, X Factor: 636.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Comedy Match: 658.000 spettatori (4%);
- Rai 3, Filorosso: 335.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Party Angels: 243.000 spettatori (1,4%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 10 novembre, col gioco dei pacchi che arriva a 4.918.000 spettatori e 24% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.290.000 spettatori e il 21%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.918.000 spettatori (24%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.290.000 spettatori (21,%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.170.000 spettatori (21,3%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 2.068.000 spettatori (10,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.542.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.316.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.105.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 939.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 890.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 590.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Foodish: 550.000 spettatori (2,7%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di martedì 10 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.166.000 spettatori (24,8%);
- Rai 3, TGR: 2.747.000 spettatori (16,1%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.329.000 spettatori (15,1%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.117.000 spettatori (6%);
- Rete 4, La Promessa: 936.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 986.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 764.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 669.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 515.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, CSI: 462.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 407.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 339.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 324.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Gf Vip: 268.000 spettatori (2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 267.000 spettatori (1,8%).