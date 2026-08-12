Ascolti tv ieri martedì 11 agosto chi ha vinto tra Upgraded, Europei di Atletica e Yoga Radio Estate
Ascolti tv martedì 11 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Upgraded che ha sfidato gli Europei di Atletica e Yoga Radio Estate
Mediaset non centra il tris nella giornata di martedì 11 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata. In access, infatti, è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è Fino all’ultimo indizio (Canale 5) a vincere sugli Europei di Atletica (Rai 2) e Upgraded (Rai 1). Fuori dal podio Yoga Radio Estate (Italia1), seguito da In Onda (La7), Le grandi domande di Freedom (Rete4), Jannacciami (Rai 3), Save the dating (Nove) e Skyfall (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 agosto: chi ha vinto tra Upgraded, Europei di Atletica e Yoga Radio Estate di Enrico Papi
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 11 agosto: chi ha vinto tra Upgraded, Europei di Atletica e Yoga Radio Estate di Enrico Papi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Canale5, Fino all’ultimo indizio: 1.625.000 spettatori (15.7%)
- Rai2, Europei di Atletica: 1.861.000 spettatori (13.8%)
- Rai1, Upgraded – Amore, arte e bugie: 1.233.000 spettatori (10.7%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Yoga Radio Estate: 769.000 spettatori (8.3%)
- La7, In Onda Prima Serata: 624.000 spettatori (4.9%)
- Rete4, Le Grandi Domande di Freedom: 422.000 spettatori (4.0%)
- Rai3, Jannacciami!: 340.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Save the Dating – Amori in Corso: 312.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Skyfall: 261.000 spettatori (2.3%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.775.000 spettatori (26.4%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.948.000 spettatori (21.4%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.169.000 spettatori (15.2%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 909.000 spettatori (6.4%)
- La7, In Onda: 889.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 674.000 spettatori (4.9%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 628.000 spettatori (4.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 371.000 spettatori (2.6%)
- Rai3, L’Appartamento – Sold Out: 345.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, Juventus-Palermo: 170.000 spettatori (1.3%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.597.000 spettatori (23.1%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.804.000 spettatori (19.0%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.356.000 spettatori (15.2%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.543.000 spettatori (14.9%)
- Rai3, news dei TGR: 1.577.000 spettatori (13.8%)
- Rai2, Europei di Nuoto: 1.012.000 spettatori (9.6%)
- Rete4, La Promessa: 797.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, 10 Minuti: 657.000 spettatori (6.0%)
- Rai3, Blob: 601.000 spettatori (4.8%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 373.000 spettatori (3.8%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 462.000 spettatori (3.7%)
E ancora:
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 466.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 299.000 spettatori (2.4%)
- Nove, Little Big Italy: 191.000 spettatori (2.2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 168.000 spettatori (1.8%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 91.000 spettatori (1.1%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 111.000 spettatori (1.1%)