Mediaset non centra il tris nella giornata di martedì 11 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata. In access, infatti, è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è Fino all’ultimo indizio (Canale 5) a vincere sugli Europei di Atletica (Rai 2) e Upgraded (Rai 1). Fuori dal podio Yoga Radio Estate (Italia1), seguito da In Onda (La7), Le grandi domande di Freedom (Rete4), Jannacciami (Rai 3), Save the dating (Nove) e Skyfall (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 agosto: chi ha vinto tra Upgraded, Europei di Atletica e Yoga Radio Estate di Enrico Papi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Canale5, Fino all’ultimo indizio : 1.625.000 spettatori (15.7%)

: 1.625.000 spettatori (15.7%) Rai2, Europei di Atletica : 1.861.000 spettatori (13.8%)

: 1.861.000 spettatori (13.8%) Rai1, Upgraded – Amore, arte e bugie: 1.233.000 spettatori (10.7%)

Fuori dal podio:

Italia1, Yoga Radio Estate : 769.000 spettatori (8.3%)

: 769.000 spettatori (8.3%) La7, In Onda Prima Serata : 624.000 spettatori (4.9%)

: 624.000 spettatori (4.9%) Rete4, Le Grandi Domande di Freedom : 422.000 spettatori (4.0%)

: 422.000 spettatori (4.0%) Rai3, Jannacciami !: 340.000 spettatori (2.7%)

!: 340.000 spettatori (2.7%) Nove, Save the Dating – Amori in Corso : 312.000 spettatori (2.6%)

: 312.000 spettatori (2.6%) Tv8, Skyfall: 261.000 spettatori (2.3%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.775.000 spettatori (26.4%)

: 3.775.000 spettatori (26.4%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 2.948.000 spettatori (21.4%)

: 2.948.000 spettatori (21.4%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.169.000 spettatori (15.2%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 909.000 spettatori (6.4%)

: 909.000 spettatori (6.4%) La7, In Onda : 889.000 spettatori (6.3%)

: 889.000 spettatori (6.3%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 674.000 spettatori (4.9%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 628.000 spettatori (4.4%)

: 628.000 spettatori (4.4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 371.000 spettatori (2.6%)

: 371.000 spettatori (2.6%) Rai3, L’Appartamento – Sold Out : 345.000 spettatori (2.4%)

: 345.000 spettatori (2.4%) Tv8, Juventus-Palermo: 170.000 spettatori (1.3%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.597.000 spettatori (23.1%)

: 2.597.000 spettatori (23.1%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.804.000 spettatori (19.0%)

: 1.804.000 spettatori (19.0%) Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.356.000 spettatori (15.2%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.543.000 spettatori (14.9%)

: 1.543.000 spettatori (14.9%) Rai3, news dei TGR : 1.577.000 spettatori (13.8%)

: 1.577.000 spettatori (13.8%) Rai2, Europei di Nuoto : 1.012.000 spettatori (9.6%)

: 1.012.000 spettatori (9.6%) Rete4, La Promessa : 797.000 spettatori (6.3%)

: 797.000 spettatori (6.3%) Rete4, 10 Minuti : 657.000 spettatori (6.0%)

: 657.000 spettatori (6.0%) Rai3, Blob : 601.000 spettatori (4.8%)

: 601.000 spettatori (4.8%) Italia1, Studio Aperto Mag : 373.000 spettatori (3.8%)

: 373.000 spettatori (3.8%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 462.000 spettatori (3.7%)

E ancora:

Rai3, Via dei Matti n° 0 : 466.000 spettatori (3.5%)

: 466.000 spettatori (3.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 299.000 spettatori (2.4%)

: 299.000 spettatori (2.4%) Nove, Little Big Italy : 191.000 spettatori (2.2%)

: 191.000 spettatori (2.2%) Tv8, 4 Ristoranti : 168.000 spettatori (1.8%)

: 168.000 spettatori (1.8%) La7, Grantchester (primo episodio) : 91.000 spettatori (1.1%)

: 91.000 spettatori (1.1%) La7, Grantchester (secondo episodio): 111.000 spettatori (1.1%)