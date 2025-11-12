Ascolti tv ieri martedì 11 novembre chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, La ragazza del mare, Floris e Le Iene

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 11 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Notte nel Cuore (Canale 5) a chiudere prima di La ragazza del mare e ATP Finals Musetti-De Minaur (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 novembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, La ragazza del mare, Musetti, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.369.000 spettatori (14,9%);

: 2.369.000 spettatori (14,9%); Rai 1, La ragazza del mare : 1.950.000 spettatori (12,3%);

: 1.950.000 spettatori (12,3%); Rai 2, ATP Finals Musetti-De Minaur: 1.390.000 spettatori (9%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.431.000 spettatori (8,9%);

: 1.431.000 spettatori (8,9%); Italia 1, Le Iene : 1.338.000 spettatori (11,4%);

1.338.000 spettatori (11,4%); Rai 3, Amore Criminale : 670.000 spettatori (3,7%);

: 670.000 spettatori (3,7%); Tv8, X Factor : 588.000 spettatori (4,1%);

: 588.000 spettatori (4,1%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 512.000 spettatori (4%);

: 512.000 spettatori (4%); Nove, Only Fun: 416.000 spettatori (2,5%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.502.000 spettatori (25,8%);

: 5.502.000 spettatori (25,8%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.613.000 spettatori (21,5%);

: 4.613.000 spettatori (21,5%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.383.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 4.232.000 spettatori (21%);

: 4.232.000 spettatori (21%); La7, Otto e Mezzo : 1.516.000 spettatori (7,1%);

: 1.516.000 spettatori (7,1%); Rai 3, Un posto al sole : 1.308.000 spettatori (6,1%);

: 1.308.000 spettatori (6,1%); Italia 1, NCIS : 1.203.000 spettatori (5,7%);

: 1.203.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 984.000 spettatori (4,9%);

: 984.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 919.000 spettatori (4,5%);

: 919.000 spettatori (4,5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 783.000 spettatori (3,6%);

: 783.000 spettatori (3,6%); Tv8, Foodish : 420.000 spettatori (2%);

: 420.000 spettatori (2%); Nove, The Cage: 419.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.855.000 spettatori (27,9%);

: 4.855.000 spettatori (27,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.510.000 spettatori (24,7%);

: 3.510.000 spettatori (24,7%); Canale 5, Avanti un altro: 3.228.000 spettatori (20%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.395.000 spettatori (13,5%);

: 2.395.000 spettatori (13,5%); Canale 5, Avanti il primo : 2.020.000 spettatori (15,5%);

: 2.020.000 spettatori (15,5%); Rai 3, Blob : 1.006.000 spettatori (5,3%);

: 1.006.000 spettatori (5,3%); Rete 4, La promessa : 932.000 spettatori (4,9%);

: 932.000 spettatori (4,9%); Rai 3, Nuovi eroi : 840.000 spettatori (4,2%);

: 840.000 spettatori (4,2%); Rete 4, 10 Minuti : 807.000 spettatori (4,7%);

: 807.000 spettatori (4,7%); Nove, Cash or Trash : 620.000 spettatori (3,3%);

: 620.000 spettatori (3,3%); Rai 2, NCIS – 2° episodio : 615.000 spettatori (3,3%);

: 615.000 spettatori (3,3%); Italia 1, CSI: 606.000 spettatori (3,3%);

606.000 spettatori (3,3%); Rai 2, NCIS – 1° episodio : 439.000 spettatori (2,9%);

: 439.000 spettatori (2,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 406.000 spettatori (2,6%);

406.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 328.000 spettatori (2,6%);

: 328.000 spettatori (2,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 315.000 spettatori (1,8%);

: 315.000 spettatori (1,8%); La7, Ignoto X: 246.000 spettatori (1,6%).