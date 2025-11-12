Ascolti tv ieri martedì 11 novembre chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, La ragazza del mare, Floris e Le Iene
Ascolti tv martedì 11 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con La ragazza del mare che affronta La Notte nel Cuore, Le Iene, Musetti, DiMartedì e X Factor
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 11 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Notte nel Cuore (Canale 5) a chiudere prima di La ragazza del mare e ATP Finals Musetti-De Minaur (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 novembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, La ragazza del mare, Musetti, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 11 novembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, La ragazza del mare, Musetti, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.369.000 spettatori (14,9%);
- Rai 1, La ragazza del mare: 1.950.000 spettatori (12,3%);
- Rai 2, ATP Finals Musetti-De Minaur: 1.390.000 spettatori (9%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.431.000 spettatori (8,9%);
- Italia 1, Le Iene: 1.338.000 spettatori (11,4%);
- Rai 3, Amore Criminale: 670.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, X Factor: 588.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 512.000 spettatori (4%);
- Nove, Only Fun: 416.000 spettatori (2,5%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.502.000 spettatori (25,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.613.000 spettatori (21,5%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.383.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.232.000 spettatori (21%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.516.000 spettatori (7,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.308.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.203.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 984.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 919.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 783.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, Foodish: 420.000 spettatori (2%);
- Nove, The Cage: 419.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.855.000 spettatori (27,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.510.000 spettatori (24,7%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.228.000 spettatori (20%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.395.000 spettatori (13,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.020.000 spettatori (15,5%);
- Rai 3, Blob: 1.006.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, La promessa: 932.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 840.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 807.000 spettatori (4,7%);
- Nove, Cash or Trash: 620.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 615.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, CSI: 606.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 439.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 406.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 328.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 315.000 spettatori (1,8%);
- La7, Ignoto X: 246.000 spettatori (1,6%).