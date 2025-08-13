Ascolti tv ieri martedì 12 agosto chi ha vinto tra Tramite amicizia, Radio Estate e Belle & Sebastien

È ancora doppietta Mediaset martedì 12 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 sia in prima serata con Belle & Sebastien (che ha superato Tramite amicizia su Rai1) sia nell’access prime time con La Ruota della Fortuna (che ha staccato Techetechetè). Tv di Stato avanti nel preserale con Reazione a Catena che batte Sarabanda. In prima serata bene anche Radio Estate su Italia1, ma sono andati in onda anche Ma… Diamoci del Tour (Rai2), La Grande Opera all’Arena di Verona – Il Barbiere di Siviglia (Rai3), Delitti ai Caraibi (Rete4), In Onda (La7), Cani sciolti (Tv8) e Ghostbusters (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 12 agosto chi ha vinto tra Tramite amicizia, Radio Estate e Belle & Sebastien

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Belle & Sebastien – L’avventura continua : 1.821.000 spettatori (15%);

: 1.821.000 spettatori (15%); Rai1, Tramite amicizia : 1.333.000 spettatori (11%);

: 1.333.000 spettatori (11%); Italia1, Radio Estate: 923.000 spettatori (9.4%).

Fuori dal podio:

Rai2, Ma… Diamoci del Tour! In Europa intrattiene 560.000 spettatori pari al 4.3%

intrattiene 560.000 spettatori pari al 4.3% Rai3, La Grande Opera all’Arena di Verona – Il Barbiere di Siviglia segna 304.000 spettatori (2.6%)

segna 304.000 spettatori (2.6%) Rete4, Delitti ai Caraibi : 653.000 spettatori (5.5%);

: 653.000 spettatori (5.5%); La7, In Onda Prima Serata : 639.000 spettatori (5.1%);

: 639.000 spettatori (5.1%); Tv8, Cani sciolti : 453.000 spettatori (3.7%);

: 453.000 spettatori (3.7%); Nove, Ghostbusters – Acchiappafantasmi: 353.000 spettatori (2.9%).

IPA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.779.000 spettatori (26.6%);

: 3.779.000 spettatori (26.6%); Rai1, Techetechetè : 2.458.000 spettatori (17.3%);

: 2.458.000 spettatori (17.3%); La7, In Onda: 965.000 spettatori (6.8%).

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 861.000 spettatori (6.1%);

: 861.000 spettatori (6.1%); Rai3, Viaggio in Italia : 471.000 spettatori (3.6%);

: 471.000 spettatori (3.6%); Rai3, Fin Che la Barca Va : 352.000 spettatori (2.5%);

: 352.000 spettatori (2.5%); Rete4, 4 di Sera News : 669.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 560.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte;

: 669.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 560.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 520.000 spettatori (3.7%);

: 520.000 spettatori (3.7%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 461.000 spettatori (3.2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.832.000 spettatori (24.6%);

: 2.832.000 spettatori (24.6%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.926.000 spettatori (20.5%);

: 1.926.000 spettatori (20.5%); Canale5, Sarabanda: 1.815.000 spettatori (17.1%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.484.000 spettatori (17%);

: 1.484.000 spettatori (17%); Rai2, TGSport Sera : 267.000 spettatori (3.1%);

: 267.000 spettatori (3.1%); Rai2, The Rookie t: 412.000 spettatori (4%);

t: 412.000 spettatori (4%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 515.000 spettatori (4.1%);

: 515.000 spettatori (4.1%); Italia1, Studio Aperto Mag : 401.000 spettatori (4.1%);

: 401.000 spettatori (4.1%); Italia1, C.S.I. Miami : 440.000 spettatori (3.5%);

: 440.000 spettatori (3.5%); Rai3, TGR : 1.667.000 spettatori (14.2%);

: 1.667.000 spettatori (14.2%); Rai3, Blob : 676.000 spettatori (5.3%);

: 676.000 spettatori (5.3%); Rete4, La Promessa : 689.000 spettatori (5.5%);

: 689.000 spettatori (5.5%); La7, Famiglie d’Italia : 117.000 spettatori (1.2%);

: 117.000 spettatori (1.2%); Tv8, 4 Hotel: 353.000 spettatori (3%).