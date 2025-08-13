Ascolti tv ieri martedì 12 agosto chi ha vinto tra Tramite amicizia, Radio Estate e Belle & Sebastien
Ascolti tv di martedì 12 agosto 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con Tramite amicizia che ha sfidato Radio Estate e Belle & Sebastien
È ancora doppietta Mediaset martedì 12 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 sia in prima serata con Belle & Sebastien (che ha superato Tramite amicizia su Rai1) sia nell’access prime time con La Ruota della Fortuna (che ha staccato Techetechetè). Tv di Stato avanti nel preserale con Reazione a Catena che batte Sarabanda. In prima serata bene anche Radio Estate su Italia1, ma sono andati in onda anche Ma… Diamoci del Tour (Rai2), La Grande Opera all’Arena di Verona – Il Barbiere di Siviglia (Rai3), Delitti ai Caraibi (Rete4), In Onda (La7), Cani sciolti (Tv8) e Ghostbusters (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Belle & Sebastien – L’avventura continua: 1.821.000 spettatori (15%);
- Rai1, Tramite amicizia: 1.333.000 spettatori (11%);
- Italia1, Radio Estate: 923.000 spettatori (9.4%).
Fuori dal podio:
- Rai2, Ma… Diamoci del Tour! In Europa intrattiene 560.000 spettatori pari al 4.3%
- Rai3, La Grande Opera all’Arena di Verona – Il Barbiere di Siviglia segna 304.000 spettatori (2.6%)
- Rete4, Delitti ai Caraibi: 653.000 spettatori (5.5%);
- La7, In Onda Prima Serata: 639.000 spettatori (5.1%);
- Tv8, Cani sciolti: 453.000 spettatori (3.7%);
- Nove, Ghostbusters – Acchiappafantasmi: 353.000 spettatori (2.9%).
I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.779.000 spettatori (26.6%);
- Rai1, Techetechetè: 2.458.000 spettatori (17.3%);
- La7, In Onda: 965.000 spettatori (6.8%).
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 861.000 spettatori (6.1%);
- Rai3, Viaggio in Italia: 471.000 spettatori (3.6%);
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 352.000 spettatori (2.5%);
- Rete4, 4 di Sera News: 669.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 560.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte;
- Tv8, 4 Ristoranti: 520.000 spettatori (3.7%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 461.000 spettatori (3.2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.832.000 spettatori (24.6%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.926.000 spettatori (20.5%);
- Canale5, Sarabanda: 1.815.000 spettatori (17.1%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.484.000 spettatori (17%);
- Rai2, TGSport Sera: 267.000 spettatori (3.1%);
- Rai2, The Rookiet: 412.000 spettatori (4%);
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 515.000 spettatori (4.1%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 401.000 spettatori (4.1%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 440.000 spettatori (3.5%);
- Rai3, TGR: 1.667.000 spettatori (14.2%);
- Rai3, Blob: 676.000 spettatori (5.3%);
- Rete4, La Promessa: 689.000 spettatori (5.5%);
- La7, Famiglie d’Italia: 117.000 spettatori (1.2%);
- Tv8, 4 Hotel: 353.000 spettatori (3%).