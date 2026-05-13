Ascolti tv ieri martedì 12 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip ed Eurovision
Ascolti tv martedì 12 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che affronta Grande Fratello Vip, Eurovision, DiMartedì e Le Iene
La Rai centra il tris nella giornata di martedì 12 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino batte La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5) ed Eurovision (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Michael Jackson (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 12 maggio: chi ha vinto tra Montalbano, Grande Fratello Vip, Eurovision, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì
- Chi è la nuova finalista
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 12 maggio: chi ha vinto tra Montalbano, Grande Fratello Vip, Eurovision, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.762.000 spettatori (16,9%);
- Canale 5, Grande Fratello Vip: 2.052.000 spettatori (18,2%);
- Rai 2, Eurovision: 1.856.000 spettatori (10,1%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.386.000 spettatori (9,2%);
- Rai 3, Indovina chi viene a cena: 874.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, Le Iene: 780.000 spettatori (6,7%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 657.000 spettatori (5,4%);
- Nove, Michael Jackson: 246.000 spettatori (1,5%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 244.000 spettatori (2%).
Chi è la nuova finalista
Nella puntata di martedì 12 maggio è stata decisa la nuova finalista: Lucia Ilardo.
Si aggiunge alle due già proclamate, ossia
- Antonella Elia
- Alessandra Mussolini
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.560.000 spettatori (22,3%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.517.000 spttatori (22,1%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.788.000 spettatori (20,4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.661.000 spttatori (19,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.801.000 spettatori (8,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.495.000 spettatori (7,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.031.000 spettatori (5,4%).
E ancora:
- Italia 1, NCIS: 975.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 951.000 spettatori (4,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 821.000 spettatori (4,6%);
- Tv8, Foodish: 411.000 spettatori (2%);
- Nove, The Cage: 392.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.974.000 spettatori (26,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.649.000 spettatori (23%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.447.000 spettatori (18,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.124.000 spettatori (14,1%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.677.000 spettatori (16,2%);
- Rete 4, La promessa: 1.002.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 889.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 851.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Kong: 821.000 spettatori (4,6%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 615.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 610.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 530.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 506.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 446.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 366.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Gf Vip: 340.000 spettatori (3,1%);
- La7, Ignoto X: 271.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 212.000 spettatori (1,7%);
- Nove, Little Big Italy: 183.000 spettatori (1,8%).