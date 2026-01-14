Ascolti tv ieri martedì 13 gennaio chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Bianca Berlinguer e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 13 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge ancora Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli (Rai 1) a chiudere prima di Roma-Torino di Coppa Italia (Italia 1) e Io sono Farah (Canale 5). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), È sempre Cartabianca (Rete 4), 3000 anni di attesa (Rai 3), Una principessa a Natale (Tv8), Il Collegio 9 (Rai 2) e Costa Concordia: cronaca di un disastro (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 13 gennaio: chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Roma-Torino, È sempre Cartabianca e DiMartedì
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: 2.321.000 spettatori (14,4%);
- Italia 1, Roma-Torino: 2.250.000 spettatori (11,2%);
- Canale 5, Io sono Farah: 1.941.000 spettatori (13,9%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.508.000 spettatori (9,4%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 770.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, 3000 anni di attesa: 662.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, Una principessa a Natale: 606.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, Il Collegio 9: 537.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Costa Concordia: cronaca di un disastro: 457.000 spettatori (2,7%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.456.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.269.000 spettatori (24,1%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.342.000 spettatori (21%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.402.000 spettatori (20,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.816.000 spettatori (8,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.399.000 spettatori (6,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.111.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.065.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 906.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 711.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, Celebrity Chef: 553.000 spettatori (2,6%).
- Nove, The Cage: 489.000 spettatori (2,2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.951.000 spettatori (28,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.889.000 spettatori (25,7%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.968.000 spettatori (18,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.349.000 spettatori (13,2%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.223.000 spettatori (16,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.088.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.008.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 910.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 819.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 753.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 577.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 562.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, 9-1-1: 521.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 407.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 381.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 332.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 269.000 spettatori (2,1%);
- La7, Ignoto X: 253.000 spettatori (1,7%).