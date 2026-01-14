Ascolti tv ieri martedì 13 gennaio chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Bianca Berlinguer e DiMartedì

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 13 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge ancora Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli (Rai 1) a chiudere prima di Roma-Torino di Coppa Italia (Italia 1) e Io sono Farah (Canale 5). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), È sempre Cartabianca (Rete 4), 3000 anni di attesa (Rai 3), Una principessa a Natale (Tv8), Il Collegio 9 (Rai 2) e Costa Concordia: cronaca di un disastro (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 gennaio: chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Roma-Torino, È sempre Cartabianca e DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli : 2.321.000 spettatori (14,4%);

: 2.321.000 spettatori (14,4%); Italia 1, Roma-Torino : 2.250.000 spettatori (11,2%);

2.250.000 spettatori (11,2%); Canale 5, Io sono Farah: 1.941.000 spettatori (13,9%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.508.000 spettatori (9,4%);

: 1.508.000 spettatori (9,4%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 770.000 spettatori (6,1%);

: 770.000 spettatori (6,1%); Rai 3, 3000 anni di attesa : 662.000 spettatori (3,4%);

: 662.000 spettatori (3,4%); Tv8, Una principessa a Natale : 606.000 spettatori (3,3%);

: 606.000 spettatori (3,3%); Rai 2, Il Collegio 9 : 537.000 spettatori (3,1%);

: 537.000 spettatori (3,1%); Nove, Costa Concordia: cronaca di un disastro: 457.000 spettatori (2,7%).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.456.000 spettatori (25,1%);

: 5.456.000 spettatori (25,1%); Rai 1, Affari Tuoi : 5.269.000 spettatori (24,1%);

: 5.269.000 spettatori (24,1%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.342.000 spettatori (21%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 4.402.000 spettatori (20,9%);

: 4.402.000 spettatori (20,9%); La7, Otto e Mezzo : 1.816.000 spettatori (8,3%);

: 1.816.000 spettatori (8,3%); Rai 3, Un posto al sole : 1.399.000 spettatori (6,4%);

: 1.399.000 spettatori (6,4%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.111.000 spettatori (5,3%);

: 1.111.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.065.000 spettatori (5,1%);

: 1.065.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 906.000 spettatori (4,1%);

: 906.000 spettatori (4,1%); Italia 1, Coppa Italia Live : 711.000 spettatori (3,4%);

: 711.000 spettatori (3,4%); Tv8, Celebrity Chef : 553.000 spettatori (2,6%).

: 553.000 spettatori (2,6%). Nove, The Cage: 489.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.951.000 spettatori (28,5%);

: 4.951.000 spettatori (28,5%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.889.000 spettatori (25,7%);

: 3.889.000 spettatori (25,7%); Canale 5, Caduta libera: 2.968.000 spettatori (18,3%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.349.000 spettatori (13,2%);

: 2.349.000 spettatori (13,2%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 2.223.000 spettatori (16,4%);

: 2.223.000 spettatori (16,4%); Rete 4, La promessa : 1.088.000 spettatori (5,6%);

: 1.088.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 10 Minuti : 1.008.000 spettatori (5,9%);

: 1.008.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Blob : 910.000 spettatori (4,8%);

: 910.000 spettatori (4,8%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 819.000 spettatori (4,1%);

: 819.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash : 753.000 spettatori (4%);

: 753.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI: 577.000 spettatori (3,1%);

577.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 562.000 spettatori (3,7%);

562.000 spettatori (3,7%); Rai 2, 9-1-1 : 521.000 spettatori (2,7%);

: 521.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 407.000 spettatori (2,4%);

: 407.000 spettatori (2,4%); Rai 2, TgSport Sera : 381.000 spettatori (2,8%);

: 381.000 spettatori (2,8%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 332.000 spettatori (2,1%);

: 332.000 spettatori (2,1%); Nove, Little Big Italy : 269.000 spettatori (2,1%);

: 269.000 spettatori (2,1%); La7, Ignoto X: 253.000 spettatori (1,7%).