Ascolti TV ieri martedì 13 ottobre, "Tutto l'amore che resta" batte Zelig, DiMartedì e Infante: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con oltre 2,6 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel
- Tutto l'amore che resta domina la prima serata con 2,59 milioni di spettatori, superando Zelig e DiMartedì nelle rilevazioni Auditel.
- In access prime time La Ruota della Fortuna supera di misura Affari Tuoi, confermando il duello serrato tra Gerry Scotti e Stefano De Martino.
- Nel preserale Reazione a Catena resta davanti a Caduta Libera, mentre i programmi delle altre reti si fermano su ascolti più contenuti.
La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 13 ottobre 2026, vede Tutto l’amore che resta con Raoul Bova su Rai 1 imporsi al debutto di Zelig su Canale 5: il programma comico, condotto da Vanessa Incontrada insieme ad Ale & Franz, conquista 1.719.000 spettatori e il 14,1% (in netto calo rispetto alla serata d’esordio del 6 ottobre), mentre è la fiction della tv di Stato a tenere incollate davanti allo schermo più persone, 2.608.000 (15,6%). In access prime time è invece La Ruota della Fortuna a prevalere su Affari Tuoi mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 13 ottobre: chi ha vinto tra Zelig, Tutto l'amore che resta, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 13 ottobre: chi ha vinto tra Zelig, Tutto l’amore che resta, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di martedì 13 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Tutto l’amore che resta: 2.608.000 spettatori (15,6%);
- Canale 5, Zelig: 1.719.000 spettatori (14,1%);
- La7, DiMartedì: 1.508.000 spettatori (9,5%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, Verità Nascoste: 1.034.000 spettatori (8,3%);
- Italia 1, Vendetta: 865.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Boss in incognito: 730.000 spettatori (5,1%);
- Tv8, X Factor: 696.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Filorosso: 319.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Costa Concordia: 268.000 spettatori (1,6%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 13 ottobre, col gioco dei pacchi che si ferma a 4.365.000 spettatori e 21,4% di share.
La Ruota della Fortuna arriva a 4.409.000 spettatori e il 21,7%.
Questi i dati completi:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.409.000 spettatori (21,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.365.000 spettatori (21,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.715.000 spettatori (19,5%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.696.000 spettatori (8,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.468.000 spettatori (7,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.211.000 spettatori (6,3%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 1.048.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, NCIS: 1.000.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 881.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 581.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Foodish: 494.000 spettatori (2,5%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di martedì 13 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.110.000 spettatori (25,2%);
- Rai 3, TGR: 2.482.000 spettatori (14,9%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.299.000 spettatori (15,8%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.178.000 spettatori (6,6%);
- Rete 4, La Promessa: 1.070.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 1.015.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Italia-Bielorussia: 544.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 542.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, CSI: 516.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 336.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Gf Vip: 332.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 278.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 182.000 spettatori (1,9%).