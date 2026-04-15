Ascolti tv ieri martedì 14 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le Iene
Ascolti tv martedì 14 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che affronta Gf Vip, DiMartedì, Belve, FarWest e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 14 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino si arrende a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Gf Vip (Canale 5) di Ilary Blasi e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), Only Fun (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4), FarWest (Rai 3), Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 14 aprile: chi ha vinto tra Montalbano, Gf Vip, Belve, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest
- Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 14 aprile: chi ha vinto tra Montalbano, Gf Vip, Belve, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.829.000 spettatori (15,8%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.848.000 spettatori (15,2%);
- La7, DiMartedì: 1.821.000 spettatori (11%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Belve: 1.301.000 spettatori (8,7%);
- Italia 1, Le Iene: 809.000 spettatori (6,9%);
- Nove, Only Fun 601.000 spettatori (3,4%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 550.000 spettatori (4,1%);
- Rai 3, FarWest: 493.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 441.000 spettatori (2,4%).
Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera
Nella puntata di martedì 14 aprile è stata eliminata Blu Barbara Prezia.
Era in nomination con Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.987.000 spettatori (23,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.779.000 spettatori (22,1%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.392.000 spettatori (21,7%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.845.000 spettatori (18,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.224.000 spettatori (10,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.458.000 spettatori (6,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.215.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.141.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.069.000 spettatori (4,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.033.000 spettatori (4,9%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 707.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Foodish: 496.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 479.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.450.000 spettatori (28,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.932.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.412.000 spettatori (16,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.283.000 spettatori (14%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.635.000 spettatori (14,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.108.000 spettatori (7,1%);
- Rai 3, Blob: 1.061.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La promessa: 979.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Kong: 899.000 spettatori (4,6%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 700.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 609.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 443.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Italia-Serbia: 433.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Gf Vip: 394.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 323.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 259.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 230.000 spettatori (1,7%).