Ascolti tv ieri martedì 14 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026, Mio Figlio, Storie al Bivio e Pieraccioni
Ascolti tv martedì 14 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Francia-Spagna che affronta Mio Figlio, Il pesce innamorato e Monica Setta
La Rai centra il tris nella giornata di martedì 14 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto trionfare il prepartita dei Mondiali 2026 (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti, vista l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Francia-Spagna (Rai 1) a trionfare davanti a Mio figlio (Canale 5) e Mamma ho preso il morbillo (Italia 1). Ai piedi del podio Storie al Bivio (Rai 2), Il pesce innamorato (Rete 4), È andato tutto bene (Rai 3), Save the dating (Nove), Insider (La7) e Money Road(Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 14 luglio: chi ha vinto tra Francia-Spagna, Mio figlio, Il pesce innamorato e Storie al bivio
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 14 luglio: chi ha vinto tra Francia-Spagna, Mio figlio, Il pesce innamorato e Storie al bivio
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Francia-Spagna: 8.559.000 spettatori (48,2%);
- Canale 5, Mio figlio: 1.386.000 spettatori (10,2%);
- Italia 1, Mamma ho preso il morbillo: 607.000 spettatori (3,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Storie al Bivio: 435.000 spettatori (3,2%);
- Rete 4, Il pesce innamorato: 427.000 spettatori (2,6%);
- Rai 3, È andato tutto bene: 412.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Save the dating: 321.000 spettatori (2%);
- La7, Insider: 303.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Money Road: 210.000 spettatori (1,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Pre partita Francia-Spagna: 4.287.000 spettatori (26,5%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.881.000 spettatori (21,3%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.326.000 spettatori (20,9%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.108.000 spettatori (6,3%);
- La7, In Onda: 1.046.000 spettatori (6%);
- Italia 1, NCIS: 864.000 spettatori (5%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 701.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 467.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Cash or Trash: 314.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Foodish: 261.000 spettatori (1,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.944.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.181.000 spettatori (22,8%);
- Rai 3, TGR: 1.956.000 spettatori (15,8%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, The Wall: 1.815.000 spettatori (17%);
- Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.296.000 spettatori (15,5%);
- Rete 4, La promessa: 853.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 630.000 spettatori (4,1%);
- Rai 3, Blob: 726.000 spettatori (5,1%).
E ancora:
- Italia 1, Hawaii Five-0: 550.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Italia chiama America: 310.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Blue Bloods: 427.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Cash or Trash: 329.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 320.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 318.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 218.000 spettatori (2,5%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 119.000 spettatori (1,1%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 103.000 spettatori (1,2%).