Ascolti tv ieri martedì 14 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026, Mio Figlio, Storie al Bivio e Pieraccioni

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di martedì 14 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto trionfare il prepartita dei Mondiali 2026 (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti, vista l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Francia-Spagna (Rai 1) a trionfare davanti a Mio figlio (Canale 5) e Mamma ho preso il morbillo (Italia 1). Ai piedi del podio Storie al Bivio (Rai 2), Il pesce innamorato (Rete 4), È andato tutto bene (Rai 3), Save the dating (Nove), Insider (La7) e Money Road(Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 14 luglio: chi ha vinto tra Francia-Spagna, Mio figlio, Il pesce innamorato e Storie al bivio

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Francia-Spagna : 8.559.000 spettatori (48,2%);

: 8.559.000 spettatori (48,2%); Canale 5, Mio figlio : 1.386.000 spettatori (10,2%);

: 1.386.000 spettatori (10,2%); Italia 1, Mamma ho preso il morbillo: 607.000 spettatori (3,7%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Storie al Bivio : 435.000 spettatori (3,2%);

: 435.000 spettatori (3,2%); Rete 4, Il pesce innamorato : 427.000 spettatori (2,6%);

: 427.000 spettatori (2,6%); Rai 3, È andato tutto bene : 412.000 spettatori (2,4%);

: 412.000 spettatori (2,4%); Nove, Save the dating : 321.000 spettatori (2%);

: 321.000 spettatori (2%); La7, Insider : 303.000 spettatori (2,2%);

: 303.000 spettatori (2,2%); Tv8, Money Road: 210.000 spettatori (1,3%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Pre partita Francia-Spagna : 4.287.000 spettatori (26,5%);

: 4.287.000 spettatori (26,5%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.881.000 spettatori (21,3%);

: 3.881.000 spettatori (21,3%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.326.000 spettatori (20,9%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.108.000 spettatori (6,3%);

: 1.108.000 spettatori (6,3%); La7, In Onda : 1.046.000 spettatori (6%);

: 1.046.000 spettatori (6%); Italia 1, NCIS: 864.000 spettatori (5%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 701.000 spettatori (4,4%);

: 701.000 spettatori (4,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 467.000 spettatori (2,6%);

: 467.000 spettatori (2,6%); Nove, Cash or Trash : 314.000 spettatori (1,8%);

: 314.000 spettatori (1,8%); Tv8, Foodish: 261.000 spettatori (1,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.944.000 spettatori (24,4%);

: 2.944.000 spettatori (24,4%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.181.000 spettatori (22,8%);

: 2.181.000 spettatori (22,8%); Rai 3, TGR: 1.956.000 spettatori (15,8%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.815.000 spettatori (17%);

: 1.815.000 spettatori (17%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.296.000 spettatori (15,5%);

: 1.296.000 spettatori (15,5%); Rete 4, La promessa : 853.000 spettatori (6,3%);

: 853.000 spettatori (6,3%); Rai 3, Via dei Matti n°0 : 630.000 spettatori (4,1%);

: 630.000 spettatori (4,1%); Rai 3, Blob: 726.000 spettatori (5,1%).

E ancora:

Italia 1, Hawaii Five-0 : 550.000 spettatori (4%);

: 550.000 spettatori (4%); Rai 2, Italia chiama America : 310.000 spettatori (3,2%);

: 310.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Blue Bloods : 427.000 spettatori (3,1%);

: 427.000 spettatori (3,1%); Nove, Cash or Trash : 329.000 spettatori (2,4%);

: 329.000 spettatori (2,4%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 320.000 spettatori (3,2%);

: 320.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 318.000 spettatori (2,6%);

: 318.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 218.000 spettatori (2,5%);

: 218.000 spettatori (2,5%); La7, Grantchester – 2° episodio : 119.000 spettatori (1,1%);

: 119.000 spettatori (1,1%); La7, Grantchester – 1° episodio: 103.000 spettatori (1,2%).