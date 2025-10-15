Ascolti tv ieri martedì 14 ottobre chi ha vinto tra Italia-Israele, La Notte nel Cuore, DiMartedì e X Factor
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 14 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Italia-Israele (Rai 1) a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Greenland (Italia 1), X Factor (Tv8), I figli degli altri (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Freeze (Rai 2), Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Italia-Israele: 7.906.000 spettatori (36,7%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.350.000 spettatori (15,1%);
- La7, DiMartedì: 1.350.000 spettatori (8,2%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Greenland: 788.000 spettatori (4,3%);
- Tv8, X Factor: 683.000 spettatori (4,2%);
- Rai 3, I figli degli altri: 644.000 spettatori (3,2%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 625.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Freeze: 473.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Only Fun: 347.000 spettatori (2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: la puntata non è andata in onda per lasciare spazio alla Nazionale
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.203.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.867.000 spettatori (18,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.482.000 spettatori (6,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.298.000 spettatori (5,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.159.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.066.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.042.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 858.000 spettatori (3,8%);
- Tv8, Foodish: 512.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 507.000 spettatori (2,2%);
- Nove, The Cage: 476.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.042.000 spettatori (24,2%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.920.000 spettatori (19,3%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.742.000 spettatori (21,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.383.000 spettatori (14%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.742.000 spettatori (15,3%);
- Rai 3, Blob: 954.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 971.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, La promessa: 905.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Italia-Armenia: 876.000 spettatori (6,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 830.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, CSI: 736.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 603.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 396.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 383.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 280.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 236.000 spettatori (2,3%).