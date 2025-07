Ascolti tv ieri martedì 15 luglio chi ha vinto tra Partita del cuore, La notte del cuore, Brignano e In Onda

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 15 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e nell’access prime time dove Techeteche Top Ten chiude alle spalle di La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata, Partita del cuore (Rai 1) chiude dietro a La notte del cuore (Canale 5) ma davanti a Enrico Brignano (Rai 2). Ai piedi del podio In Onda (La7), Kilimangiaro (Rai 3), Max Angioni (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), I mercenari (Tv8) e Chi ha ucciso Michael Jackson? (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 15 luglio: chi ha vinto tra Partita del cuore, La notte del cuore, Enrico Brignano, In Onda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, La notte del cuore : 2.005.000 spettatori (17%);

: 2.005.000 spettatori (17%); Rai 1, Partita del cuore : 1.838.000 spettatori (15%);

: 1.838.000 spettatori (15%); Rai 2, Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre con Enrico Brignano: 766.000 spettatori (6,3%).

Fuori dal podio:

La7, In Onda : 748.000 spettatori (5,1%);

: 748.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Kilimangiaro : 706.000 spettatori (4,9%);

: 706.000 spettatori (4,9%); Italia 1, Max Working con Max Angioni : 684.000 spettatori (5,2%);

con : 684.000 spettatori (5,2%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 573.000 spettatori (5,2%);

: 573.000 spettatori (5,2%); Tv8, I mercenari : 354.000 spettatori (2,5%);

: 354.000 spettatori (2,5%); Nove, Chi ha ucciso Michael Jackson?: 275.000 spettatori (1,9%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.098.000 spettatori (25,2%);

: 3.098.000 spettatori (25,2%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.199.000 spettatori (23,4%);

– : 2.199.000 spettatori (23,4%); Rai 3, TGR: 1.829.000 spettatori (14,6%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 1.685.000 spettatori (15,4%);

: 1.685.000 spettatori (15,4%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.113.000 spettatori (13,1%);

: 1.113.000 spettatori (13,1%); Rete 4, La promessa : 823.000 spettatori (6%);

: 823.000 spettatori (6%); Rai 2, Blue Bloods : 630.000 spettatori (4,6%);

630.000 spettatori (4,6%); Rai 3, Blob : 619.000 spettatori (4,4%);

: 619.000 spettatori (4,4%); Italia 1, CSI: 452.000 spettatori (3,4%);

452.000 spettatori (3,4%); Rai 2, The Rookie: 434.000 spettatori (4,2%);

434.000 spettatori (4,2%); Nove, Cash or Trash? : 380.000 spettatori (2,8%);

: 380.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TgSport Sera: 323.000 spettatori (3,9%);

323.000 spettatori (3,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 266.000 spettatori (2,7%);

266.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 248.000 spettatori (2%);

: 248.000 spettatori (2%); La7, Famiglie d’Italia: 133.000 spettatori (1,3%).

I dati dell’access prime time: i numeri di Techeteche Top Ten e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.440.000 spettatori (21,7%);

: 3.440.000 spettatori (21,7%); Rai 1, Techeteche Top Ten : 3.023.000 spettatori (19,1%);

: 3.023.000 spettatori (19,1%); Rai 3, Un posto al sole: 1.265.000 spettatori (8%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.095.000 spettatori (7%);

: 1.095.000 spettatori (7%); Italia 1, NCIS : 859.000 spettatori (5,4%);

: 859.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 825.000 spettatori (5,4%);

: 825.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 786.000 spettatori (4,9%);

: 786.000 spettatori (4,9%); Rai 3, Generazione bellezza : 672.000 spettatori (4,5%);

: 672.000 spettatori (4,5%); Rai 2, TG2 Post : 552.000 spettatori (3,5%);

: 552.000 spettatori (3,5%); Nove, The Cage : 498.000 spettatori (3,2%);

: 498.000 spettatori (3,2%); Tv8, Foodish: 433.000 spettatori (2,8%).