Ascolti tv ieri martedì 15 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Super Karaoke, Verità Nascoste e DiMartedì
Ascolti tv martedì 15 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Super Karaoke che affronta Il giovane Montalbano, Verità Nascoste, Filorosso e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 15 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Il giovane Montalbano (Rai 1) a chiudere davanti a Italia-Cechia di volley (Rai 2) e a Super Karaoke con Michelle Hunziker (Canale 5). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Fiorentina-Pisa di Coppa Italia (Italia 1), Verità Nascoste con Milo Infante (Rete 4), X Factor (Tv8), Geopop racconta (Nove) e Filorosso (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 settembre: chi ha vinto tra Super Karaoke, Il giovane Montalbano, Verità Nascoste, DiMartedì e X Factor
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 15 settembre: chi ha vinto tra Super Karaoke, Il giovane Montalbano, Verità Nascoste, DiMartedì e X Factor
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il giovane Montalbano: 2.274.000 spettatori (15,2%);
- Rai 2, Italia-Cechia: 1.794.000 spettatori (10,2%);
- Canale 5, Super Karaoke: 1.507.000 spettatori (13,7%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.106.000 spettatori (7,7%);
- Italia 1, Fiorentina-Pisa: 1.061.000 spettatori (6%);
- Rete 4, Verità Nascoste: 888.000 spettatori (7,6%);
- Tv8, X Factor: 637.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Geopop racconta: 387.000 spettatori (3,1%);
- Rai 3, Filorosso: 343.000 spettatori (2,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.368.000 spettatori (23%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.758.000 spettatori (20,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.657.000 spettatori (19,3%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.549.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.282.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.059.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.028.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 772.000 spettatori (4%).
E ancora:
- Tv8, Foodish: 573.000 spettatori (3%);
- Nove, Cash or Trash: 535.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 462.000 spettatori (2,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.751.000 spettatori (24,9%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.558.000 spettatori (22,9%);
- Rai 3, TGR: 2.375.000 spettatori (1554%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 1.856.000 spettatori (14,1%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.430.000 spettatori (14,6%);
- Rai 3, Blob: 1.012.000 spettatori (6%);
- Rete 4, La promessa: 910.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il provinciale: 868.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 774.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 717.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, Genoa-Sudtirol: 591.000 spettatori (5,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 544.000 spettatori (4,3%).
E ancora:
- Tv8, 4 Ristoranti: 499.000 spettatori (3,3%);
- Rete 4, Cash or Trash: 448.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TgSport Sera: 320.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 279.000 spettatori (3,2%);
- La7, Ignoto X: 237.000 spettatori (2%).