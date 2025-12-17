Ascolti tv ieri martedì 16 dicembre chi ha vinto tra Sandokan, DiMartedì, Le Iene, La Notte nel Cuore

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 16 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Sandokan a chiudere prima di La Notte nel cuore (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Only Fun (Nove), NCIS (Rai 2) e Un Natale all’altezza (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 16 dicembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, Sandokan, È sempre Cartabianca, Le Iene e DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Sandokan : 4.116.000 spettatori (25,4%);

: 4.116.000 spettatori (25,4%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.192.000 spettatori (13,9%);

: 2.192.000 spettatori (13,9%); La7, DiMartedì: 1.435.000 spettatori (8,9%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Le Iene : 1.342.000 spettatori (11,1%);

1.342.000 spettatori (11,1%); Rai 3, Amore Criminale : 846.000 spettatori (4,7%);

: 846.000 spettatori (4,7%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 546.000 spettatori (4,3%);

: 546.000 spettatori (4,3%); Nove, Only Fun : 533.000 spettatori (3,3%);

: 533.000 spettatori (3,3%); Rai 2, NCIS : 314.000 spettatori (1,9%);

: 314.000 spettatori (1,9%); Tv8, Un Natale all’altezza: 281.000 spettatori (1,5%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.438.000 spettatori (26,4%);

: 5.438.000 spettatori (26,4%); Rai 1, Affari Tuoi : 5.072.000 spettatori (24,5%);

: 5.072.000 spettatori (24,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.372.000 spettatori (22%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 4.003.000 spettatori (20,5%);

: 4.003.000 spettatori (20,5%); La7, Otto e Mezzo : 1.723.000 spettatori (8,4%);

: 1.723.000 spettatori (8,4%); Rai 3, Un posto al sole : 1.448.000 spettatori (7%);

: 1.448.000 spettatori (7%); Italia 1, NCIS : 1.031.000 spettatori (5,1%);

: 1.031.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.010.000 spettatori (5,1%);

: 1.010.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 946.000 spettatori (4,7%);

: 946.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 829.000 spettatori (4%);

: 829.000 spettatori (4%); Nove, The Cage : 495.000 spettatori (2,4%);

: 495.000 spettatori (2,4%); Tv8, Foodish: 444.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.775.000 spettatori (28,4%);

: 4.775.000 spettatori (28,4%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.544.000 spettatori (25,2%);

: 3.544.000 spettatori (25,2%); Canale 5, Caduta libera: 2.707.000 spettatori (17,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.326.000 spettatori (13,6%);

: 2.326.000 spettatori (13,6%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.884.000 spettatori (14,6%);

: 1.884.000 spettatori (14,6%); Rete 4, La promessa : 995.000 spettatori (5,3%);

: 995.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Blob : 925.000 spettatori (4,9%);

: 925.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 10 Minuti : 813.000 spettatori (5%);

: 813.000 spettatori (5%); Rai 3, Nuovi eroi : 805.000 spettatori (4,1%);

: 805.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash : 734.000 spettatori (4%);

: 734.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI: 619.000 spettatori (3,5%);

619.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Grande Fratello: 399.000 spettatori (3%);

399.000 spettatori (3%); Rai 2, 9-1-1 : 396.000 spettatori (2,1%);

: 396.000 spettatori (2,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 343.000 spettatori (2,3%);

343.000 spettatori (2,3%); Nove, Little Big Italy : 319.000 spettatori (2,4%);

: 319.000 spettatori (2,4%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 307.000 spettatori (2%);

: 307.000 spettatori (2%); La7, Ignoto X : 300.000 spettatori (2%);

: 300.000 spettatori (2%); Rai 2, TgSport Sera : 299.000 spettatori (2,3%);

: 299.000 spettatori (2,3%); Tv8, Love Bugs: 195.000 spettatori (1,1%).