Ascolti tv ieri martedì 16 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Gigi e Vanessa insieme, È sempre Cartabianca

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 16 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto trionfare La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti data l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Francia-Senegal (Rai 1) a trionfare davanti a Gigi e Vanessa insieme (Canale 5) e Ti presento i miei (Italia 1). Ai piedi del podio È sempre Cartabianca (Rete 4), Che ci faccio qui (Rai 3), Epstein – Sopravvissute all’incubo (La7), Storie al Bivio (Rai 2), Money Road(Tv8) e Spy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 16 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Gigi e Vanessa insieme, È sempre Cartabianca

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Francia-Senegal : 5.686.000 spettatori (31,6%);

: 5.686.000 spettatori (31,6%); Canale 5, Gigi e Vanessa insieme : 1.654.000 spettatori (13,2%);

: 1.654.000 spettatori (13,2%); Italia 1, Ti presento i miei: 720.000 spettatori (4,5%).

Fuori dal podio:

Rete 4, È sempre Cartabianca : 715.000 spettatori (6,2%);

: 715.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Che ci faccio qui : 679.000 spettatori (4%);

: 679.000 spettatori (4%); La7, Epstein – Sopravvissute all’incubo : 534.000 spettatori (3,1%).

: 534.000 spettatori (3,1%). Rai 2, Storie al Bivio : 506.000 spettatori (4,8%);

: 506.000 spettatori (4,8%); Tv8, Money Road : 396.000 spettatori (2,4%);

: 396.000 spettatori (2,4%); Nove, Spy: 345.000 spettatori (2,4%).

I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.777.000 spettatori (25,1%);

: 4.777.000 spettatori (25,1%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.831.000 spettatori (22,3%);

: 3.831.000 spettatori (22,3%); Rai 1, Cinque minuti: 3.608.000 spettatori (22%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.425.000 spettatori (7,8%);

: 1.425.000 spettatori (7,8%); Rai 3, Un posto al sole : 1.391.000 spettatori (7,5%);

: 1.391.000 spettatori (7,5%); Italia 1, NCIS: 974.000 spettatori (5,3%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 847.000 spettatori (5%);

: 847.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 700.000 spettatori (3,7%);

: 700.000 spettatori (3,7%); Nove, Cash or Trash : 461.000 spettatori (2,5%);

: 461.000 spettatori (2,5%); Tv8, Celebrity Chef: 415.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.634.000 spettatori (27,4%);

: 3.634.000 spettatori (27,4%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.439.000 spettatori (23,8%);

: 2.439.000 spettatori (23,8%); Rai 3, TGR: 2.085.000 spettatori (15,4%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un altro : 2.029.000 spettatori (17,4%);

: 2.029.000 spettatori (17,4%); Canale 5, Avanti il primo : 1.337.000 spettatori (15,3%);

: 1.337.000 spettatori (15,3%); Rai 3, Tribù : 956.000 spettatori (5,8%);

: 956.000 spettatori (5,8%); Rete 4, La promessa : 900.000 spettatori (5,9%);

: 900.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Blob : 801.000 spettatori (5,2%);

: 801.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 10 Minuti: 647.000 spettatori (5,2%).

E ancora:

Italia 1, Hawaii Five-0 : 495.000 spettatori (3,4%);

: 495.000 spettatori (3,4%); Nove, Cash or Trash : 488.000 spettatori (3,4%);

: 488.000 spettatori (3,4%); Tv8, 4 Ristoranti : 349.000 spettatori (2,5%);

: 349.000 spettatori (2,5%); Rai 2, BLue Bloods : 347.000 spettatori (2,4%).

: 347.000 spettatori (2,4%). Rai 2, Italia chiama America : 331.000 spettatori (3,3%);

: 331.000 spettatori (3,3%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 297.000 spettatori (2,8%);

: 297.000 spettatori (2,8%); Nove, Little Big Italy : 284.000 spettatori (3,4%);

: 284.000 spettatori (3,4%); La7, Ignoto X: 232.000 spettatori (2,2%).