NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri martedì 16 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Io Canto Family, Berlinguer e Floris

Ascolti tv martedì 16 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Il Commissario Montalbano che affronta Io Canto Family, Bianca Berlinguer e DiMartedì

Pubblicato: Aggiornato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 16 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Io Canto Family (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Shark (Italia 1), Freeze (Rai 2), X Factor (Tv8), Old Man & the Gun (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Femmine contro maschi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 16 settembre: chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Io Canto Family, È sempre Cartabianca e DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.492.000 spettatori (16,3%);
  • Canale 5, Io Canto Family: 2.026.000 spettatori (15,1%);
  • La7, DiMartedì: 1.181.000 spettatori (7,8%).

Fuori dal podio:

  • Italia 1, Shark: 912.000 spettatori (5,6%);
  • Rai 2, Freeze: 722.000 spettatori (4,9%);
  • Tv8, X Factor: 683.000 spettatori (4,6%);
  • Rai 3, Old Man & the Gun: 601.000 spettatori (3,3%);
  • Rete 4, È sempre Cartabianca: 553.000 spettatori (4,5%);
  • Nove, Femmine contro maschi: 278.000 spettatori (1,7%).

stefano de martino conduttore affari tuoiANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.735.000 spettatori (24%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.224.000 spettatori (21,4%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.804.000 spettatori (20,4%).

Ai piedi del podio:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.475.000 spettatori (7,4%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.300.000 spettatori (6,5%);
  • Italia 1, NCIS: 1.013.000 spettatori (5,2%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 887.000 spettatori (4,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 874.000 spettatori (4,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 634.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 506.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Foodish: 491.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, The Cage: 459.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.776.000 spettatori (25,8%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.327.000 spettatori (22%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.213.000 spettatori (17,4%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.211.000 spettatori (14,6%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.474.000 spettatori (15,9%);
  • Rai 3, Blob: 825.000 spettatori (4,9%);
  • Rete 4, La promessa: 794.000 spettatori (4,7%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 714.000 spettatori (5%);
  • Rai 3, Riserva indiana: 645.000 spettatori (3,6%);
  • Italia 1, CSI: 587.000 spettatori (3,6%);
  • Nove, Cash or Trash: 534.000 spettatori (3,3%);
  • Rai 2, Speciale Tg2: 351.000 spettatori (3,8%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 318.000 spettatori (2,9%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 302.000 spettatori (2%);
  • Nove, Little Big Italy: 233.000 spettatori (2,6%);
  • La7, Ignoto X: 155.000 spettatori (1,3%).

ascolti-tv-martedi-16-settembre-2025 IPA

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo