Ascolti tv ieri martedì 16 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Io Canto Family, Berlinguer e Floris

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 16 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Io Canto Family (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Shark (Italia 1), Freeze (Rai 2), X Factor (Tv8), Old Man & the Gun (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Femmine contro maschi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 16 settembre: chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Io Canto Family, È sempre Cartabianca e DiMartedì
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.492.000 spettatori (16,3%);
- Canale 5, Io Canto Family: 2.026.000 spettatori (15,1%);
- La7, DiMartedì: 1.181.000 spettatori (7,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Shark: 912.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, Freeze: 722.000 spettatori (4,9%);
- Tv8, X Factor: 683.000 spettatori (4,6%);
- Rai 3, Old Man & the Gun: 601.000 spettatori (3,3%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 553.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Femmine contro maschi: 278.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.735.000 spettatori (24%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.224.000 spettatori (21,4%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.804.000 spettatori (20,4%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.475.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.300.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.013.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 887.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 874.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 634.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Tg2 Post: 506.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 491.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 459.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.776.000 spettatori (25,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.327.000 spettatori (22%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.213.000 spettatori (17,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.211.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.474.000 spettatori (15,9%);
- Rai 3, Blob: 825.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, La promessa: 794.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 714.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Riserva indiana: 645.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, CSI: 587.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 534.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, Speciale Tg2: 351.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 318.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 302.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 233.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 155.000 spettatori (1,3%).