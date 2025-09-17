Ascolti tv ieri martedì 16 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Io Canto Family, Berlinguer e Floris

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 16 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Io Canto Family (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Shark (Italia 1), Freeze (Rai 2), X Factor (Tv8), Old Man & the Gun (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Femmine contro maschi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 16 settembre: chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Io Canto Family, È sempre Cartabianca e DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 2.492.000 spettatori (16,3%);

: 2.492.000 spettatori (16,3%); Canale 5, Io Canto Family : 2.026.000 spettatori (15,1%);

: 2.026.000 spettatori (15,1%); La7, DiMartedì: 1.181.000 spettatori (7,8%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Shark : 912.000 spettatori (5,6%);

912.000 spettatori (5,6%); Rai 2, Freeze : 722.000 spettatori (4,9%);

: 722.000 spettatori (4,9%); Tv8, X Factor : 683.000 spettatori (4,6%);

: 683.000 spettatori (4,6%); Rai 3, Old Man & the Gun : 601.000 spettatori (3,3%);

: 601.000 spettatori (3,3%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 553.000 spettatori (4,5%);

: 553.000 spettatori (4,5%); Nove, Femmine contro maschi: 278.000 spettatori (1,7%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.735.000 spettatori (24%);

: 4.735.000 spettatori (24%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.224.000 spettatori (21,4%);

: 4.224.000 spettatori (21,4%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.804.000 spettatori (20,4%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.475.000 spettatori (7,4%);

: 1.475.000 spettatori (7,4%); Rai 3, Un posto al sole : 1.300.000 spettatori (6,5%);

: 1.300.000 spettatori (6,5%); Italia 1, NCIS : 1.013.000 spettatori (5,2%);

: 1.013.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 887.000 spettatori (4,8%);

: 887.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 874.000 spettatori (4,7%);

: 874.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 634.000 spettatori (3,2%);

: 634.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Tg2 Post : 506.000 spettatori (2,5%);

: 506.000 spettatori (2,5%); Tv8, Foodish : 491.000 spettatori (2,5%);

: 491.000 spettatori (2,5%); Nove, The Cage: 459.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.776.000 spettatori (25,8%);

: 3.776.000 spettatori (25,8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.327.000 spettatori (22%);

: 2.327.000 spettatori (22%); Canale 5, Avanti un altro: 2.213.000 spettatori (17,4%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.211.000 spettatori (14,6%);

: 2.211.000 spettatori (14,6%); Canale 5, Avanti il primo : 1.474.000 spettatori (15,9%);

: 1.474.000 spettatori (15,9%); Rai 3, Blob : 825.000 spettatori (4,9%);

: 825.000 spettatori (4,9%); Rete 4, La promessa : 794.000 spettatori (4,7%);

: 794.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 10 Minuti : 714.000 spettatori (5%);

: 714.000 spettatori (5%); Rai 3, Riserva indiana : 645.000 spettatori (3,6%);

: 645.000 spettatori (3,6%); Italia 1, CSI: 587.000 spettatori (3,6%);

587.000 spettatori (3,6%); Nove, Cash or Trash : 534.000 spettatori (3,3%);

: 534.000 spettatori (3,3%); Rai 2, Speciale Tg2 : 351.000 spettatori (3,8%);

: 351.000 spettatori (3,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 318.000 spettatori (2,9%);

318.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Ristoranti : 302.000 spettatori (2%);

: 302.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy : 233.000 spettatori (2,6%);

: 233.000 spettatori (2,6%); La7, Ignoto X: 155.000 spettatori (1,3%).