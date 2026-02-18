Ascolti tv ieri martedì 17 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Colpa dei sensi, Olimpiadi, DiMartedì e Le Iene

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 17 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti, che torna a Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Cuori 3 (Rai 1) con Pilar Fogliati a chiudere prima di Olimpiadi (Rai 2) e Colpa dei sensi (Canale 5) con Gabriel Garko. Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene Inside (Italia 1), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4) e The idea of you (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 17 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Colpa dei sensi, È sempre Cartabianca, DiMartedì, Olimpiadi, FarWest

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Cuori 3 – 1° episodio : 3.034.000 spettatori (16,5%);

: 3.034.000 spettatori (16,5%); Rai 1, Cuori 3 – 2° episodio : 2.965.000 spettatori (19,5%);

: 2.965.000 spettatori (19,5%); Rai 2, Olimpiadi : 2.189.000 spettatori (11,6%);

: 2.189.000 spettatori (11,6%); Canale 5, Colpa dei sensi: 2.103.000 spettatori (13,8%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.368.000 spettatori (8,2%);

: 1.368.000 spettatori (8,2%); Italia 1, Le Iene Inside : 1.106.000 spettatori (9,4%);

1.106.000 spettatori (9,4%); Rai 3, FarWest : 584.000 spettatori (3,7%);

: 584.000 spettatori (3,7%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 534.000 spettatori (4,1%);

: 534.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash : 438.000 spettatori (2,7%);

: 438.000 spettatori (2,7%); Tv8, The idea of you: 246.000 spettatori (1,4%).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.733.000 spettatori (22%);

: 4.733.000 spettatori (22%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.723.000 spettatori (21,8%);

: 4.723.000 spettatori (21,8%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.817.000 spettatori (18,2%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 3.569.000 spettatori (17,2%);

: 3.569.000 spettatori (17,2%); Rai 2, Olimpiadi – Bob a 2 : 1.690.000 spettatori (7,9%);

: 1.690.000 spettatori (7,9%); La7, Otto e Mezzo : 1.655.000 spettatori (7,6%);

: 1.655.000 spettatori (7,6%); Rai 3, Un posto al sole : 1.400.000 spettatori (6,4%);

: 1.400.000 spettatori (6,4%); Rai 2, Olimpiadi – Sci Freestyle Big Air : 1.351.000 spettatori (6,2%);

: 1.351.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.069.000 spettatori (5,1%).

E ancora:

Italia 1, NCIS : 998.000 spettatori (4,7%);

: 998.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 966.000 spettatori (4,6%);

: 966.000 spettatori (4,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 824.000 spettatori (3,8%);

: 824.000 spettatori (3,8%); Tv8, Celebrity Chef : 469.000 spettatori (2,2%);

: 469.000 spettatori (2,2%); Nove, The Cage: 409.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.272.000 spettatori (23,9%);

: 4.272.000 spettatori (23,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.290.000 spettatori (22,1%);

: 3.290.000 spettatori (22,1%); Canale 5, Caduta libera: 2.530.000 spettatori (15,1%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.194.000 spettatori (12,1%);

: 2.194.000 spettatori (12,1%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.744.000 spettatori (12,8%);

: 1.744.000 spettatori (12,8%); Rai 2, Olimpiadi – Sci Freestyle Big Air : 1.536.000 spettatori (7,9%);

: 1.536.000 spettatori (7,9%); Rai 2, Olimpiadi – Bob a 2 : 1.419.000 spettatori (8,6%);

: 1.419.000 spettatori (8,6%); Rete 4, La promessa : 1.024.000 spettatori (5,2%);

: 1.024.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 10 Minuti : 930.000 spettatori (5,3%);

: 930.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Blob : 860.000 spettatori (4,4%);

: 860.000 spettatori (4,4%); Rai 3, Via dei Matti n° 0: 731.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 662.000 spettatori (3,4%);

: 662.000 spettatori (3,4%); Italia 1, CSI: 549.000 spettatori (3%);

549.000 spettatori (3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 490.000 spettatori (3,2%);

490.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 301.000 spettatori (1,7%);

: 301.000 spettatori (1,7%); Nove, Little Big Italy : 310.000 spettatori (2,4%);

: 310.000 spettatori (2,4%); La7, Ignoto X: 190.000 spettatori (1,2%).