Ascolti tv ieri martedì 17 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Colpa dei sensi, Olimpiadi, DiMartedì e Le Iene

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 17 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti, che torna a Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Cuori 3 (Rai 1) con Pilar Fogliati a chiudere prima di Olimpiadi (Rai 2) e Colpa dei sensi (Canale 5) con Gabriel Garko. Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene Inside (Italia 1), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4) e The idea of you (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 17 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Colpa dei sensi, È sempre Cartabianca, DiMartedì, Olimpiadi, FarWest
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Cuori 3 – 1° episodio: 3.034.000 spettatori (16,5%);
- Rai 1, Cuori 3 – 2° episodio: 2.965.000 spettatori (19,5%);
- Rai 2, Olimpiadi: 2.189.000 spettatori (11,6%);
- Canale 5, Colpa dei sensi: 2.103.000 spettatori (13,8%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.368.000 spettatori (8,2%);
- Italia 1, Le Iene Inside: 1.106.000 spettatori (9,4%);
- Rai 3, FarWest: 584.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 534.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 438.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, The idea of you: 246.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.733.000 spettatori (22%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.723.000 spettatori (21,8%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.817.000 spettatori (18,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.569.000 spettatori (17,2%);
- Rai 2, Olimpiadi – Bob a 2: 1.690.000 spettatori (7,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.655.000 spettatori (7,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.400.000 spettatori (6,4%);
- Rai 2, Olimpiadi – Sci Freestyle Big Air: 1.351.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.069.000 spettatori (5,1%).
E ancora:
- Italia 1, NCIS: 998.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 966.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 824.000 spettatori (3,8%);
- Tv8, Celebrity Chef: 469.000 spettatori (2,2%);
- Nove, The Cage: 409.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.272.000 spettatori (23,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.290.000 spettatori (22,1%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.530.000 spettatori (15,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.194.000 spettatori (12,1%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.744.000 spettatori (12,8%);
- Rai 2, Olimpiadi – Sci Freestyle Big Air: 1.536.000 spettatori (7,9%);
- Rai 2, Olimpiadi – Bob a 2: 1.419.000 spettatori (8,6%);
- Rete 4, La promessa: 1.024.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 930.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 860.000 spettatori (4,4%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 731.000 spettatori (3,6%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 662.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, CSI: 549.000 spettatori (3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 490.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 301.000 spettatori (1,7%);
- Nove, Little Big Italy: 310.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 190.000 spettatori (1,2%).