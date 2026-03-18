Ascolti tv ieri martedì 17 marzo chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedì

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 17 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel confronto diretto con Mediaset in prima serata con Le Libere Donne che ha battuto il Grande Fratello Vip e nel preserale con L’Eredità che ha avuto la meglio su Caduta Libera. Nell’access prime time però Affari Tuoi è stato battuto da La Ruota della Fortuna. In prima serata bene anche DiMartedì (La7), Spider–Man (Italia1), FarWest (Rai3), È sempre Cartabianca (Rete4), Italia’s Got Talent (Tv8), Stasera a Letto Tardi (Rai2), Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 17 marzo: chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedì di Giovanni Floris

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai1, Le Libere Donne : 3.066.000 spettatori (18,7%)

: 3.066.000 spettatori (18,7%) Canale5, Grande Fratello Vip : 2.182.000 spettatori (18,4%)

: 2.182.000 spettatori (18,4%) La7, DiMartedì: 1.699.000 spettatori (10,6%)

Fuori dal podio:

Italia1, Spider-Man : 918.000 spettatori (5,4%)

: 918.000 spettatori (5,4%) Rai3, FarWest : 606.000 spettatori (4%)

: 606.000 spettatori (4%) Rete4, È Sempre Cartabianca : 495.000 spettatori (3,9%)

: 495.000 spettatori (3,9%) Tv8, Italia’s Got Talent : 487.000 spettatori (2,8%)

: 487.000 spettatori (2,8%) Rai2, Stasera a Letto Tardi : 412.000 spettatori (2,8%)

: 412.000 spettatori (2,8%) Nove, Cash or Trash – La Notte dei Tesori: 381.000 spettatori (2,2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.244.000 spettatori (24,8%)

: 5.244.000 spettatori (24,8%) Rai1, Affari Tuoi : 5.110.000 spettatori (24%)

: 5.110.000 spettatori (24%) Rai1, Cinque Minuti: 4.261.000 spettatori (21,1%)

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.930.000 spettatori (18,9%)

: 3.930.000 spettatori (18,9%) La7, Otto e Mezzo : 1.893.000 spettatori (8,9%)

: 1.893.000 spettatori (8,9%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.220.000 spettatori (5,7%)

: 1.220.000 spettatori (5,7%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.475.000 spettatori (6,9%)

: 1.475.000 spettatori (6,9%) Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.049.000 spettatori (5,2%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 1.016.000 spettatori (4,9%)

: 1.016.000 spettatori (4,9%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 830.000 spettatori (3,9%)

: 830.000 spettatori (3,9%) Tv8, Foodish : 512.000 spettatori (2,4%)

: 512.000 spettatori (2,4%) Rai2, Referendum 2026 : 369.000 spettatori (1,7%)

: 369.000 spettatori (1,7%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 434.000 spettatori (2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.833.000 spettatori (27,8%)

: 4.833.000 spettatori (27,8%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.393.000 spettatori (24,5%)

: 3.393.000 spettatori (24,5%) Canale5, Caduta Libera: 2.534.000 spettatori (16,3%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.442.000 spettatori (13,8%)

: 2.442.000 spettatori (13,8%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.621.000 spettatori (13,5%)

: 1.621.000 spettatori (13,5%) Rete4, La Promessa : 974.000 spettatori (5,1%)

: 974.000 spettatori (5,1%) Rete4, 10 Minuti : 872.000 spettatori (5,1%)

: 872.000 spettatori (5,1%) Rai3, Blob : 1.061.000 spettatori (5,5%)

: 1.061.000 spettatori (5,5%) Rai3, Il Provinciale : 966.000 spettatori (4,8%)

: 966.000 spettatori (4,8%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 755.000 spettatori (4%)

E ancora:

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 688.000 spettatori (3,6%)

: 688.000 spettatori (3,6%) Italia1, Studio Aperto Mag : 491.000 spettatori (3,4%)

: 491.000 spettatori (3,4%) Rai2, 9-1-1 : 596.000 spettatori (3,2%)

: 596.000 spettatori (3,2%) Tv8, 4 Ristoranti : 444.000 spettatori (2,4%)

: 444.000 spettatori (2,4%) Rai2, 9-1-1 : Lone Star: 410.000 spettatori (2,7%)

: Lone Star: 410.000 spettatori (2,7%) Nove, Little Big Italy : 436.000 spettatori (3,6%)

: 436.000 spettatori (3,6%) Rete4, TGSport Sera : 320.000 spettatori (2,7%)

: 320.000 spettatori (2,7%) La7, Ignoto X: 228.000 spettatori (1,6%)