Ascolti tv ieri martedì 17 marzo chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedì
Ascolti tv martedì 17 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Le Libere Donne che sfida il Grande Fratello Vip e DiMartedì di Giovanni Floris
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 17 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel confronto diretto con Mediaset in prima serata con Le Libere Donne che ha battuto il Grande Fratello Vip e nel preserale con L’Eredità che ha avuto la meglio su Caduta Libera. Nell’access prime time però Affari Tuoi è stato battuto da La Ruota della Fortuna. In prima serata bene anche DiMartedì (La7), Spider–Man (Italia1), FarWest (Rai3), È sempre Cartabianca (Rete4), Italia’s Got Talent (Tv8), Stasera a Letto Tardi (Rai2), Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 17 marzo: chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedì di Giovanni Floris
- I dati dell'access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L'Eredità
Ascolti tv 17 marzo: chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedì di Giovanni Floris
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai1, Le Libere Donne: 3.066.000 spettatori (18,7%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 2.182.000 spettatori (18,4%)
- La7, DiMartedì: 1.699.000 spettatori (10,6%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Spider-Man: 918.000 spettatori (5,4%)
- Rai3, FarWest: 606.000 spettatori (4%)
- Rete4, È Sempre Cartabianca: 495.000 spettatori (3,9%)
- Tv8, Italia’s Got Talent: 487.000 spettatori (2,8%)
- Rai2, Stasera a Letto Tardi: 412.000 spettatori (2,8%)
- Nove, Cash or Trash – La Notte dei Tesori: 381.000 spettatori (2,2%)
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.244.000 spettatori (24,8%)
- Rai1, Affari Tuoi: 5.110.000 spettatori (24%)
- Rai1, Cinque Minuti: 4.261.000 spettatori (21,1%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.930.000 spettatori (18,9%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.893.000 spettatori (8,9%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.220.000 spettatori (5,7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.475.000 spettatori (6,9%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.049.000 spettatori (5,2%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 1.016.000 spettatori (4,9%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 830.000 spettatori (3,9%)
- Tv8, Foodish: 512.000 spettatori (2,4%)
- Rai2, Referendum 2026: 369.000 spettatori (1,7%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 434.000 spettatori (2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.833.000 spettatori (27,8%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.393.000 spettatori (24,5%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.534.000 spettatori (16,3%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.442.000 spettatori (13,8%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.621.000 spettatori (13,5%)
- Rete4, La Promessa: 974.000 spettatori (5,1%)
- Rete4, 10 Minuti: 872.000 spettatori (5,1%)
- Rai3, Blob: 1.061.000 spettatori (5,5%)
- Rai3, Il Provinciale: 966.000 spettatori (4,8%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 755.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 688.000 spettatori (3,6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 491.000 spettatori (3,4%)
- Rai2, 9-1-1: 596.000 spettatori (3,2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 444.000 spettatori (2,4%)
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 410.000 spettatori (2,7%)
- Nove, Little Big Italy: 436.000 spettatori (3,6%)
- Rete4, TGSport Sera: 320.000 spettatori (2,7%)
- La7, Ignoto X: 228.000 spettatori (1,6%)