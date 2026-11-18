Ascolti TV ieri martedì 17 novembre, Farouk Kassam contro Un mondo a parte, DiMartedì e Infante: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con oltre 3,8 milioni di telespettatori: la sfida con Giovanni Floris e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 17 novembre 2026, premia la storia sul rapimento di Farouk Kassam con Marco Bocci su Rai 1, che conquista 3.831.000 spettatori e il 23,9% di share, staccando Un mondo a parte con Antonio Albanese su Canale 5, fermo a 1.793.000 spettatori e il 12,3%. A seguire DiMartedì di Giovanni Floris su La7, Verità Nascoste di Milo Infante su Rete 4, ATP Finals su Italia 1. Ultimo Filorosso di Antonino Monteleone su Rai 3. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a soccombere ad Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera..
- Ascolti TV 17 novembre: chi ha vinto tra Farouk Kassam, Un mondo a parte, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso, ATP Finals e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi vince contro La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 17 novembre: chi ha vinto tra Farouk Kassam, Un mondo a parte, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso, ATP Finals e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di martedì 17 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, 177 giorni – Il rapimento di Farouk Kassam: 3.831.000 spettatori (23,9%);
- Canale 5, Un mondo a parte: 1.793.000 spettatori (12,3%);
- La7, DiMartedì: 1.596.000 spettatori (10,2%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, Verità Nascoste: 1.016.000 spettatori (8,1%);
- Italia 1, ATP Finals: 812.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Un amore a 5 stelle: 645.000 spettatori (3,7%).
- Nove, Comedy Match: 610.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, X Factor: 505.000 spettatori (4%);
- Rai 3, Filorosso: 269.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince contro La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 17 novembre, col gioco dei pacchi che arriva a 4.788.000 spettatori e 23% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.345.000 spettatori e il 21%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.788.000 spettatori (23%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.388.000 spettatori (22%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.345.000 spettatori (21%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 2.085.000 spettatori (10%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.588.000 spettatori (7,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.312.000 spettatori (6,6%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 1.044.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.031.000 spettatori (4,9%);
- Nove, Cash or Trash: 668.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Italia per due – Consigli disordinati di viaggio: 590.000 spettatori (2,9%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di martedì 17 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.347.000 spettatori (25,7%);
- Rai 3, TGR: 2.516.000 spettatori (14,7%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.361.000 spettatori (15,2%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.050.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, La Promessa: 973.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 830.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 804.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 640.000 spettatori (4,2%);
- Tv8, Foodish: 495.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Cash or Trash: 436.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 385.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, CSI: 368.000 spettatori (2,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 343.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 325.000 spettatori (2,7%).