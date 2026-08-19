Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di martedì 18 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata dove è dominio del Biscione. In access prime time sono Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il mio amico Tempesta (Canale5) a chiudere davanti a Emma e il giaguaro nero (Rai1) e Yoga Radio Estate (Italia1). Giù dal podio Palermo Milano – Solo andata (Rai2), seguito da Io, noi e Gaber (Rai3),Tre manifesti a Ebbing, Missouri (La7), Le grandi domande di Freedom (Rete4), Alessandro Siani – Off line (Nove) e Spectre (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 agosto: chi ha vinto tra Il mio amico Tempesta, Emma e il giaguaro nero e Radio Estate

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Il mio amico Tempesta : 1.721.000 spettatori (15.7%)

: 1.721.000 spettatori (15.7%) Rai1, Emma e il giaguaro nero : 1.497.000 spettatori (12.8%)

: 1.497.000 spettatori (12.8%) Italia1, Yoga Radio Estate: 839.000 spettatori (7.9%)

Fuori dal podio:

Rai2, Palermo Milano – Solo andata : 617.000 spettatori (4.9%)

: 617.000 spettatori (4.9%) Rai3, Io, noi e Gaber : 562.000 spettatori (4.7%)

: 562.000 spettatori (4.7%) La7, Tre manifesti a Ebbing, Missouri : 420.000 spettatori (3.8%)

: 420.000 spettatori (3.8%) Rete4, Le Grandi Domande di Freedom : 349.000 spettatori (3.4%)

: 349.000 spettatori (3.4%) Nove, Alessandro Siani – Off Line : 412.000 spettatori (3.4%)

: 412.000 spettatori (3.4%) Tv8, Spectre: 319.000 spettatori (3.0%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.196.000 spettatori (28.7%)

: 4.196.000 spettatori (28.7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.200.000 spettatori (22.5%)

: 3.200.000 spettatori (22.5%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.197.000 spettatori (15.0%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.186.000 spettatori (8.0%)

: 1.186.000 spettatori (8.0%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 831.000 spettatori (5.8%)

: 831.000 spettatori (5.8%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte) : 725.000 spettatori (5.1%)

: 725.000 spettatori (5.1%) Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 560.000 spettatori (3.8%)

E ancora:

Rai2, TG2 Post : 548.000 spettatori (3.7%)

: 548.000 spettatori (3.7%) Tv8, 4 Ristoranti : 491.000 spettatori (3.4%)

: 491.000 spettatori (3.4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 460.000 spettatori (3.2%)

: 460.000 spettatori (3.2%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 317.000 spettatori (2.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.654.000 spettatori (22.0%)

: 2.654.000 spettatori (22.0%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.807.000 spettatori (18.8%)

: 1.807.000 spettatori (18.8%) Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.383.000 spettatori (15.3%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.629.000 spettatori (14.7%)

: 1.629.000 spettatori (14.7%) Rai3, news dei TGR : 1.651.000 spettatori (13.4%)

: 1.651.000 spettatori (13.4%) Rete4, La Promessa : 868.000 spettatori (6.6%)

: 868.000 spettatori (6.6%) Rete4, 10 Minuti : 645.000 spettatori (5.5%)

: 645.000 spettatori (5.5%) Rai3, Blob : 674.000 spettatori (5.0%)

: 674.000 spettatori (5.0%) Rai2, TGSport Sera : 331.000 spettatori (3.7%)

: 331.000 spettatori (3.7%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 522.000 spettatori (3.7%)

: 522.000 spettatori (3.7%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 455.000 spettatori (3.5%)

E ancora: