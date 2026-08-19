Ascolti tv ieri martedì 18 agosto chi vince tra Il mio amico Tempesta, Emma e il giaguaro nero e Radio Estate
Ascolti tv martedì 18 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il mio amico Tempesta che sfida Emma e il giaguaro nero e Yoga Radio Estate
Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di martedì 18 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata dove è dominio del Biscione. In access prime time sono Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il mio amico Tempesta (Canale5) a chiudere davanti a Emma e il giaguaro nero (Rai1) e Yoga Radio Estate (Italia1). Giù dal podio Palermo Milano – Solo andata (Rai2), seguito da Io, noi e Gaber (Rai3),Tre manifesti a Ebbing, Missouri (La7), Le grandi domande di Freedom (Rete4), Alessandro Siani – Off line (Nove) e Spectre (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 agosto: chi ha vinto tra Il mio amico Tempesta, Emma e il giaguaro nero e Radio Estate
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 18 agosto: chi ha vinto tra Il mio amico Tempesta, Emma e il giaguaro nero e Radio Estate
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Il mio amico Tempesta: 1.721.000 spettatori (15.7%)
- Rai1, Emma e il giaguaro nero: 1.497.000 spettatori (12.8%)
- Italia1, Yoga Radio Estate: 839.000 spettatori (7.9%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Palermo Milano – Solo andata: 617.000 spettatori (4.9%)
- Rai3, Io, noi e Gaber: 562.000 spettatori (4.7%)
- La7, Tre manifesti a Ebbing, Missouri: 420.000 spettatori (3.8%)
- Rete4, Le Grandi Domande di Freedom: 349.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Alessandro Siani – Off Line: 412.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, Spectre: 319.000 spettatori (3.0%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.196.000 spettatori (28.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.200.000 spettatori (22.5%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.197.000 spettatori (15.0%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.186.000 spettatori (8.0%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 831.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 725.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 560.000 spettatori (3.8%)
E ancora:
- Rai2, TG2 Post: 548.000 spettatori (3.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 491.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 460.000 spettatori (3.2%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 317.000 spettatori (2.2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.654.000 spettatori (22.0%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.807.000 spettatori (18.8%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.383.000 spettatori (15.3%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.629.000 spettatori (14.7%)
- Rai3, news dei TGR: 1.651.000 spettatori (13.4%)
- Rete4, La Promessa: 868.000 spettatori (6.6%)
- Rete4, 10 Minuti: 645.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Blob: 674.000 spettatori (5.0%)
- Rai2, TGSport Sera: 331.000 spettatori (3.7%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 522.000 spettatori (3.7%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 455.000 spettatori (3.5%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 290.000 spettatori (2.9%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 355.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 273.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Little Big Italy: 208.000 spettatori (2.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 315.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, 4 Hotel: 215.000 spettatori (1.8%)