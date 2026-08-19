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Ascolti tv ieri martedì 18 agosto chi vince tra Il mio amico Tempesta, Emma e il giaguaro nero e Radio Estate

Ascolti tv martedì 18 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il mio amico Tempesta che sfida Emma e il giaguaro nero e Yoga Radio Estate

Aggiornato: 5 min di lettura

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di martedì 18 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata dove è dominio del Biscione. In access prime time sono Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il mio amico Tempesta (Canale5) a chiudere davanti a Emma e il giaguaro nero (Rai1) e Yoga Radio Estate (Italia1). Giù dal podio Palermo Milano – Solo andata (Rai2), seguito da Io, noi e Gaber (Rai3),Tre manifesti a Ebbing, Missouri (La7), Le grandi domande di Freedom (Rete4), Alessandro Siani – Off line (Nove) e Spectre (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 agosto: chi ha vinto tra Il mio amico Tempesta, Emma e il giaguaro nero e Radio Estate

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale5, Il mio amico Tempesta: 1.721.000 spettatori (15.7%)
  • Rai1, Emma e il giaguaro nero: 1.497.000 spettatori (12.8%)
  • Italia1, Yoga Radio Estate: 839.000 spettatori (7.9%)

Fuori dal podio:

  • Rai2, Palermo Milano – Solo andata: 617.000 spettatori (4.9%)
  • Rai3, Io, noi e Gaber: 562.000 spettatori (4.7%)
  • La7, Tre manifesti a Ebbing, Missouri: 420.000 spettatori (3.8%)
  • Rete4, Le Grandi Domande di Freedom: 349.000 spettatori (3.4%)
  • Nove, Alessandro Siani – Off Line: 412.000 spettatori (3.4%)
  • Tv8, Spectre: 319.000 spettatori (3.0%)
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Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.196.000 spettatori (28.7%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.200.000 spettatori (22.5%)
  • Rai1, L’Eredità Summer: 2.197.000 spettatori (15.0%)

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: 1.186.000 spettatori (8.0%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 831.000 spettatori (5.8%)
  • Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 725.000 spettatori (5.1%)
  • Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 560.000 spettatori (3.8%)

E ancora:

  • Rai2, TG2 Post: 548.000 spettatori (3.7%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 491.000 spettatori (3.4%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 460.000 spettatori (3.2%)
  • Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 317.000 spettatori (2.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 2.654.000 spettatori (22.0%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.807.000 spettatori (18.8%)
  • Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.383.000 spettatori (15.3%)

Fuori dal podio:

  • Canale5, The Wall: 1.629.000 spettatori (14.7%)
  • Rai3, news dei TGR: 1.651.000 spettatori (13.4%)
  • Rete4, La Promessa: 868.000 spettatori (6.6%)
  • Rete4, 10 Minuti: 645.000 spettatori (5.5%)
  • Rai3, Blob: 674.000 spettatori (5.0%)
  • Rai2, TGSport Sera: 331.000 spettatori (3.7%)
  • Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 522.000 spettatori (3.7%)
  • Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 455.000 spettatori (3.5%)

E ancora:

  • Italia1, Studio Aperto Mag: 290.000 spettatori (2.9%)
  • Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 355.000 spettatori (2.8%)
  • Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 273.000 spettatori (2.6%)
  • Nove, Little Big Italy: 208.000 spettatori (2.4%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 315.000 spettatori (2.4%)
  • Tv8, 4 Hotel: 215.000 spettatori (1.8%)

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