Ascolti tv ieri martedì 18 novembre chi ha vinto tra Commissario Ricciardi, La notte nel cuore, Belve, Le Iene

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 18 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Ricciardi a chiudere prima di La Notte nel cuore (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 novembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, Commissario Riccardi, È sempre Cartabianca, Belve, DiMartedì e Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Il Commissario Ricciardi : 3.261.000 spettatori (19%);

: 3.261.000 spettatori (19%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.291.000 spettatori (15,7%);

: 2.291.000 spettatori (15,7%); La7, DiMartedì: 1.418.000 spettatori (8,7%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Belve : 1.262.000 spettatori (8,4%);

: 1.262.000 spettatori (8,4%); Italia 1, Le Iene : 1.159.000 spettatori (9,3%);

1.159.000 spettatori (9,3%); Rai 3, Amore Criminale : 702.000 spettatori (4%);

: 702.000 spettatori (4%); Tv8, X Factor : 516.000 spettatori (3,6%);

: 516.000 spettatori (3,6%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 483.000 spettatori (3,7%);

: 483.000 spettatori (3,7%); Nove, Only Fun: 427.000 spettatori (2,5%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.7662.000 spettatori (27%);

: 5.7662.000 spettatori (27%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.827.000 spettatori (22,5%);

: 4.827.000 spettatori (22,5%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.666.000 spettatori (22,6%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 4.177.000 spettatori (20,8%);

: 4.177.000 spettatori (20,8%); La7, Otto e Mezzo : 1.801.000 spettatori (8,4%);

: 1.801.000 spettatori (8,4%); Rai 3, Un posto al sole : 1.413.000 spettatori (6,6%);

: 1.413.000 spettatori (6,6%); Italia 1, NCIS : 1.175.000 spettatori (5,6%);

: 1.175.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.101.000 spettatori (5,4%);

: 1.101.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 927.000 spettatori (4,5%);

: 927.000 spettatori (4,5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 745.000 spettatori (3,5%);

: 745.000 spettatori (3,5%); Tv8, Foodish : 535.000 spettatori (2,6%);

: 535.000 spettatori (2,6%); Nove, The Cage: 459.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.533.000 spettatori (26,1%);

: 4.533.000 spettatori (26,1%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.307.000 spettatori (22,5%);

: 3.307.000 spettatori (22,5%); Canale 5, Avanti un altro: 3.311.000 spettatori (20,2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.295.000 spettatori (13%);

: 2.295.000 spettatori (13%); Canale 5, Avanti il primo : 2.259.000 spettatori (16,4%);

: 2.259.000 spettatori (16,4%); Rai 3, Blob : 973.000 spettatori (5,1%);

: 973.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 10 Minuti : 964.000 spettatori (5,6%);

: 964.000 spettatori (5,6%); Rete 4, La promessa : 927.000 spettatori (4,9%);

: 927.000 spettatori (4,9%); Rai 3, Nuovi eroi : 858.000 spettatori (4,3%);

: 858.000 spettatori (4,3%); Italia 1, CSI: 701.000 spettatori (3,8%);

701.000 spettatori (3,8%); Nove, Cash or Trash : 658.000 spettatori (3,5%);

: 658.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Montenegro-Italia U21 : 618.000 spettatori (3,8%);

: 618.000 spettatori (3,8%); Italia 1, Grande Fratello: 419.000 spettatori (2,9%);

419.000 spettatori (2,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 395.000 spettatori (2,5%);

395.000 spettatori (2,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 391.000 spettatori (2,2%);

: 391.000 spettatori (2,2%); Nove, Little Big Italy : 317.000 spettatori (2,4%);

: 317.000 spettatori (2,4%); La7, Ignoto X: 279.000 spettatori (1,8%).