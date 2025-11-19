Ascolti tv ieri martedì 18 novembre chi ha vinto tra Commissario Ricciardi, La notte nel cuore, Belve, Le Iene
Ascolti tv martedì 18 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Il Commissario Ricciardi che affronta La Notte nel Cuore, Belve, Le Iene e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 18 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Ricciardi a chiudere prima di La Notte nel cuore (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 novembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, Commissario Riccardi, È sempre Cartabianca, Belve, DiMartedì e Le Iene
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 18 novembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, Commissario Riccardi, È sempre Cartabianca, Belve, DiMartedì e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Ricciardi: 3.261.000 spettatori (19%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.291.000 spettatori (15,7%);
- La7, DiMartedì: 1.418.000 spettatori (8,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Belve: 1.262.000 spettatori (8,4%);
- Italia 1, Le Iene: 1.159.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Amore Criminale: 702.000 spettatori (4%);
- Tv8, X Factor: 516.000 spettatori (3,6%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 483.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Only Fun: 427.000 spettatori (2,5%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.7662.000 spettatori (27%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.827.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.666.000 spettatori (22,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.177.000 spettatori (20,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.801.000 spettatori (8,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.413.000 spettatori (6,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.175.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.101.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 927.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 745.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, Foodish: 535.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 459.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.533.000 spettatori (26,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.307.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.311.000 spettatori (20,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.295.000 spettatori (13%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.259.000 spettatori (16,4%);
- Rai 3, Blob: 973.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 964.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, La promessa: 927.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 858.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, CSI: 701.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 658.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Montenegro-Italia U21: 618.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Grande Fratello: 419.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 395.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 391.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 317.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 279.000 spettatori (1,8%).