Ascolti tv ieri martedì 19 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 19 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5) e Belve Crime (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Mechanic: Resurrection (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 maggio: chi ha vinto tra Montalbano, Grande Fratello Vip, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 2.850.000 spettatori (17,6%);

: 2.850.000 spettatori (17,6%); Canale 5, Grande Fratello Vip : 2.444.000 spettatori (23,1%);

: 2.444.000 spettatori (23,1%); Rai 2, Belve Crime: 981.000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.433.000 spettatori (9,3%);

: 1.433.000 spettatori (9,3%); Italia 1, Le Iene presentano: Inside: 942.000 spettatori (7,8%);

942.000 spettatori (7,8%); Rai 3, Indovina chi viene a cena : 677.000 spettatori (3,8%);

: 677.000 spettatori (3,8%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 468.000 spettatori (3,7%);

: 468.000 spettatori (3,7%); Nove, Mechanic: Resurrection : 402.000 spettatori (2,5%);

: 402.000 spettatori (2,5%); Tv8, Italia’s Got Talent – Best Of: 211.000 spettatori (1,8%).

ANSA

Chi ha vinto il Grande Fratello 2026

Nella puntata di martedì 19 maggio è stata proclamata la vincitrice del Grande Fratello Vip 2026.

Alessandra Mussolini ha battuto Antonella Elia nel testa a testa finale, portando a casa 100 mila euro di montepremi (50 mila andranno in beneficenza).

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.994.000 spettatori (24,9%)

: 4.994.000 spettatori (24,9%) Rai 1, Affari Tuoi : 4.647.000 spettatori (22,1%);

: 4.647.000 spettatori (22,1%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.042.000 spettatori (20,9%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 3.871.000 spettatori (20,6%);

: 3.871.000 spettatori (20,6%); La7, Otto e Mezzo : 1.816.000 spettatori (9,1%);

: 1.816.000 spettatori (9,1%); Rai 3, Un posto al sole : 1.416.000 spettatori (7,1%);

: 1.416.000 spettatori (7,1%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 983.000 spettatori (5,1%).

E ancora:

Italia 1, NCIS : 971.000 spettatori (5%);

: 971.000 spettatori (5%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 980.000 spettatori (5,2%)

: 980.000 spettatori (5,2%) Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 808.000 spettatori (4%);

: 808.000 spettatori (4%); Nove, The Cage : 424.000 spettatori (2,1%);

: 424.000 spettatori (2,1%); Rai2, TG2 Post : 486.000 spettatori (2,4%);

: 486.000 spettatori (2,4%); Tv8, Celebrity Chef: 366.000 spettatori (1,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.148.000 spettatori (28%);

: 4.148.000 spettatori (28%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.675.000 spettatori (23,5%);

: 2.675.000 spettatori (23,5%); Canale 5, Avanti un altro: 2.511.000 spettatori (18,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.083.000 spettatori (13,6%);

: 2.083.000 spettatori (13,6%); Canale 5, Avanti il primo : 1.638.000 spettatori (16,3%);

: 1.638.000 spettatori (16,3%); Rai 3, Blob : 1.024.000 spettatori (6%);

: 1.024.000 spettatori (6%); Rete 4, La promessa : 1.000.000 spettatori (5,8%);

: 1.000.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Kong : 810.000 spettatori (4,4%);

: 810.000 spettatori (4,4%); Rete 4, 10 Minuti: 722.000 spettatori (5%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 599.000 spettatori (3,5%);

: 599.000 spettatori (3,5%); Rai 2, FBI – 2° episodio : 538.000 spettatori (3,2%);

: 538.000 spettatori (3,2%); Rai 2, FBI – 1° episodio : 466.000 spettatori (3,6%)

: 466.000 spettatori (3,6%) Italia 1, Hawaii Five-0 : 445.000 spettatori (2,8%);

: 445.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TgSport Sera : 433.000 spettatori (4,3%);

: 433.000 spettatori (4,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 386.000 spettatori (2,3%);

: 386.000 spettatori (2,3%); Italia 1, Gf Vip: 326.000 spettatori (3%);

326.000 spettatori (3%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 264.000 spettatori (2,2%);

: 264.000 spettatori (2,2%); La7, Ignoto X : 242.000 spettatori (2%);

: 242.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy: 197.000 spettatori (2%).