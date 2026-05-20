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Ascolti tv ieri martedì 19 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime

Ascolti tv martedì 19 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che affronta Grande Fratello Vip, Belve Crime, DiMartedì e Le Iene

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 19 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5) e Belve Crime (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Mechanic: Resurrection (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 maggio: chi ha vinto tra Montalbano, Grande Fratello Vip, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.850.000 spettatori (17,6%);
  • Canale 5, Grande Fratello Vip: 2.444.000 spettatori (23,1%);
  • Rai 2, Belve Crime: 981.000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

  • La7, DiMartedì: 1.433.000 spettatori (9,3%);
  • Italia 1, Le Iene presentano: Inside: 942.000 spettatori (7,8%);
  • Rai 3, Indovina chi viene a cena: 677.000 spettatori (3,8%);
  • Rete 4, È sempre Cartabianca: 468.000 spettatori (3,7%);
  • Nove, Mechanic: Resurrection: 402.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Italia’s Got Talent – Best Of: 211.000 spettatori (1,8%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Chi ha vinto il Grande Fratello 2026

Nella puntata di martedì 19 maggio è stata proclamata la vincitrice del Grande Fratello Vip 2026.

Alessandra Mussolini ha battuto Antonella Elia nel testa a testa finale, portando a casa 100 mila euro di montepremi (50 mila andranno in beneficenza).

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.994.000 spettatori (24,9%)
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.647.000 spettatori (22,1%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.042.000 spettatori (20,9%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.871.000 spettatori (20,6%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.816.000 spettatori (9,1%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.416.000 spettatori (7,1%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 983.000 spettatori (5,1%).

E ancora:

  • Italia 1, NCIS: 971.000 spettatori (5%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 980.000 spettatori (5,2%)
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 808.000 spettatori (4%);
  • Nove, The Cage: 424.000 spettatori (2,1%);
  • Rai2, TG2 Post: 486.000 spettatori (2,4%);
  • Tv8, Celebrity Chef: 366.000 spettatori (1,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.148.000 spettatori (28%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.675.000 spettatori (23,5%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.511.000 spettatori (18,7%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.083.000 spettatori (13,6%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.638.000 spettatori (16,3%);
  • Rai 3, Blob: 1.024.000 spettatori (6%);
  • Rete 4, La promessa: 1.000.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 3, Kong: 810.000 spettatori (4,4%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 722.000 spettatori (5%).

E ancora:

  • Nove, Cash or Trash: 599.000 spettatori (3,5%);
  • Rai 2, FBI – 2° episodio: 538.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, FBI – 1° episodio: 466.000 spettatori (3,6%)
  • Italia 1, Hawaii Five-0: 445.000 spettatori (2,8%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 433.000 spettatori (4,3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 386.000 spettatori (2,3%);
  • Italia 1, Gf Vip: 326.000 spettatori (3%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 264.000 spettatori (2,2%);
  • La7, Ignoto X: 242.000 spettatori (2%);
  • Nove, Little Big Italy: 197.000 spettatori (2%).

ascolti-tv-ieri-martedi-19-maggio-2026 ANSA / IPA

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