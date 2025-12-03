Ascolti tv ieri martedì 2 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Belve, DiMartedì e La Notte nel Cuore

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 2 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è L’altro ispettore a chiudere prima di Juventus-Udinese di Coppa Italia (Italia 1) e La Notte nel cuore (Canale 5). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), DiMartedì (La7), Amore Criminale (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), X Factor (Tv8) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 dicembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, L’altro ispettore, È sempre Cartabianca, Belve, DiMartedì e Coppa Italia

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, L’altro ispettore : 3.184.000 spettatori (18%);

: 3.184.000 spettatori (18%); Italia 1, Juventus-Udinese : 2.623.000 spettatori (12,8%);

2.623.000 spettatori (12,8%); Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.511.000 spettatori (16,5%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Belve : 1.390.000 spettatori (8,9%);

: 1.390.000 spettatori (8,9%); La7, DiMartedì : 1.278.000 spettatori (7,6%).

: 1.278.000 spettatori (7,6%). Rai 3, Amore Criminale : 776.000 spettatori (4,3%);

: 776.000 spettatori (4,3%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 562.000 spettatori (4,2%);

: 562.000 spettatori (4,2%); Tv8, X Factor : 555.000 spettatori (3,6%);

: 555.000 spettatori (3,6%); Nove, Only Fun: 533.000 spettatori (3,1%).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.743.000 spettatori (26,2%);

: 5.743.000 spettatori (26,2%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.631.000 spettatori (21%);

: 4.631.000 spettatori (21%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.349.000 spettatori (21,3%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.804.000 spettatori (8,3%);

: 1.804.000 spettatori (8,3%); Rai 3, Un posto al sole : 1.525.000 spettatori (7%);

: 1.525.000 spettatori (7%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.041.000 spettatori (5,1%);

: 1.041.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 957.000 spettatori (4,6%);

: 957.000 spettatori (4,6%); Italia 1, Coppa Italia Live : 868.000 spettatori (4,2%);

: 868.000 spettatori (4,2%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 679.000 spettatori (3,1%);

: 679.000 spettatori (3,1%); Tv8, Foodish : 478.000 spettatori (2,2%);

: 478.000 spettatori (2,2%); Nove, The Cage: 475.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.752.000 spettatori (27,5%);

: 4.752.000 spettatori (27,5%); Canale 5, Avanti un altro : 3.373.000 spettatori (20,9%);

: 3.373.000 spettatori (20,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.369.000 spettatori (23,3%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti il primo : 2.441.000 spettatori (18%);

: 2.441.000 spettatori (18%); Rai 3, TGR : 2.362.000 spettatori (13,4%);

: 2.362.000 spettatori (13,4%); Rete 4, La promessa : 1.000.000 spettatori (5,2%);

: 1.000.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Blob : 978.000 spettatori (5,1%);

: 978.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Nuovi eroi : 852.000 spettatori (4,3%);

: 852.000 spettatori (4,3%); Rete 4, 10 Minuti : 782.000 spettatori (4,6%);

: 782.000 spettatori (4,6%); Nove, Cash or Trash : 758.000 spettatori (4%);

: 758.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI: 669.000 spettatori (3,6%);

669.000 spettatori (3,6%); Rai 2, TgSport Sera : 454.000 spettatori (3,4%);

: 454.000 spettatori (3,4%); Rai 2, NCIS : 424.000 spettatori (2,%);

: 424.000 spettatori (2,%); Italia 1, Grande Fratello: 404.000 spettatori (2,9%);

404.000 spettatori (2,9%); Nove, Little Big Italy : 375.000 spettatori (2,8%);

: 375.000 spettatori (2,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 335.000 spettatori (2,2%);

335.000 spettatori (2,2%); La7, Ignoto X : 267.000 spettatori (1,8%);

: 267.000 spettatori (1,8%); Tv8, Love Bugs : 208.000 spettatori (1,1%);

: 208.000 spettatori (1,1%); Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 454.000 spettatori (0,9%).