Ascolti tv ieri martedì 2 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Belve, DiMartedì e La Notte nel Cuore

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 2 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è L’altro ispettore a chiudere prima di Juventus-Udinese di Coppa Italia (Italia 1) e La Notte nel cuore (Canale 5). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), DiMartedì (La7), Amore Criminale (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), X Factor (Tv8) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 2 dicembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, L’altro ispettore, È sempre Cartabianca, Belve, DiMartedì e Coppa Italia
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, L’altro ispettore: 3.184.000 spettatori (18%);
- Italia 1, Juventus-Udinese: 2.623.000 spettatori (12,8%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.511.000 spettatori (16,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Belve: 1.390.000 spettatori (8,9%);
- La7, DiMartedì: 1.278.000 spettatori (7,6%).
- Rai 3, Amore Criminale: 776.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 562.000 spettatori (4,2%);
- Tv8, X Factor: 555.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Only Fun: 533.000 spettatori (3,1%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.743.000 spettatori (26,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.631.000 spettatori (21%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.349.000 spettatori (21,3%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.804.000 spettatori (8,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.525.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.041.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 957.000 spettatori (4,6%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 868.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 679.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, Foodish: 478.000 spettatori (2,2%);
- Nove, The Cage: 475.000 spettatori (2,2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.752.000 spettatori (27,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.373.000 spettatori (20,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.369.000 spettatori (23,3%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti il primo: 2.441.000 spettatori (18%);
- Rai 3, TGR: 2.362.000 spettatori (13,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.000.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 978.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 852.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 782.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Cash or Trash: 758.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 669.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, TgSport Sera: 454.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, NCIS: 424.000 spettatori (2,%);
- Italia 1, Grande Fratello: 404.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 375.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 335.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 267.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Love Bugs: 208.000 spettatori (1,1%);
- Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 454.000 spettatori (0,9%).