Ascolti tv ieri martedì 2 giugno chi ha vinto tra I volti della Repubblica, DiMartedì ed È sempre Cartabianca

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 2 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Ne parliamo con il Presidente: la Repubblica che verrà su Rai 1 a finire dietro Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è I volti della Repubblica (Rai 1) a chiudere davanti al Un nuovo inizio (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Chief of Station (Italia 1), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Formidabile Discorig Forever (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Money Road(Tv8) e Corpi da reato (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 giugno: chi ha vinto tra I volti della Repubblica, Un nuovo inizio, È sempre Cartabianca, DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, I volti della Repubblica : 2.480.000 spettatori (16,2%);

: 2.480.000 spettatori (16,2%); Canale 5, Un nuovo inizio : 2.052.000 spettatori (14,8%);

: 2.052.000 spettatori (14,8%); La7, DiMartedì: 1.319.000 spettatori (9,4%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Chief of Station: 974.000 spettatori (6%);

974.000 spettatori (6%); Rai 3, Indovina chi viene a cena : 728.000 spettatori (4,4%);

: 728.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Formidabile Discorig Forever : 662.000 spettatori (4,8%);

: 662.000 spettatori (4,8%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 595.000 spettatori (5,2%);

: 595.000 spettatori (5,2%); Tv8, Money Road : 483.000 spettatori (3,1%);

: 483.000 spettatori (3,1%); Nove, Corpi da reato: 310.000 spettatori (2,2%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.724.000 spettatori (25,6%);

: 4.724.000 spettatori (25,6%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.722.000 spettatori (20,5%);

: 3.722.000 spettatori (20,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.479.000 spettatori (19,9%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.692.000 spettatori (9,4%);

: 1.692.000 spettatori (9,4%); Rai 3, Un posto al sole : 1.150.000 spettatori (6,3%);

: 1.150.000 spettatori (6,3%); Italia 1, NCIS: 1.078.000 spettatori (6%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 788.000 spettatori (4,5%);

: 788.000 spettatori (4,5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 670.000 spettatori (3,6%);

: 670.000 spettatori (3,6%); Tv8, Celebrity Chef : 499.000 spettatori (2,8%);

: 499.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TG2 Post : 495.000 spettatori (2,7%);

: 495.000 spettatori (2,7%); Nove, Cash or Trash: 422.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Avanti un altro senza L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Avanti un altro : 2.613.000 spettatori (18,9%);

: 2.613.000 spettatori (18,9%); Rai 3, TGR : 2.363.000 spettatori (16,1%);

: 2.363.000 spettatori (16,1%); Canale 5, Avanti il primo: 2.097.000 spettatori (17,6%).

Fuori dal podio:

Rai 1, Ne parliamo con il Presidente: la Repubblica che verrà : 1.979.000 spettatori (14,9%);

: 1.979.000 spettatori (14,9%); Rete 4, La promessa : 960.000 spettatori (6%);

: 960.000 spettatori (6%); Rete 4, 10 Minuti : 958.000 spettatori (6,8%);

: 958.000 spettatori (6,8%); Rai 3, Tribù : 862.000 spettatori (5,1%);

: 862.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Blob: 820.000 spettatori (5%).

E ancora:

Italia 1, Hawaii Five-0 : 717.000 spettatori (4,6%);

: 717.000 spettatori (4,6%); Nove, Cash or Trash : 555.000 spettatori (3,5%);

: 555.000 spettatori (3,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 470.000 spettatori (3,2%);

: 470.000 spettatori (3,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 431.000 spettatori (3,4%);

: 431.000 spettatori (3,4%); Nove, Little Big Italy : 339.000 spettatori (3,2%);

: 339.000 spettatori (3,2%); La7, Ignoto X : 291.000 spettatori (2,3%);

: 291.000 spettatori (2,3%); Rai 2, Rugby Petrarca-Valorugby: 257.000 spettatori (2,1%).