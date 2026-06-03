Ascolti tv ieri martedì 2 giugno chi ha vinto tra I volti della Repubblica, DiMartedì ed È sempre Cartabianca
Ascolti tv martedì 2 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con I volti della Repubblica che affronta Un nuovo inizio, È sempre Cartabianca e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 2 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Ne parliamo con il Presidente: la Repubblica che verrà su Rai 1 a finire dietro Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è I volti della Repubblica (Rai 1) a chiudere davanti al Un nuovo inizio (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Chief of Station (Italia 1), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Formidabile Discorig Forever (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Money Road(Tv8) e Corpi da reato (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 giugno: chi ha vinto tra I volti della Repubblica, Un nuovo inizio, È sempre Cartabianca, DiMartedì
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Avanti un altro senza L'Eredità
Ascolti tv 2 giugno: chi ha vinto tra I volti della Repubblica, Un nuovo inizio, È sempre Cartabianca, DiMartedì
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, I volti della Repubblica: 2.480.000 spettatori (16,2%);
- Canale 5, Un nuovo inizio: 2.052.000 spettatori (14,8%);
- La7, DiMartedì: 1.319.000 spettatori (9,4%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Chief of Station: 974.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Indovina chi viene a cena: 728.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Formidabile Discorig Forever: 662.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 595.000 spettatori (5,2%);
- Tv8, Money Road: 483.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Corpi da reato: 310.000 spettatori (2,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.724.000 spettatori (25,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.722.000 spettatori (20,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.479.000 spettatori (19,9%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.692.000 spettatori (9,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.150.000 spettatori (6,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.078.000 spettatori (6%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 788.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 670.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, Celebrity Chef: 499.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TG2 Post: 495.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Cash or Trash: 422.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Avanti un altro senza L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, Avanti un altro: 2.613.000 spettatori (18,9%);
- Rai 3, TGR: 2.363.000 spettatori (16,1%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.097.000 spettatori (17,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 1, Ne parliamo con il Presidente: la Repubblica che verrà: 1.979.000 spettatori (14,9%);
- Rete 4, La promessa: 960.000 spettatori (6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 958.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Tribù: 862.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Blob: 820.000 spettatori (5%).
E ancora:
- Italia 1, Hawaii Five-0: 717.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Cash or Trash: 555.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 470.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 431.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Little Big Italy: 339.000 spettatori (3,2%);
- La7, Ignoto X: 291.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, Rugby Petrarca-Valorugby: 257.000 spettatori (2,1%).