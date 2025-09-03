Ascolti tv ieri martedì 2 settembre chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna, i dati auditel

Testa a testa tra Rai e Mediaset nella prima serata di martedì 2 settembre per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno fotografato il duello ravvicinato tra La ragazza della palude su Rai 1 e La Notte nel cuore su Canale 5, col successo per Mediaset. Nell’access prime time è sfida tra il ritorno di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, con una vittoria clamorosa di Canale5 e numeri da capogiro. Nel preserale bene Reazione a Catena (davanti ad Avanti un altro). In prima serata si registrano buoni risultati per Basket – Europei Maschili (Rai2), Finale a sorpresa (Rai3), È sempre Cartabianca (Rete4), Yoga Radio Estate (Italia1), In Onda (La7), Radio Zeta Future Hits Live 2025 (Tv8) e Comedy Match (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 settembre: chi ha vinto tra La ragazza della palude, La Notte nel Cuore e Radio Estate

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, La Notte nel Cuore : 2.046.000 spettatori (15.4%);

: 2.046.000 spettatori (15.4%); Rai1, La ragazza della palude : 2.200.000 spettatori (15%);

: 2.200.000 spettatori (15%); Italia1, Yoga Radio Estate: 802.000 spettatori (6.2%).

Fuori dal podio:

Rai2, Basket – Europei Maschili : 1.076.000 spettatori (6.1%);

: 1.076.000 spettatori (6.1%); Rai3, Finale a sorpresa : 343.000 spettatori (2.2%);

: 343.000 spettatori (2.2%); Rete4, È Sempre Cartabianca : 654.000 spettatori (5.5%);

: 654.000 spettatori (5.5%); La7, In Onda Prima Serata : 822.000 spettatori (4.7%);

: 822.000 spettatori (4.7%); Tv8, Radio Zeta Future Hits Live 2025 : 231.000 spettatori (1.5%);

: 231.000 spettatori (1.5%); Nove, Comedy Match: 484.000 spettatori (3.2%).

ANSA Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: Affari tuoi contro La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.514.000 spettatori (24.2%);

: 4.514.000 spettatori (24.2%); Rai1, Affari Tuoi : 4.222.000 spettatori (22.6%);

: 4.222.000 spettatori (22.6%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.522.000 spettatori (19.4%).

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 926.000 spettatori (5%);

: 926.000 spettatori (5%); Rai3, Viaggio in Italia : 800.000 spettatori (4.6%);

: 800.000 spettatori (4.6%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.235.000 spettatori (6.5%);

: 1.235.000 spettatori (6.5%); Rete4, 4 di Sera News : 778.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 684.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte;

: 778.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 684.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte; La7, In Onda : 1.160.000 spettatori (6.2%);

: 1.160.000 spettatori (6.2%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 480.000 spettatori (2.6%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.130.000 spettatori (23%);

: 3.130.000 spettatori (23%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.120.000 spettatori (20.5%);

: 2.120.000 spettatori (20.5%); Canale5, Avanti un Altro: 2.080.000 spettatori (17.1%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.425.000 spettatori (15.5%);

: 1.425.000 spettatori (15.5%); Rai2, TGSport Sera : 326.000 spettatori (3.8%);

: 326.000 spettatori (3.8%); Rai2, The Rookie : 396.000 spettatori (3.7%);

: 396.000 spettatori (3.7%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 571.000 spettatori (4%);

: 571.000 spettatori (4%); Italia1, Sport Mediaset Mag : 296.000 spettatori (2.7%);

: 296.000 spettatori (2.7%); Italai1, C.S.I. Miami : 499.000 spettatori (3.2%);

: 499.000 spettatori (3.2%); Rai3, TGR : 2.121.000 spettatori (15.4%);

: 2.121.000 spettatori (15.4%); Rai3, Blob : 734.000 spettatori (4.5%);

: 734.000 spettatori (4.5%); Rete4, La Promessa : 806.000 spettatori (5.2%);

: 806.000 spettatori (5.2%); La7, Famiglie d’Italia : 118.000 spettatori (1.1%);

: 118.000 spettatori (1.1%); Tv8, 4 Ristoranti : 283.000 spettatori (2.1%);

: 283.000 spettatori (2.1%); Nove, Little Big Italy : 229.000 (2.6%);

: 229.000 (2.6%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 459.000 spettatori (3%).