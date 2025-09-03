Ascolti tv ieri martedì 2 settembre chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna, i dati auditel
Ascolti tv di martedì 2 settembre 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con La Notte nel cuore che sfida La ragazza della palude e In Onda
Testa a testa tra Rai e Mediaset nella prima serata di martedì 2 settembre per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno fotografato il duello ravvicinato tra La ragazza della palude su Rai 1 e La Notte nel cuore su Canale 5, col successo per Mediaset. Nell’access prime time è sfida tra il ritorno di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, con una vittoria clamorosa di Canale5 e numeri da capogiro. Nel preserale bene Reazione a Catena (davanti ad Avanti un altro). In prima serata si registrano buoni risultati per Basket – Europei Maschili (Rai2), Finale a sorpresa (Rai3), È sempre Cartabianca (Rete4), Yoga Radio Estate (Italia1), In Onda (La7), Radio Zeta Future Hits Live 2025 (Tv8) e Comedy Match (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 settembre: chi ha vinto tra La ragazza della palude, La Notte nel Cuore e Radio Estate
- I dati dell'access prime time: Affari tuoi contro La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 2 settembre: chi ha vinto tra La ragazza della palude, La Notte nel Cuore e Radio Estate
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, La Notte nel Cuore: 2.046.000 spettatori (15.4%);
- Rai1, La ragazza della palude: 2.200.000 spettatori (15%);
- Italia1, Yoga Radio Estate: 802.000 spettatori (6.2%).
Fuori dal podio:
- Rai2, Basket – Europei Maschili: 1.076.000 spettatori (6.1%);
- Rai3, Finale a sorpresa: 343.000 spettatori (2.2%);
- Rete4, È Sempre Cartabianca: 654.000 spettatori (5.5%);
- La7, In Onda Prima Serata: 822.000 spettatori (4.7%);
- Tv8, Radio Zeta Future Hits Live 2025: 231.000 spettatori (1.5%);
- Nove, Comedy Match: 484.000 spettatori (3.2%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
I dati dell’access prime time: Affari tuoi contro La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.514.000 spettatori (24.2%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.222.000 spettatori (22.6%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.522.000 spettatori (19.4%).
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 926.000 spettatori (5%);
- Rai3, Viaggio in Italia: 800.000 spettatori (4.6%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.235.000 spettatori (6.5%);
- Rete4, 4 di Sera News: 778.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 684.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte;
- La7, In Onda: 1.160.000 spettatori (6.2%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 480.000 spettatori (2.6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.130.000 spettatori (23%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.120.000 spettatori (20.5%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.080.000 spettatori (17.1%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 1.425.000 spettatori (15.5%);
- Rai2, TGSport Sera: 326.000 spettatori (3.8%);
- Rai2, The Rookie: 396.000 spettatori (3.7%);
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 571.000 spettatori (4%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 296.000 spettatori (2.7%);
- Italai1, C.S.I. Miami: 499.000 spettatori (3.2%);
- Rai3, TGR: 2.121.000 spettatori (15.4%);
- Rai3, Blob: 734.000 spettatori (4.5%);
- Rete4, La Promessa: 806.000 spettatori (5.2%);
- La7, Famiglie d’Italia: 118.000 spettatori (1.1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 283.000 spettatori (2.1%);
- Nove, Little Big Italy: 229.000 (2.6%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 459.000 spettatori (3%).