Ascolti tv ieri martedì 20 gennaio chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì e Bianca Berlinguer
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 20 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge ancora Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Prima di noi (Rai 1) a chiudere prima di Io sono Farah (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Il principe cerca moglie (Italia 1), Boss in incognito (Rai 2), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4), Un Natale regale (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 20 gennaio: chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, Boss in incognito, È sempre Cartabianca e DiMartedì
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Prima di noi: 2.131.000 spettatori (12,5%);
- Canale 5, Io sono Farah: 1.921.000 spettatori (13,3%);
- La7, DiMartedì: 1.509.000 spettatori (9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Il principe cerca moglie: 1.108.000 spettatori (6,2%);
- Rai 2, Boss in incognito: 1.004.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, FarWest: 767.000 spettatori (5%);
- Nove, Cash or Trash: 577.000 spettatori (3,3%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 567.000 spettatori (4,3%);
- Tv8, Un Natale regale: 335.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.334.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.195.000 spettatori (23,6%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.559.000 spettatori (21,8%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.199.000 spettatori (19,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.779.000 spettatori (8,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.558.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.107.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.069.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.015.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 868.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, Celebrity Chef: 610.000 spettatori (2,8%).
- Nove, The Cage: 474.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.998.000 spettatori (27,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.794.000 spettatori (25,7%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.625.000 spettatori (15,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.524.000 spettatori (13,8%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.908.000 spettatori (14,2%);
- Rete 4, La promessa: 1.079.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 1.025.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 951.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 813.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 812.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 711.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 562.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, 9-1-1: 561.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 407.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TgSport Sera: 406.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 336.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 331.000 spettatori (2%);
- Rai 2, Il viaggio della Torcia: 290.000 spettatori (2,1%);
- La7, Ignoto X: 282.000 spettatori (1,8%).