Ascolti tv ieri martedì 20 gennaio chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì e Bianca Berlinguer

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 20 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge ancora Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Prima di noi (Rai 1) a chiudere prima di Io sono Farah (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Il principe cerca moglie (Italia 1), Boss in incognito (Rai 2), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4), Un Natale regale (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 gennaio: chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, Boss in incognito, È sempre Cartabianca e DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Prima di noi : 2.131.000 spettatori (12,5%);

: 2.131.000 spettatori (12,5%); Canale 5, Io sono Farah : 1.921.000 spettatori (13,3%);

: 1.921.000 spettatori (13,3%); La7, DiMartedì: 1.509.000 spettatori (9%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Il principe cerca moglie : 1.108.000 spettatori (6,2%);

1.108.000 spettatori (6,2%); Rai 2, Boss in incognito : 1.004.000 spettatori (6,3%);

: 1.004.000 spettatori (6,3%); Rai 3, FarWest : 767.000 spettatori (5%);

: 767.000 spettatori (5%); Nove, Cash or Trash : 577.000 spettatori (3,3%);

: 577.000 spettatori (3,3%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 567.000 spettatori (4,3%);

: 567.000 spettatori (4,3%); Tv8, Un Natale regale: 335.000 spettatori (1,8%).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.334.000 spettatori (24,4%);

: 5.334.000 spettatori (24,4%); Rai 1, Affari Tuoi : 5.195.000 spettatori (23,6%);

: 5.195.000 spettatori (23,6%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.559.000 spettatori (21,8%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 4.199.000 spettatori (19,8%);

: 4.199.000 spettatori (19,8%); La7, Otto e Mezzo : 1.779.000 spettatori (8,1%);

: 1.779.000 spettatori (8,1%); Rai 3, Un posto al sole : 1.558.000 spettatori (7%);

: 1.558.000 spettatori (7%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.107.000 spettatori (5,3%);

: 1.107.000 spettatori (5,3%); Italia 1, NCIS : 1.069.000 spettatori (4,9%);

: 1.069.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.015.000 spettatori (4,8%);

: 1.015.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 868.000 spettatori (3,9%);

: 868.000 spettatori (3,9%); Tv8, Celebrity Chef : 610.000 spettatori (2,8%).

: 610.000 spettatori (2,8%). Nove, The Cage: 474.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.998.000 spettatori (27,9%);

: 4.998.000 spettatori (27,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.794.000 spettatori (25,7%);

: 3.794.000 spettatori (25,7%); Canale 5, Caduta libera: 2.625.000 spettatori (15,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.524.000 spettatori (13,8%);

: 2.524.000 spettatori (13,8%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.908.000 spettatori (14,2%);

: 1.908.000 spettatori (14,2%); Rete 4, La promessa : 1.079.000 spettatori (5,4%);

: 1.079.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Blob : 1.025.000 spettatori (5,1%);

: 1.025.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 10 Minuti : 951.000 spettatori (5,4%);

: 951.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 813.000 spettatori (3,9%);

: 813.000 spettatori (3,9%); Nove, Cash or Trash : 812.000 spettatori (4,1%);

: 812.000 spettatori (4,1%); Italia 1, CSI: 711.000 spettatori (3,7%);

711.000 spettatori (3,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 562.000 spettatori (3,6%);

562.000 spettatori (3,6%); Rai 2, 9-1-1 : 561.000 spettatori (2,8%);

: 561.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti : 407.000 spettatori (2,8%);

: 407.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TgSport Sera : 406.000 spettatori (3,1%);

: 406.000 spettatori (3,1%); Nove, Little Big Italy : 336.000 spettatori (2,5%);

: 336.000 spettatori (2,5%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 331.000 spettatori (2%);

: 331.000 spettatori (2%); Rai 2, Il viaggio della Torcia : 290.000 spettatori (2,1%);

: 290.000 spettatori (2,1%); La7, Ignoto X: 282.000 spettatori (1,8%).