Ascolti TV ieri martedì 20 ottobre, "Tutto l'amore che resta" batte Zelig, DiMartedì e Infante: i dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con oltre 2,7 milioni di telespettatori: la sfida con Zelig e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 20 ottobre 2026, vede Tutto l’amore che resta con Raoul Bova su Rai 1 imporsi contro Zelig su Canale 5: il programma comico, condotto da Michelle Hunziker insieme ad Ale & Franz, conquista 1.802.000 spettatori e il 14,8%, mentre è la fiction della tv di Stato a tenere incollate davanti allo schermo più persone, 2.757.000 (15,3%). In access prime time è invece La Ruota della Fortuna a prevalere su Affari Tuoi mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 20 ottobre: chi ha vinto tra Zelig, Tutto l'amore che resta, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 20 ottobre: chi ha vinto tra Zelig, Tutto l’amore che resta, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di martedì 20 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Tutto l’amore che resta: 2.757.000 spettatori (15,3%);
- Canale 5, Zelig: 1.802.000 spettatori (14,8%);
- La7, DiMartedì: 1.640.000 spettatori (10,7%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, Verità Nascoste: 1.021.000 spettatori (8,5%);
- Italia 1, Aftermath: 852.000 spettatori (4,9%);
- Tv8, X Factor: 769.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Filorosso: 379.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Negramaro: 355.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Alive: 189.000 spettatori (1,3%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 20 ottobre, col gioco dei pacchi che si ferma a 4.479.000 spettatori e 21,3% di share.
La Ruota della Fortuna arriva a 4.513.000 spettatori e il 21,6%.
Questi i dati completi:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.513.000 spettatori (21,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.479.000 spettatori (21,3%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.309.000 spettatori (21,6%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.828.000 spettatori (8,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.490.000 spettatori (7,1%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.200.000 spettatori (6%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 1.141.000 spettatori (5,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.100.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.044.000 spettatori (4,9%);
- Nove, Cash or Trash: 547.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 540.000 spettatori (2,6%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di martedì 20 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.043.000 spettatori (24,1%);
- Rai 3, TGR: 2.600.000 spettatori (15,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.332.000 spettatori (15,5%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.082.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La Promessa: 1.033.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 909.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 730.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 626.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, Gf Vip: 528.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 503.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Cash or Trash: 462.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 458.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Foodish: 408.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 322.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 263.000 spettatori (2,6%).