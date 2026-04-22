Ascolti tv ieri martedì 21 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Coppa Italia e DiMartedì
Ascolti tv martedì 21 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che affronta Coppa Italia, DiMartedì, Belve, FarWest e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 21 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino vola per l’assenza di La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere dietro alla Coppa Italia (Canale 5) ma comunque davanti a Belve (Rai 2) di Francesca Fagnani. Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene (Italia 1), Only Fun (Nove), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 21 aprile: chi ha vinto tra Montalbano, Coppa Italia, Belve, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 21 aprile: chi ha vinto tra Montalbano, Coppa Italia, Belve, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Coppa Italia: 4.996.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.869.000 spettatori (16,1%);
- Rai 2, Belve: 1.804.000 spettatori (11,5%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.586.000 spettatori (9,8%);
- Italia 1, Le Iene: 925.000 spettatori (7,1%);
- Nove, Only Fun: 537.000 spettatori (3,3%);
- Rai 3, FarWest: 462.000 spettatori (3%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 459.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 320.000 spettatori (1,9%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.590.000 spettatori (25,9%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.223.000 spettatori (21,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.087.000 spettatori (9,8%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.327.000 spettatori (6,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.298.000 spettatori (6%);
- Italia 1, NCIS: 1.183.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.074.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.049.000 spettatori (5,3%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 804.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, Foodish: 412.000 spettatori (1,9%);
- Nove, The Cage: 525.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.412.000 spettatori (28,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.987.000 spettatori (25,1%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.469.000 spettatori (17,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.056.000 spettatori (12,9%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.822.000 spettatori (17,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.089.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Blob: 947.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 926.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Kong: 812.000 spettatori (4,2%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 682.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 629.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 511.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 434.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Gf Vip: 386.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 349.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 334.000 spettatori (2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 313.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 270.000 spettatori (2,5%);
- La7, Ignoto X: 185.000 spettatori (1,4%).