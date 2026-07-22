Ascolti tv ieri martedì 21 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Delibal, Storie al Bivio, Poveri ma ricchi

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 21 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto L’Eredità Summer (Rai 1) arrendersi a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu(Rai 1) a trionfare davanti a Delibal (Canale 5) e In Onda (La7). Ai piedi del podio Safe House (Italia 1), Poveri ma ricchi con Christian De Sica (Rete 4), Storie al Bivio con Monica Setta (Rai 2), Save the dating (Nove), L’Italia che guarda (Rai 3) e Money Road(Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 21 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits di Carlo Conti, Christian De Sica e Monica Setta

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Tim Summer Hits : 2.015.000 spettatori (18,6%);

: 2.015.000 spettatori (18,6%); Canale 5, Delibal : 1.397.000 spettatori (12,4%);

: 1.397.000 spettatori (12,4%); La7, In Onda: 951.000 spettatori (6,7%);

Fuori dal podio:

Italia 1, Safe House: 879.000 spettatori (6,4%);

879.000 spettatori (6,4%); Rete 4, Poveri ma ricchi : 647.000 spettatori (4,9%);

: 647.000 spettatori (4,9%); Rai 2, Storie al Bivio : 336.000 spettatori (3,5%);

: 336.000 spettatori (3,5%); Nove, Save the dating : 3881.000 spettatori (3%);

: 3881.000 spettatori (3%); Rai 3, L’Italia che guarda : 319.000 spettatori (2,3%);

: 319.000 spettatori (2,3%); Tv8, Money Road: 257.000 spettatori (2%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.209.000 spettatori (26,7%);

: 4.209.000 spettatori (26,7%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.244.000 spettatori (21,2%);

: 3.244.000 spettatori (21,2%); Rai 1, L’Eredità Summer: 2.672.000 spettatori (17%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.176.000 spettatori (7,5%);

: 1.176.000 spettatori (7,5%); La7, In Onda : 1.105.000 spettatori (7,1%);

: 1.105.000 spettatori (7,1%); Italia 1, NCIS: 918.000 spettatori (5,9%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 815.000 spettatori (5,4%);

: 815.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 735.000 spettatori (4,6%);

: 735.000 spettatori (4,6%); Nove, Cash or Trash : 404.000 spettatori (2,6%);

: 404.000 spettatori (2,6%); Tv8, Foodish: 325.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.992.000 spettatori (24,8%);

: 2.992.000 spettatori (24,8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.103.000 spettatori (22%);

: 2.103.000 spettatori (22%); Rai 3, TGR: 2.066.000 spettatori (16,7%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.876.000 spettatori (17,3%);

: 1.876.000 spettatori (17,3%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.484.000 spettatori (16,8%);

: 1.484.000 spettatori (16,8%); Rai 3, Blob : 827.000 spettatori (5,9%);

: 827.000 spettatori (5,9%); Rete 4, La promessa : 825.000 spettatori (6%);

: 825.000 spettatori (6%); Rai 3, Via dei Matti n°0 : 790.000 spettatori (5,3%);

: 790.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti: 653.000 spettatori (5,6%).

E ancora:

Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 467.000 spettatori (3,5%);

: 467.000 spettatori (3,5%); Italia 1, CSI : 409.000 spettatori (3,1%);

: 409.000 spettatori (3,1%); Nove, Cash or Trash : 396.000 spettatori (3%);

: 396.000 spettatori (3%); Rai 2, TgSport Sera : 394.000 spettatori (4,5%);

: 394.000 spettatori (4,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 319.000 spettatori (3,2%);

: 319.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 309.000 spettatori (2,9%);

: 309.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Ristoranti : 290.000 spettatori (2,3%);

: 290.000 spettatori (2,3%); Nove, Little Big Italy : 254.000 spettatori (2,9%);

: 254.000 spettatori (2,9%); La7, Grantchester – 2° episodio : 104.000 spettatori (1%);

: 104.000 spettatori (1%); La7, Grantchester – 1° episodio: 92.000 spettatori (1,1%).