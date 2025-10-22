Ascolti tv ieri martedì 21 ottobre chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, La Notte nel Cuore e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 21 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene Inside (Italia 1), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4), Il coraggio di Blanche (Rai 3), Freeze (Rai 2), Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.783.000 spettatori (16,8%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.160.000 spettatori (13,8%);
- La7, DiMartedì: 1.479.000 spettatori (8,9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene Inside: 1.358.000 spettatori (10,6%);
- Tv8, X Factor: 795.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 534.000 spettatori (4,1%);
- Rai 3, Il coraggio di Blanche: 487.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Freeze: 429.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Only Fun: 320.000 spettatori (2%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.199.000 spettatori (24,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.757.000 spettatori (22%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.233.000 spettatori (20,5%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.040.000 spettatori (19,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.613.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.463.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.220.000 spettatori (5,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.102.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 933.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 711.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Foodish: 572.000 spettatori (2,7%);
- Nove, The Cage: 448.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Tg2 Post: 422.000 spettatori (1,9%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.317.000 spettatori (25,4%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.189.000 spettatori (20,4%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.216.000 spettatori (24%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.460.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.047.000 spettatori (17%);
- Rete 4, La promessa: 1.020.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 915.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 887.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 876.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 634.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 609.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, CSI: 532.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 468.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 370.000 spettatori (2,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 307.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 287.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 254.000 spettatori (1,8%).