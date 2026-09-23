Ascolti tv ieri martedì 22 settembre chi ha vinto tra C'è ancora domani, Super Karaoke, Filorosso e DiMartedì
Ascolti tv martedì 22 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con C'è ancora domani, Super Karaoke, Verità Nascoste, Filorosso e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 22 settembre per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove vince ancora La Ruota della Fortuna (Canale 5) su Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Caduta Libera (Canale 5)mentre in prima serata C’è ancora domani (Rai 1) chiude davanti a DiMartedì e Super Karaoke. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 22 settembre: chi ha vinto tra C'è ancora domani e Super Karaoke
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 22 settembre: chi ha vinto tra C’è ancora domani e Super Karaoke
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai 1, C’è ancora domani: 2.097.000 spettatori (14.8%)
- La7, DiMartedì: 1.529.000 spettatori (10.6%)
- Canale 5, Super Karaoke: 1.226.000 spettatori (11.2%)
Fuori dal podio:
- Italia 1, The Bricklayer: 1.037.000 spettatori (6.7%)
- Rete 4, Verità Nascoste: 899.000 spettatori (7.9%)
- Rai 2, Boss in incognito: 753.000 spettatori (5.7%)
- Tv8, X Factor: 614.000 spettatori (4.7%)
- Rai 3, Filorosso: 354.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Geopop racconta: 350.000 spettatori (2.5%)
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.370.000 spettatori (22.7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.354.000 spettatori (22.5%)
- Rai 1, Cinque minuti: 3.953.000 spettatori (21.6%)
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.769.000 spettatori (20%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.784.000 spettatori (9.2%)
- Rai 3, Un posto al sole: 1.271.000 spettatori (7.5%)
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.046.000 spettatori (5.7%)
- Italia 1, N.C.I.S.: 1.041.000 spettatori (5.4%)
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.012.000 spettatori (5.4%)
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 786.000 spettatori (4.1%)
- Tv8, Foodish: 540.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Cash or Trash: 492.000 spettatori (2.6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.903.000 spettatori (25.9%)
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.490.000 spettatori (22.2%)
- Rai 3, TGR: 2.394.000 spettatori (15.5%)
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.171.000 spettatori (16.5%)
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.479.000 spettatori (15.2%)
- Rai 3, Blob: 1.005.000 spettatori (6%)
- Rete 4, La promessa: 994.000 spettatori (5.8%)
- Rete 4, 10 Minuti: 827.000 spettatori (5.6%)
- Rai 3, Il provinciale: 798.000 spettatori (4.5%)
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 686.000 spettatori (4.1%)
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 518.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Italia 1, C.S.I.: 471.000 spettatori (2.8%)
- Italia 1, GF Vip: 406.000 spettatori (3.8%)
- Rete 4, Cash or Trash: 376.000 spettatori (2.3%)
- Rai 2, TgSport Sera: 367.000 spettatori (3.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 327.000 spettatori (2.1%)
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 312.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Little Big Italy: 275.000 spettatori (3.1%)
- La7, Ignoto X: 211.000 spettatori (1.7%)