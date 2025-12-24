Ascolti tv ieri martedì 23 dicembre chi ha vinto tra Cena di Natale, Io sono Farah, È sempre Cartabianca

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 23 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Io sono Farah (Canale 5) a chiudere prima di Cena di Natale e Miracolo nella 34^ strada (Italia 1). Ai piedi del podio Uno Rosso (Rai 2), Tutto Trump (La7), Gloria (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Cash or Trash (Nove) e A Merry Royal Christmas (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale, Io sono Farah, È sempre Cartabianca, Gloria

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Io sono Farah : 2.514.000 spettatori (15,2%);

: 2.514.000 spettatori (15,2%); Rai 1, Cena di Natale : 2.446.000 spettatori (16,8%);

: 2.446.000 spettatori (16,8%); Italia 1, Miracolo nella 34^ strada: 1.294.000 spettatori (7,9%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Uno Rosso : 831.000 spettatori (5,3%);

: 831.000 spettatori (5,3%); La7, Tutto Trump : 661.000 spettatori (3,9%);

: 661.000 spettatori (3,9%); Rai 3, Gloria : 644.000 spettatori (3,6%);

: 644.000 spettatori (3,6%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 634.000 spettatori (5%);

: 634.000 spettatori (5%); Nove, Cash or Trash : 571.000 spettatori (3,6%);

: 571.000 spettatori (3,6%); Tv8, A Merry Royal Christmas: 386.000 spettatori (2,2%).



Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.481.000 spettatori (27,9%);

: 5.481.000 spettatori (27,9%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.474.000 spettatori (22,7%);

: 4.474.000 spettatori (22,7%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.164.000 spettatori (21,5%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.490.000 spettatori (7,6%);

: 1.490.000 spettatori (7,6%); Rai 3, Un posto al sole : 1.340.000 spettatori (6,8%);

: 1.340.000 spettatori (6,8%); Italia 1, NCIS : 1.060.000 spettatori (5,4%);

: 1.060.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 969.000 spettatori (5,1%);

: 969.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 880.000 spettatori (4,6%);

: 880.000 spettatori (4,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 657.000 spettatori (3,3%);

: 657.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 471.000 spettatori (2,5%);

: 471.000 spettatori (2,5%); Nove, The Cage: 452.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.454.000 spettatori (27,2%);

: 4.454.000 spettatori (27,2%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.404.000 spettatori (24,8%);

: 3.404.000 spettatori (24,8%); Canale 5, Caduta libera: 2.395.000 spettatori (15,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.266.000 spettatori (13,6%);

: 2.266.000 spettatori (13,6%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.768.000 spettatori (14,1%);

: 1.768.000 spettatori (14,1%); Rete 4, La promessa : 1.098.000 spettatori (6,2%);

: 1.098.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Blob : 1.085.000 spettatori (6,2%);

: 1.085.000 spettatori (6,2%); Rete 4, 10 Minuti : 1.008.000 spettatori (6,2%);

: 1.008.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 745.000 spettatori (4,1%);

: 745.000 spettatori (4,1%); Italia 1, CSI: 725.000 spettatori (4,2%);

725.000 spettatori (4,2%); Nove, Cash or Trash : 625.000 spettatori (3,5%);

: 625.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 587.000 spettatori (4,2%);

587.000 spettatori (4,2%); Rai 2, 9-1-1 : 504.000 spettatori (2,9%);

: 504.000 spettatori (2,9%); Nove, Little Big Italy : 384.000 spettatori (2,9%);

: 384.000 spettatori (2,9%); Rai 2, TgSport Sera : 333.000 spettatori (2,7%);

: 333.000 spettatori (2,7%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 324.000 spettatori (2,1%);

: 324.000 spettatori (2,1%); Tv8, 4 Hotel : 306.000 spettatori (2%);

: 306.000 spettatori (2%); La7, Ignoto X: 233.000 spettatori (1,6%).