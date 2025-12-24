Ascolti tv ieri martedì 23 dicembre chi ha vinto tra Cena di Natale, Io sono Farah, È sempre Cartabianca
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 23 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Io sono Farah (Canale 5) a chiudere prima di Cena di Natale e Miracolo nella 34^ strada (Italia 1). Ai piedi del podio Uno Rosso (Rai 2), Tutto Trump (La7), Gloria (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Cash or Trash (Nove) e A Merry Royal Christmas (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Io sono Farah: 2.514.000 spettatori (15,2%);
- Rai 1, Cena di Natale: 2.446.000 spettatori (16,8%);
- Italia 1, Miracolo nella 34^ strada: 1.294.000 spettatori (7,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Uno Rosso: 831.000 spettatori (5,3%);
- La7, Tutto Trump: 661.000 spettatori (3,9%);
- Rai 3, Gloria: 644.000 spettatori (3,6%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 634.000 spettatori (5%);
- Nove, Cash or Trash: 571.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, A Merry Royal Christmas: 386.000 spettatori (2,2%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.481.000 spettatori (27,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.474.000 spettatori (22,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.164.000 spettatori (21,5%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.490.000 spettatori (7,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.340.000 spettatori (6,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.060.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 969.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 880.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 657.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 471.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 452.000 spettatori (2,3%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.454.000 spettatori (27,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.404.000 spettatori (24,8%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.395.000 spettatori (15,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.266.000 spettatori (13,6%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.768.000 spettatori (14,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.098.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Blob: 1.085.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.008.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 745.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 725.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 625.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 587.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, 9-1-1: 504.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 384.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 333.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 324.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, 4 Hotel: 306.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 233.000 spettatori (1,6%).