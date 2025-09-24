Ascolti tv ieri martedì 23 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Raoul Bova, Coppa Italia, Berlinguer, Floris
Ascolti tv martedì 23 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Il Commissario Montalbano che affronta Raoul Bova, Milan-Lecce, Bianca Berlinguer e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 23 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Buongiorno, Mamma 3 (Canale 5) con Raoul Bova e Milan-Lecce di Coppa Italia (Italia 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Freeze (Rai 2), X Factor (Tv8), Quarant’anni senza Giancarlo Siani (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Giustizia privata (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 23 settembre: chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Buongiorno Mamma, È sempre Cartabianca, DiMartedì e Milan-Lecce
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.723.000 spettatori (16,7%);
- Canale 5, Buongiorno, Mamma 3: 2.304.000 spettatori (15%);
- Italia 1, Milan-Lecce: 2.287.000 spettatori (11,9%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.322.000 spettatori (8,4%);
- Tv8, X Factor: 862.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 721.000 spettatori (5,7%);
- Rai 2, Freeze: 704.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Giustizia privata: 412.000 spettatori (2,5%);
- Rai 3, Quarant’anni senza Giancarlo Siani: 364.000 spettatori (2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.958.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.163.000 spettatori (20%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.963.000 spettatori (19,9%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.798.000 spettatori (8,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.377.000 spettatori (6,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 984.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 965.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 936.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 809.000 spettatori (3,8%);
- Tv8, Foodish: 627.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Tg2 Post: 494.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 568.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.757.000 spettatori (24,1%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.521.000 spettatori (21,1%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.430.000 spettatori (17,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.390.000 spettatori (14,9%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.535.000 spettatori (14,5%);
- Rete 4, La promessa: 893.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 869.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 858.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, NCIS: 719.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, Udinese-Palermo: 715.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Riserva indiana: 698.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Cash or Trash: 606.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, The Rookie: 540.000 spettatori (4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 391.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 376.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Little Big Italy: 253.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 191.000 spettatori (1,5%).