Ascolti tv ieri martedì 23 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Raoul Bova, Coppa Italia, Berlinguer, Floris

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 23 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Buongiorno, Mamma 3 (Canale 5) con Raoul Bova e Milan-Lecce di Coppa Italia (Italia 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Freeze (Rai 2), X Factor (Tv8), Quarant’anni senza Giancarlo Siani (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Giustizia privata (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 23 settembre: chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Buongiorno Mamma, È sempre Cartabianca, DiMartedì e Milan-Lecce

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 2.723.000 spettatori (16,7%);

: 2.723.000 spettatori (16,7%); Canale 5, Buongiorno, Mamma 3 : 2.304.000 spettatori (15%);

: 2.304.000 spettatori (15%); Italia 1, Milan-Lecce: 2.287.000 spettatori (11,9%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.322.000 spettatori (8,4%);

: 1.322.000 spettatori (8,4%); Tv8, X Factor : 862.000 spettatori (5,5%);

: 862.000 spettatori (5,5%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 721.000 spettatori (5,7%);

: 721.000 spettatori (5,7%); Rai 2, Freeze : 704.000 spettatori (4,5%);

: 704.000 spettatori (4,5%); Nove, Giustizia privata : 412.000 spettatori (2,5%);

: 412.000 spettatori (2,5%); Rai 3, Quarant’anni senza Giancarlo Siani: 364.000 spettatori (2%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.958.000 spettatori (23,8%);

: 4.958.000 spettatori (23,8%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.163.000 spettatori (20%);

: 4.163.000 spettatori (20%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.963.000 spettatori (19,9%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.798.000 spettatori (8,6%);

: 1.798.000 spettatori (8,6%); Rai 3, Un posto al sole : 1.377.000 spettatori (6,6%);

: 1.377.000 spettatori (6,6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 984.000 spettatori (5%);

: 984.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 965.000 spettatori (4,8%);

: 965.000 spettatori (4,8%); Italia 1, Coppa Italia Live : 936.000 spettatori (4,8%);

: 936.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 809.000 spettatori (3,8%);

: 809.000 spettatori (3,8%); Tv8, Foodish : 627.000 spettatori (3,1%);

: 627.000 spettatori (3,1%); Rai 2, Tg2 Post : 494.000 spettatori (2,3%);

: 494.000 spettatori (2,3%); Nove, The Cage: 568.000 spettatori (2,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.757.000 spettatori (24,1%);

: 3.757.000 spettatori (24,1%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.521.000 spettatori (21,1%);

: 2.521.000 spettatori (21,1%); Canale 5, Avanti un altro: 2.430.000 spettatori (17,2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.390.000 spettatori (14,9%);

: 2.390.000 spettatori (14,9%); Canale 5, Avanti il primo : 1.535.000 spettatori (14,5%);

: 1.535.000 spettatori (14,5%); Rete 4, La promessa : 893.000 spettatori (5%);

: 893.000 spettatori (5%); Rete 4, 10 Minuti : 869.000 spettatori (5,7%);

: 869.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 858.000 spettatori (4,8%);

: 858.000 spettatori (4,8%); Rai 2, NCIS : 719.000 spettatori (4,1%);

: 719.000 spettatori (4,1%); Italia 1, Udinese-Palermo: 715.000 spettatori (5%);

715.000 spettatori (5%); Rai 3, Riserva indiana : 698.000 spettatori (3,7%);

: 698.000 spettatori (3,7%); Nove, Cash or Trash : 606.000 spettatori (3,5%);

: 606.000 spettatori (3,5%); Rai 2, The Rookie : 540.000 spettatori (4%);

: 540.000 spettatori (4%); Tv8, 4 Ristoranti : 391.000 spettatori (2,5%);

: 391.000 spettatori (2,5%); Rai 2, TgSport Sera : 376.000 spettatori (3,6%);

: 376.000 spettatori (3,6%); Nove, Little Big Italy : 253.000 spettatori (2,6%);

: 253.000 spettatori (2,6%); La7, Ignoto X: 191.000 spettatori (1,5%).