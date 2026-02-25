Ascolti tv ieri martedì 24 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Io sono Farah, Le Iene e DiMartedì
La Rai centra il tris nella giornata di martedì 24 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince PrimaFestival contro La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata domina il Festival di Sanremo 2026 davanti a Io sono Farah (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), The Americas (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Robin Hood (Tv8), Un eroe (Rai 3) e Maschi contro femmine (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Sanremo 2026: 9.600.000 spettatori (58%);
- Canale 5, Io sono Farah: 1.647.000 spettatori (9,5%);
- La7, DiMartedì: 1.163.000 spettatori (5,5%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene Inside: 869.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, The Americas – 3° episodio: 357.000 spettatori (2%);
- Rai 2, The Americas – 2° episodio: 347.000 spettatori (1,5%);
- Rai 2, The Americas – 1° episodio: 301.000 spettatori (1,1%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 275.000 spettatori (1,6%);
- Tv8, Robin Hood: 250.000 spettatori (1,2%);
- Rai 3, Un eroe: 231.000 spettatori (1%);
- Nove, Maschi contro femmine: 164.000 spettatori (0,7%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, PrimaFestival: 7.960.000 spettatori (36,2%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.719.000 spettatori (14,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.145.000 spettatori (13,5%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.413.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.278.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.081.000 spettatori (4,8%).
E ancora:
- Italia 1, NCIS: 981.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 821.000 spettatori (3,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 585.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 374.000 spettatori (1,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 239.000 spettatori (0,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: in attesa del dato.
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.094.000 spettatori (28,7%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.702.000 spettatori (25,4%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.693.000 spettatori (16,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.576.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.197.000 spettatori (16,1%);
- Rai 3, Blob: 1.076.000 spettatori (5,2%).
- Rete 4, La promessa: 1.011.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 932.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, CSI: 561.000 spettatori (3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 559.000 spettatori (3,8%).
E ancora:
- Rai 2, 9-1-1: 443.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 365.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 358.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 259.000 spettatori (1,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: in attesa del dato
- Nove, Cash or Trash: in attesa del dato
- Nove, Little Big Italy: in attesa del dato