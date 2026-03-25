Ascolti tv ieri martedì 24 marzo chi ha vinto tra "Le libere donne" con Lino Guanciale, DiMartedì e Gf Vip
Ascolti tv martedì 24 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Le libere donne con Lino Guanciale che affronta Gf Vip, DiMartedì e Far West
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 24 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino si arrende a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Le libere donne (Rai 1) con Lino Guanciale a chiudere davanti a DiMartedì (La7) e Gf Vip (Canale 5). Ai piedi del podio Spider-Man 2 (Italia 1), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Stasera a letto tardi (Rai 2), Italia’s Got Talent (Tv8) e Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 24 marzo: chi ha vinto tra Le libere donne, Gf Vip, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 24 marzo: chi ha vinto tra Le libere donne, Gf Vip, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Le libere donne: 3.000.000 spettatori (18%);
- La7, DiMartedì: 2.212.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.848.000 spettatori (15,5%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Spider-Man 2: 940.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, FarWest: 685.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 526.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Stasera a letto tardi: 466.000 spettatori (3%);
- Tv8, Italia’s Got Talent – 1° episodio: 431.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Cash or Trash: 387.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Italia’s Got Talent – 2° episodio: 226.000 spettatori (2,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.248.000 spettatori (24,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.928.000 spettatori (23%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.217.000 spettatori (20,8%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.038.000 spettatori (19,4%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.499.000 spettatori (11,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.451.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.129.000 spettatori (5,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.047.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.021.000 spettatori (4,9%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 875.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Tg2 Post: 563.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 531.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 440.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.721.000 spettatori (27,7%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.152.000 spettatori (23%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.785.000 spettatori (17,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.484.000 spettatori (14,3%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.812.000 spettatori (15%);
- Rai 3, Blob: 1.058.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 994.000 spettatori (5,9%).
- Rete 4, La promessa: 975.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Vita da artista: 830.000 spettatori (4,2%);
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 796.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 642.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 437.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 432.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 417.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Little Big Italy: 368.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Gf Vip: 354.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, BellaMa’ – Per sempre Gino: 345.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 243.000 spettatori (1,7%).