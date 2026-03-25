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Ascolti tv ieri martedì 24 marzo chi ha vinto tra "Le libere donne" con Lino Guanciale, DiMartedì e Gf Vip

Ascolti tv martedì 24 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Le libere donne con Lino Guanciale che affronta Gf Vip, DiMartedì e Far West

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 24 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino si arrende a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Le libere donne (Rai 1) con Lino Guanciale a chiudere davanti a DiMartedì (La7) e Gf Vip (Canale 5). Ai piedi del podio Spider-Man 2 (Italia 1), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Stasera a letto tardi (Rai 2), Italia’s Got Talent (Tv8) e Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 marzo: chi ha vinto tra Le libere donne, Gf Vip, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, Le libere donne: 3.000.000 spettatori (18%);
  • La7, DiMartedì: 2.212.000 spettatori (14,6%);
  • Canale 5, Gf Vip: 1.848.000 spettatori (15,5%).

Fuori dal podio:

  • Italia 1, Spider-Man 2: 940.000 spettatori (5,6%);
  • Rai 3, FarWest: 685.000 spettatori (4,4%);
  • Rete 4, È sempre Cartabianca: 526.000 spettatori (4%);
  • Rai 2, Stasera a letto tardi: 466.000 spettatori (3%);
  • Tv8, Italia’s Got Talent – 1° episodio: 431.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, Cash or Trash: 387.000 spettatori (2,2%);
  • Tv8, Italia’s Got Talent – 2° episodio: 226.000 spettatori (2,5%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.248.000 spettatori (24,6%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.928.000 spettatori (23%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.217.000 spettatori (20,8%).

Ai piedi del podio:

  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.038.000 spettatori (19,4%);
  • La7, Otto e Mezzo: 2.499.000 spettatori (11,6%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.451.000 spettatori (6,7%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.129.000 spettatori (5,5%);
  • Italia 1, NCIS: 1.047.000 spettatori (4,9%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.021.000 spettatori (4,9%).

E ancora:

  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 875.000 spettatori (4,1%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 563.000 spettatori (2,6%);
  • Tv8, Foodish: 531.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, The Cage: 440.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.721.000 spettatori (27,7%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.152.000 spettatori (23%);
  • Canale 5, Caduta libera: 2.785.000 spettatori (17,9%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.484.000 spettatori (14,3%);
  • Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.812.000 spettatori (15%);
  • Rai 3, Blob: 1.058.000 spettatori (5,5%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 994.000 spettatori (5,9%).
  • Rete 4, La promessa: 975.000 spettatori (5,1%);
  • Rai 3, Vita da artista: 830.000 spettatori (4,2%);

E ancora:

  • Nove, Cash or Trash: 796.000 spettatori (4,2%);
  • Italia 1, CSI: 642.000 spettatori (3,4%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 437.000 spettatori (2,4%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 432.000 spettatori (2,9%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 417.000 spettatori (3,5%);
  • Nove, Little Big Italy: 368.000 spettatori (3,1%);
  • Italia 1, Gf Vip: 354.000 spettatori (2,8%);
  • Rai 2, BellaMa’ – Per sempre Gino: 345.000 spettatori (2%);
  • La7, Ignoto X: 243.000 spettatori (1,7%).

 

 

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