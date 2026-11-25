Ascolti TV ieri martedì 24 novembre, Una finestra vista lago ha vinto con Sicilia Express, Belve: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con oltre 2,9 milioni di telespettatori: la sfida con Ficarra e Picone, oltre a quella con Francesca Fagnani
La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 24 novembre 2026, premia Una finestra vista lago con Antonio Folletto su Rai 1, che conquista 2.991.000 spettatori e il 17% di share, staccando Sicilia Express con Ficarra e Picone su Canale 5, fermo a 2.061.000 spettatori e il 14,7%. A seguire Belve di Francesca Fagnani su Rai 2, DiMartedì di Giovanni Floris su La7, più indietro Verità Nascoste di Milo Infante su Rete 4. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a soccombere ad Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera..
- Ascolti TV 24 novembre: chi ha vinto tra Una finestra vista lago, Sicilia Express, DiMartedì, Verità Nascoste, Belve e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi vince contro La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 24 novembre: chi ha vinto tra Una finestra vista lago, Sicilia Express, DiMartedì, Verità Nascoste, Belve e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di martedì 24 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, Una finestra vista lago: 2.911.000 spettatori (17%);
- Canale 5, Sicilia Express: 2.061.000 spettatori (14,7%);
- Rai 2, Belve: 1.766.000 spettatori (12,2%).
Ai piedi del podio:
- La7, DiMartedì: 1.523.000 spettatori (9,4%);
- Rete 4, Verità Nascoste: 826.000 spettatori (6,3%);
- Italia 1, I mercenari 2: 817.000 spettatori (4,3%);
- Rai 3, Amore criminale: 596.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Comedy Match: 512.000 spettatori (3%);
- Tv8, X Factor: 417.000 spettatori (3%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince contro La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 24 novembre, col gioco dei pacchi che arriva a 4.702.000 spettatori e 22,8% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.175.000 spettatori e il 20,3%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.702.000 spettatori (22,8%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.175.000 spettatori (20,3%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.156.000 spettatori (21,3%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.968.000 spettatori (10%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.444.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.288.000 spettatori (6,6%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 935.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 832.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 628.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Tg2 Post: 568.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Italia per due – Consigli disordinati di viaggio: 396.000 spettatori (1,9%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di martedì 24 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.489.000 spettatori (26,4%);
- Rai 3, TGR: 2.456.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.273.000 spettatori (14,7%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.032.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, La Promessa: 955.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 865.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 839.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 829.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 674.000 spettatori (4,5%);
- Italia 1, CSI: 536.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 464.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Cash or Trash: 433.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Foodish: 407.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Gf Vip: 405.000 spettatori (3%);
- La7, Ignoto X: 361.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 358.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 341.000 spettatori (2,2%).