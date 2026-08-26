Ascolti tv ieri martedì 25 agosto chi vince tra Lassie, Nata per te, Yoga Radio Estate e In Onda
Ascolti tv martedì 25 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Lassie che sfida Nata per te, In Onda e Yoga Radio Estate
Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di martedì 25 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Nata per te (Canale5) a chiudere davanti a Lassie torna a casa (Rai1) e Yoga Radio Estate (Italia1). Giù dal podio Angeli e demoni (Rai2), seguito da In Onda (La7), Pooh Un attimo ancora (Rai3), Giuseppe Giacobazzi – Il pedone (Nove), Le grandi domande di Freedom (Rete4) e No time to die (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 25 agosto: chi ha vinto tra Lassie, Nata per te, Yoga Radio Estate di Enrico Papi e In Onda di Telese e Aprile
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 25 agosto: chi ha vinto tra Lassie, Nata per te, Yoga Radio Estate di Enrico Papi e In Onda di Telese e Aprile
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Nata per te: 1.624.000 spettatori (14.0%)
- Rai1, Lassie torna a casa: 1.345.000 spettatori (10.6%)
- Italia1, Yoga Radio Estate: 806.000 spettatori (7.7%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Angeli e demoni: 926.000 spettatori (7.5%)
- La7, In Onda Prima Serata: 838.000 spettatori (6.0%)
- Rai3, Pooh. Un Attimo Ancora: 805.000 spettatori (5.6%)
- Nove, Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone: 510.000 spettatori (4.3%)
- Rete4, Le Grandi Domande di Freedom: 425.000 spettatori (3.9%)
- Tv8, No Time to Die: 340.000 spettatori (3.2%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.532.000 spettatori (28.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.644.000 spettatori (23.5%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.352.000 spettatori (14.9%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.228.000 spettatori (7.8%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.054.000 spettatori (6.7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.017.000 spettatori (6.4%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 745.000 spettatori (4.8%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 503.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 482.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 452.000 spettatori (2.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.071.000 spettatori (25.2%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.055.000 spettatori (21.7%)
- Rai3, news dei TGR: 1.919.000 spettatori (15.3%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.632.000 spettatori (14.8%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.156.000 spettatori (13.3%)
- Rete4, 10 Minuti: 698.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, La Promessa: 819.000 spettatori (5.9%)
- Rai3, Blob: 724.000 spettatori (5.1%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 598.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, TGSport Sera: 357.000 spettatori (4.3%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 614.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 530.000 spettatori (3.9%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 378.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 361.000 spettatori (3.6%)
- Nove, Little Big Italy: 249.000 spettatori (3.0%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 363.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Hotel: 226.000 spettatori (1.8%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 108.000 spettatori (1.3%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 108.000 spettatori (1.0%)