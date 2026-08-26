Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di martedì 25 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Nata per te (Canale5) a chiudere davanti a Lassie torna a casa (Rai1) e Yoga Radio Estate (Italia1). Giù dal podio Angeli e demoni (Rai2), seguito da In Onda (La7), Pooh Un attimo ancora (Rai3), Giuseppe Giacobazzi – Il pedone (Nove), Le grandi domande di Freedom (Rete4) e No time to die (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 25 agosto: chi ha vinto tra Lassie, Nata per te, Yoga Radio Estate di Enrico Papi e In Onda di Telese e Aprile

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Nata per te : 1.624.000 spettatori (14.0%)

: 1.624.000 spettatori (14.0%) Rai1, Lassie torna a casa : 1.345.000 spettatori (10.6%)

: 1.345.000 spettatori (10.6%) Italia1, Yoga Radio Estate: 806.000 spettatori (7.7%)

Fuori dal podio:

Rai2, Angeli e demoni : 926.000 spettatori (7.5%)

: 926.000 spettatori (7.5%) La7, In Onda Prima Serata : 838.000 spettatori (6.0%)

: 838.000 spettatori (6.0%) Rai3, Pooh. Un Attimo Ancora : 805.000 spettatori (5.6%)

: 805.000 spettatori (5.6%) Nove, Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone : 510.000 spettatori (4.3%)

: 510.000 spettatori (4.3%) Rete4, Le Grandi Domande di Freedom : 425.000 spettatori (3.9%)

: 425.000 spettatori (3.9%) Tv8, No Time to Die: 340.000 spettatori (3.2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.532.000 spettatori (28.7%)

: 4.532.000 spettatori (28.7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.644.000 spettatori (23.5%)

: 3.644.000 spettatori (23.5%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.352.000 spettatori (14.9%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.228.000 spettatori (7.8%)

: 1.228.000 spettatori (7.8%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.054.000 spettatori (6.7%)

: 1.054.000 spettatori (6.7%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.017.000 spettatori (6.4%)

: 1.017.000 spettatori (6.4%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 745.000 spettatori (4.8%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 503.000 spettatori (3.2%)

: 503.000 spettatori (3.2%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 482.000 spettatori (3.1%)

: 482.000 spettatori (3.1%) Tv8, 4 Ristoranti: 452.000 spettatori (2.9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.071.000 spettatori (25.2%)

: 3.071.000 spettatori (25.2%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.055.000 spettatori (21.7%)

: 2.055.000 spettatori (21.7%) Rai3, news dei TGR: 1.919.000 spettatori (15.3%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.632.000 spettatori (14.8%)

: 1.632.000 spettatori (14.8%) Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.156.000 spettatori (13.3%)

1.156.000 spettatori (13.3%) Rete4, 10 Minuti : 698.000 spettatori (5.9%)

: 698.000 spettatori (5.9%) Rete4, La Promessa : 819.000 spettatori (5.9%)

: 819.000 spettatori (5.9%) Rai3, Blob : 724.000 spettatori (5.1%)

: 724.000 spettatori (5.1%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 598.000 spettatori (4.4%)

: 598.000 spettatori (4.4%) Rai2, TGSport Sera : 357.000 spettatori (4.3%)

: 357.000 spettatori (4.3%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 614.000 spettatori (4.1%)

: 614.000 spettatori (4.1%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 530.000 spettatori (3.9%)

E ancora: