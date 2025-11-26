Ascolti tv ieri martedì 25 novembre chi ha vinto tra C'è ancora domani, La notte nel cuore, Belve, Le Iene
Ascolti tv martedì 25 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con C'è ancora domani che affronta La Notte nel Cuore, Belve, Le Iene e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 25 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è C’è ancora domani a chiudere prima di La Notte nel cuore (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 25 novembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, C’è ancora domani, È sempre Cartabianca, Belve, DiMartedì e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, C’è ancora domani: 3.869.000 spettatori (21,6%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.276.000 spettatori (15%);
- La7, DiMartedì: 1.240.000 spettatori (7,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Belve: 1.176.000 spettatori (7,4%);
- Italia 1, Le Iene: 1.092.000 spettatori (8,8%);
- Rai 3, Amore Criminale: 569.000 spettatori (3%);
- Tv8, X Factor: 456.000 spettatori (3,2%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 434.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Only Fun: 329.000 spettatori (1,9%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.489.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.710.000 spettatori (21,2%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.407.000 spettatori (21,1%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.248.000 spettatori (20,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.747.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.503.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.194.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.100.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 872.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 745.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Foodish: 494.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 465.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.603.000 spettatori (26,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.246.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.326.000 spettatori (20,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.428.000 spettatori (13,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.090.000 spettatori (15,8%);
- Rai 3, Blob: 1.055.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, La promessa: 942.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 933.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 899.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, CSI: 681.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 659.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 582.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 420.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 416.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Grande Fratello: 352.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 346.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 323.000 spettatori (2,1%);
- La7, Ignoto X: 282.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Love Bugs: 233.000 spettatori (1,2%).