Ascolti tv ieri martedì 26 agosto chi ha vinto tra Il segreto di Isabelle, Watson e Radio Estate

La Rai torna a piazzare la doppietta e batte la Mediaset 2 a 1 nella giornata di martedì 26 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Rai1 sia in prima serata con Il segreto di Isabelle (che supera Watson su Canale5) sia nel preserale con Reazione a Catena (davanti a Sarabanda). In access prime time La ruota della fortuna di Gerry Scotti vola ancora. In prima serata buoni risultati anche per Discoring (Rai2), Rifkin’s Festival (Rai3), Babylon (Rete4), Radio Estate (Italia1), In onda (La7), Kill Bill (Tv8) e Confusi e felici (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 agosto: chi ha vinto tra Il segreto di Isabelle, Watson e Radio Estate

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Il Segreto di Isabelle : 1.875.000 spettatori (14.6%);

: 1.875.000 spettatori (14.6%); Canale5, Watson : 1.278.000 spettatori (10.6%);

: 1.278.000 spettatori (10.6%); Italia1, Yoga Radio Estate: 966.000 spettatori (9.4%).

Fuori dal podio:

Rai2, Formidabile Discoring : 921.000 spettatori (7.9);

: 921.000 spettatori (7.9); Rai3, Rifkin’s Festival : 340.000 spettatori (2.5%);

: 340.000 spettatori (2.5%); Rete4, Babylon : 241.000 spettatori (2.4%);

: 241.000 spettatori (2.4%); La7, In Onda Prima Serata : 693.000 spettatori (5%);

: 693.000 spettatori (5%); Tv8, Kill Bill: Vol. 1 : 345.000 spettatori (2.7%);

: 345.000 spettatori (2.7%); Nove, Confusi e felici: 502.000 spettatori (3.9%).

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.491.000 spettatori (27%);

: 4.491.000 spettatori (27%); Rai1, Techetechetè : 2.588.000 spettatori (15.7%);

: 2.588.000 spettatori (15.7%); Rai3, Un Posto al Sole: 1.274.000 spettatori (7.6%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 489.000 spettatori c(2.9%);

: 489.000 spettatori c(2.9%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.014.000 spettatori (6.1%);

: 1.014.000 spettatori (6.1%); Rai3, Viaggio in Italia : 824.000 spettatori (5%);

: 824.000 spettatori (5%); Rete4, 4 di Sera News : 662.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 497.000 spettatori e il 3% nella seconda parte;

: 662.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 497.000 spettatori e il 3% nella seconda parte; La7, In Onda : 992.000 spettatori (5.9%);

: 992.000 spettatori (5.9%); Tv8, 4 Ristoranti : 373.000 spettatori (2.3%);

: 373.000 spettatori (2.3%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 465.000 spettatori (2.8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.037.000 spettatori (23.8%);

: 3.037.000 spettatori (23.8%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.954.000 spettatori (19.7%);

: 1.954.000 spettatori (19.7%); Canale5, Sarabanda: 1.902.000 spettatori (16.4%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.332.000 spettatori (14.8%);

: 1.332.000 spettatori (14.8%); Rai2, TGSport Sera : 317.000 spettatori (3.6%);

: 317.000 spettatori (3.6%); Rai2, The Rookie : 424.000 spettatori (3.9%);

: 424.000 spettatori (3.9%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 545.000 spettatori (3.8%);

: 545.000 spettatori (3.8%); Italia1, Sport Mediaset Mag : 353.000 spettatori (3.4%);

: 353.000 spettatori (3.4%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 553.000 spettatori (3.9%);

: 553.000 spettatori (3.9%); Rai3, TGR : 1.775.000 spettatori (13.6%);

: 1.775.000 spettatori (13.6%); Rai3, Blob : 575.000 spettatori (3.8%);

: 575.000 spettatori (3.8%); Rete4, La Promessa : 712.000 spettatori (5%);

: 712.000 spettatori (5%); La7, Famiglie d’Italia : 107.000 spettatori (1%);

: 107.000 spettatori (1%); Tv8, 4 Hotel : 273.000 spettatori (2.1%);

: 273.000 spettatori (2.1%); Nove, Little Big Italy : 179.000 spettatori (2%);

: 179.000 spettatori (2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 340.000 spettatori (2.4%).