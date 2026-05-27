Ascolti tv ieri martedì 26 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Le Iene, Belve Crime e DiMartedì
Ascolti tv martedì 26 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che affronta Un nuovo inizio, Belve Crime, DiMartedì e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 26 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Un nuovo inizio (Canale 5) e Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Belve Crime (Rai 2), Indovina chi viene a cena (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Money Road(Tv8) e Bastille Day (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 26 maggio: chi ha vinto tra Montalbano, Un nuovo inizio, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 26 maggio: chi ha vinto tra Montalbano, Un nuovo inizio, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.893.000 spettatori (18,7%);
- Canale 5, Un nuovo inizio: 2.158.000 spettatori (15,1%);
- Italia 1, Le Iene presentano: Inside: 1.383.000 spettatori (12,9%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.331.000 spettatori (9%);
- Rai 2, Belve Crime: 819.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Indovina chi viene a cena: 675.000 spettatori (4%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 473.000 spettatori (4%);
- Tv8, Money Road: 363.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Bastille Day: 248.000 spettatori (1,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.542.000 spettatori (24,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.376.000 spettatori (23,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.425.000 spettatori (19,7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.371.000 spettatori (19,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.680.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.261.000 spettatori (7%);
- Italia 1, NCIS: 1.004.000 spettatori (5,7%).
E ancora:
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 900.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 886.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 801.000 spettatori (4,3%);
- Rai2, TG2 Post: 493.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Celebrity Chef: 365.000 spettatori (2%);
- Nove, The Cage: 346.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.745.000 spettatori (28,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.581.000 spettatori (24,7%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.026.000 spettatori (16,7%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti il primo: 1.463.000 spettatori (15,4%);
- Rai 3, TGR: 1.683.000 spettatori (12,2%);
- Rete 4, La promessa: 924.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 739.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 717.000 spettatori (4,6%);
- Rai 3, Tribb: 610.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 555.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 556.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 527.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 419.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 350.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 343.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 289.000 spettatori (3,1%);
- La7, Ignoto X: 248.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 192.000 spettatori (2,1%).