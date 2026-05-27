Ascolti tv ieri martedì 26 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Le Iene, Belve Crime e DiMartedì

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 26 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Un nuovo inizio (Canale 5) e Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Belve Crime (Rai 2), Indovina chi viene a cena (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Money Road(Tv8) e Bastille Day (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 maggio: chi ha vinto tra Montalbano, Un nuovo inizio, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 2.893.000 spettatori (18,7%);

: 2.893.000 spettatori (18,7%); Canale 5, Un nuovo inizio : 2.158.000 spettatori (15,1%);

: 2.158.000 spettatori (15,1%); Italia 1, Le Iene presentano: Inside: 1.383.000 spettatori (12,9%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.331.000 spettatori (9%);

: 1.331.000 spettatori (9%); Rai 2, Belve Crime : 819.000 spettatori (6,2%);

: 819.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Indovina chi viene a cena : 675.000 spettatori (4%);

: 675.000 spettatori (4%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 473.000 spettatori (4%);

: 473.000 spettatori (4%); Tv8, Money Road : 363.000 spettatori (2,3%);

: 363.000 spettatori (2,3%); Nove, Bastille Day: 248.000 spettatori (1,6%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.542.000 spettatori (24,3%);

: 4.542.000 spettatori (24,3%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.376.000 spettatori (23,6%);

: 4.376.000 spettatori (23,6%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.425.000 spettatori (19,7%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 3.371.000 spettatori (19,8%);

: 3.371.000 spettatori (19,8%); La7, Otto e Mezzo : 1.680.000 spettatori (9,3%);

: 1.680.000 spettatori (9,3%); Rai 3, Un posto al sole : 1.261.000 spettatori (7%);

: 1.261.000 spettatori (7%); Italia 1, NCIS: 1.004.000 spettatori (5,7%).

E ancora:

Rai 3, Il cavallo e la torre : 900.000 spettatori (5,3%);

: 900.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 886.000 spettatori (5,1%);

: 886.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 801.000 spettatori (4,3%);

: 801.000 spettatori (4,3%); Rai2, TG2 Post : 493.000 spettatori (2,7%);

: 493.000 spettatori (2,7%); Tv8, Celebrity Chef : 365.000 spettatori (2%);

: 365.000 spettatori (2%); Nove, The Cage: 346.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 3.745.000 spettatori (28,1%);

: 3.745.000 spettatori (28,1%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.581.000 spettatori (24,7%);

: 2.581.000 spettatori (24,7%); Canale 5, Avanti un altro: 2.026.000 spettatori (16,7%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti il primo : 1.463.000 spettatori (15,4%);

: 1.463.000 spettatori (15,4%); Rai 3, TGR : 1.683.000 spettatori (12,2%);

: 1.683.000 spettatori (12,2%); Rete 4, La promessa : 924.000 spettatori (5,9%);

: 924.000 spettatori (5,9%); Rete 4, 10 Minuti : 739.000 spettatori (5,6%);

: 739.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 717.000 spettatori (4,6%);

: 717.000 spettatori (4,6%); Rai 3, Tribb: 610.000 spettatori (3,7%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 555.000 spettatori (3,7%);

: 555.000 spettatori (3,7%); Rai 2, FBI – 2° episodio : 556.000 spettatori (3,7%);

: 556.000 spettatori (3,7%); Italia 1, Hawaii Five-0 : 527.000 spettatori (3,7%);

: 527.000 spettatori (3,7%); Rai 2, FBI – 1° episodio : 419.000 spettatori (3,5%);

: 419.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 350.000 spettatori (3,3%);

: 350.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 343.000 spettatori (2,4%);

: 343.000 spettatori (2,4%); Rai 2, TgSport Sera : 289.000 spettatori (3,1%);

: 289.000 spettatori (3,1%); La7, Ignoto X : 248.000 spettatori (2,2%);

: 248.000 spettatori (2,2%); Nove, Little Big Italy: 192.000 spettatori (2,1%).