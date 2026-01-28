Ascolti tv ieri martedì 27 gennaio chi ha vinto tra Morbo K, DiMartedì, Coppa Italia, Bianca Berlinguer
Ascolti tv martedì 27 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Io sono Farah che sfida Prima di noi, È sempre Cartabianca e DiMartedì, Boss in incognito
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 27 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge ancora Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Morbo K (Rai 1) a chiudere prima di L’ultima volta che siamo stati bambini (Canale 5) e Fiorentina-Como (Italia 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Boss in incognito (Rai 2), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4), Christmas with a crown (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K, L’ultima volta che siamo stati bambini, Boss in incognito, È sempre Cartabianca e DiMartedì
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Morbo K: 2.148.000 spettatori (15,6%);
- Canale 5, L’ultima volta che siamo stati bambini: 2.180.000 spettatori (15%);
- Italia 1, Fiorentina-Como: 1.600.000 spettatori (8,3%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.480.000 spettatori (9,5%);
- Rai 2, Boss in incognito: 920.000 spettatori (6%);
- Rai 3, FarWest: 715.000 spettatori (4,9%);
- Nove, Cash or Trash: 576.000 spettatori (3,4%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 482.000 spettatori (4%);
- Tv8, Christmas with a crown: 312.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.273.000 spettatori (25,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.973.000 spettatori (23,6%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.285.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.331.000 spettatori (21,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.910.000 spettatori (9,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.445.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.092.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.044.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 754.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 572.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Celebrity Chef: 526.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 525.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.911.000 spettatori (28,8%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.573.000 spettatori (25,3%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.598.000 spettatori (16,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.479.000 spettatori (14,3%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.793.000 spettatori (13,7%);
- Rai 3, Blob: 1.115.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, La promessa: 984.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 949.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 870.000 spettatori (5,2%);
- Nove, Cash or Trash: 776.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 567.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, 9-1-1: 513.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 432.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 387.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 356.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 348.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 319.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 257.000 spettatori (1,7%);
- Rai 2, Il viaggio della Torcia: 243.000 spettatori (1,8%).