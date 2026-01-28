Ascolti tv ieri martedì 27 gennaio chi ha vinto tra Morbo K, DiMartedì, Coppa Italia, Bianca Berlinguer

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 27 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge ancora Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Morbo K (Rai 1) a chiudere prima di L’ultima volta che siamo stati bambini (Canale 5) e Fiorentina-Como (Italia 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Boss in incognito (Rai 2), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4), Christmas with a crown (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K, L’ultima volta che siamo stati bambini, Boss in incognito, È sempre Cartabianca e DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Morbo K : 2.148.000 spettatori (15,6%);

: 2.148.000 spettatori (15,6%); Canale 5, L’ultima volta che siamo stati bambini : 2.180.000 spettatori (15%);

: 2.180.000 spettatori (15%); Italia 1, Fiorentina-Como: 1.600.000 spettatori (8,3%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.480.000 spettatori (9,5%);

: 1.480.000 spettatori (9,5%); Rai 2, Boss in incognito : 920.000 spettatori (6%);

: 920.000 spettatori (6%); Rai 3, FarWest : 715.000 spettatori (4,9%);

: 715.000 spettatori (4,9%); Nove, Cash or Trash : 576.000 spettatori (3,4%);

: 576.000 spettatori (3,4%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 482.000 spettatori (4%);

: 482.000 spettatori (4%); Tv8, Christmas with a crown: 312.000 spettatori (1,7%).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.273.000 spettatori (25,2%);

: 5.273.000 spettatori (25,2%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.973.000 spettatori (23,6%);

: 4.973.000 spettatori (23,6%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.285.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 4.331.000 spettatori (21,3%);

: 4.331.000 spettatori (21,3%); La7, Otto e Mezzo : 1.910.000 spettatori (9,1%);

: 1.910.000 spettatori (9,1%); Rai 3, Un posto al sole : 1.445.000 spettatori (6,9%);

: 1.445.000 spettatori (6,9%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.092.000 spettatori (5,4%);

: 1.092.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.044.000 spettatori (5,1%);

: 1.044.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 754.000 spettatori (3,6%);

: 754.000 spettatori (3,6%); Italia 1, Coppa Italia Live : 572.000 spettatori (2,9%);

: 572.000 spettatori (2,9%); Tv8, Celebrity Chef : 526.000 spettatori (2,5%);

: 526.000 spettatori (2,5%); Nove, The Cage: 525.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.911.000 spettatori (28,8%);

: 4.911.000 spettatori (28,8%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.573.000 spettatori (25,3%);

: 3.573.000 spettatori (25,3%); Canale 5, Caduta libera: 2.598.000 spettatori (16,4%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.479.000 spettatori (14,3%);

: 2.479.000 spettatori (14,3%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.793.000 spettatori (13,7%);

: 1.793.000 spettatori (13,7%); Rai 3, Blob : 1.115.000 spettatori (6,1%);

: 1.115.000 spettatori (6,1%); Rete 4, La promessa : 984.000 spettatori (5,2%);

: 984.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 949.000 spettatori (4,8%);

: 949.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 10 Minuti : 870.000 spettatori (5,2%);

: 870.000 spettatori (5,2%); Nove, Cash or Trash : 776.000 spettatori (4,1%);

: 776.000 spettatori (4,1%); Italia 1, CSI: 567.000 spettatori (3,1%);

567.000 spettatori (3,1%); Rai 2, 9-1-1 : 513.000 spettatori (2,7%);

: 513.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 432.000 spettatori (3%);

432.000 spettatori (3%); Rai 2, TgSport Sera : 387.000 spettatori (3,1%);

: 387.000 spettatori (3,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 356.000 spettatori (2%);

: 356.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy : 348.000 spettatori (2,7%);

: 348.000 spettatori (2,7%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 319.000 spettatori (2%);

: 319.000 spettatori (2%); La7, Ignoto X : 257.000 spettatori (1,7%);

: 257.000 spettatori (1,7%); Rai 2, Il viaggio della Torcia: 243.000 spettatori (1,8%).