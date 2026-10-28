Ascolti TV ieri martedì 27 ottobre, Zelig 30 batte Tutto l'amore che resta e DiMartedì: dati Auditel
Il programma Mediaset vince la prima serata con quasi 1,8 milioni di telespettatori: la sfida con Tutto l'amore che resta e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 27 ottobre 2026, premia Zelig 30 su Canale 5, che conquista 1,8 milioni di spettatori e il 16,8% di share, staccando Tutto l’amore che resta su Rai1, fermo al 16,3% e 2,7 milioni di spettatori. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Tutto l'amore che resta, Zelig 30, DiMartedì, Filorosso, Verità Nascoste e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Tutto l’amore che resta, Zelig 30, DiMartedì, Filorosso, Verità Nascoste e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di martedì 27 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Canale5, Zelig 30: 1.858.000 spettatori (16,8%)
- Rai1, Tutto l’Amore che Resta: 2.773.000 spettatori (16,3%)
- La7, DiMartedì: 1.674.000 spettatori (11,5%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, Verità Nascoste: 1.032.000 spettatori (9,1%)
- La7, DiMartedì Più: 478.000 spettatori (8,8%)
- Italia1, Io sono nessuno: 1.098.000 spettatori (6,5%)
- Tv8, X Factor: 597.000 spettatori (4,9%)
- Rai2, Formidabile!: 500.000 spettatori (3,4%)
- Rai3, Filorosso: 255.000 spettatori (2,1%)
- Nove, Merry Christmas in Love: 228.000 spettatori (1,6%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Canale5
|Zelig 30
|1.858.000
|16,8
|Rai1
|Tutto l’Amore che Resta
|2.773.000
|16,3
|La7
|DiMartedì
|1.674.000
|11,5
|Rete4
|Verità Nascoste
|1.032.000
|9,1
|La7
|DiMartedì Più
|478.000
|8,8
|Italia1
|Io sono nessuno
|1.098.000
|6,5
|Tv8
|X Factor
|597.000
|4,9
|Rai2
|Formidabile!
|500.000
|3,4
|Rai3
|Filorosso
|255.000
|2,1
|Nove
|Merry Christmas in Love
|228.000
|1,6
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 27 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.407.000 spettatori e 22% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.354.000 spettatori e il 21,9%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.407.000 spettatori (22%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.354.000 spettatori (21,9%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.708.000 spettatori (19,3%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.597.000 spettatori (18,3%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.884.000 spettatori (9,4%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.410.000 spettatori (7%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.271.000 spettatori (6,6%)
- Rete4, 4 di Sera – Prima Parte: 991.000 spettatori (5,1%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 925.000 spettatori (4,6%)
- Rete4, 4 di Sera – Seconda Parte: 833.000 spettatori (4,2%)
- Rai2, TG2 Post: 609.000 spettatori (3%)
- Tv8, Foodish: 598.000 spettatori (3%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 534.000 spettatori (2,7%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|Affari Tuoi
|4.407.000
|22
|Canale5
|La Ruota della Fortuna
|4.354.000
|21,9
|Rai1
|Cinque Minuti
|3.708.000
|19,3
|Canale5
|Gira La Ruota della Fortuna
|3.597.000
|18,3
|La7
|Otto e Mezzo
|1.884.000
|9,4
|Rai3
|Un Posto al Sole
|1.410.000
|7
|Rai3
|Il Cavallo e la Torre
|1.271.000
|6,6
|Rete4
|4 di Sera – Prima Parte
|991.000
|5,1
|Italia1
|N.C.I.S. – Unità Anticrimine
|925.000
|4,6
|Rete4
|4 di Sera – Seconda Parte
|833.000
|4,2
|Rai2
|TG2 Post
|609.000
|3
|Tv8
|Foodish
|598.000
|3
|Nove
|Cash or Trash – Chi Offre di Più?
|534.000
|2,7
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di martedì 27 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.227.000 spettatori (25,1%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.097.000 spettatori (22,7%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.465.000 spettatori (15,9%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.557.000 spettatori (14,9%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.794.000 spettatori (14,5%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.085.000 spettatori (6,6%)
- Rai3, Blob: 1.113.000 spettatori (6,1%)
- Rete4, La Promessa: 1.054.000 spettatori (5,8%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 1.010.000 spettatori (5,3%)
- Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio: 856.000 spettatori (4,7%)
- Rai2, Blue Bloods – Primo episodio: 683.000 spettatori (4,5%)
- Rai2, TGSport Sera: 421.000 spettatori (3,4%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 460.000 spettatori (2,6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 480.000 spettatori (2,7%)
- Nove, Little Big Italy: 357.000 spettatori (2,5%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 323.000 spettatori (2,4%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 290.000 spettatori (2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 241.000 spettatori (1,6%)
- Tv8, Foodish: 153.000 spettatori (1,3%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|L’Eredità
|4.227.000
|25,1
|Rai1
|L’Eredità – La Sfida dei 7
|3.097.000
|22,7
|Canale5
|Caduta Libera
|2.465.000
|15,9
|Rai3
|TGR
|2.557.000
|14,9
|Canale5
|Caduta Libera – Inizia la Sfida
|1.794.000
|14,5
|Rete4
|10 Minuti
|1.085.000
|6,6
|Rai3
|Blob
|1.113.000
|6,1
|Rete4
|La Promessa
|1.054.000
|5,8
|Rai3
|Fin Che la Barca Va
|1.010.000
|5,3
|Rai2
|Blue Bloods – Secondo episodio
|856.000
|4,7
|Rai2
|Blue Bloods – Primo episodio
|683.000
|4,5
|Rai2
|TGSport Sera
|421.000
|3,4
|Nove
|Cash or Trash – Chi Offre di Più?
|480.000
|2,7
|Italia1
|C.S.I. – Scena del Crimine
|460.000
|2,6
|Nove
|Little Big Italy
|357.000
|2,5
|Italia1
|Grande Fratello Vip
|323.000
|2,4
|La7
|Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca
|290.000
|2
|Italia1
|Studio Aperto Mag
|241.000
|1,6
|Tv8
|Foodish
|153.000
|1,3