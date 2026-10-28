Ascolti TV ieri martedì 27 ottobre, Zelig 30 batte Tutto l'amore che resta e DiMartedì: dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 27 ottobre 2026, premia Zelig 30 su Canale 5, che conquista 1,8 milioni di spettatori e il 16,8% di share, staccando Tutto l’amore che resta su Rai1, fermo al 16,3% e 2,7 milioni di spettatori. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Tutto l’amore che resta, Zelig 30, DiMartedì, Filorosso, Verità Nascoste e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di martedì 27 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Canale5, Zelig 30 : 1.858.000 spettatori (16,8%)

: 1.858.000 spettatori (16,8%) Rai1, Tutto l’Amore che Resta : 2.773.000 spettatori (16,3%)

: 2.773.000 spettatori (16,3%) La7, DiMartedì: 1.674.000 spettatori (11,5%)

Ai piedi del podio:

Rete4, Verità Nascoste : 1.032.000 spettatori (9,1%)

: 1.032.000 spettatori (9,1%) La7, DiMartedì Più : 478.000 spettatori (8,8%)

: 478.000 spettatori (8,8%) Italia1, Io sono nessuno : 1.098.000 spettatori (6,5%)

: 1.098.000 spettatori (6,5%) Tv8, X Factor : 597.000 spettatori (4,9%)

: 597.000 spettatori (4,9%) Rai2, Formidabile! : 500.000 spettatori (3,4%)

: 500.000 spettatori (3,4%) Rai3, Filorosso : 255.000 spettatori (2,1%)

: 255.000 spettatori (2,1%) Nove, Merry Christmas in Love: 228.000 spettatori (1,6%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Canale5 Zelig 30 1.858.000 16,8 Rai1 Tutto l’Amore che Resta 2.773.000 16,3 La7 DiMartedì 1.674.000 11,5 Rete4 Verità Nascoste 1.032.000 9,1 La7 DiMartedì Più 478.000 8,8 Italia1 Io sono nessuno 1.098.000 6,5 Tv8 X Factor 597.000 4,9 Rai2 Formidabile! 500.000 3,4 Rai3 Filorosso 255.000 2,1 Nove Merry Christmas in Love 228.000 1,6

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 27 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.407.000 spettatori e 22% di share.

La Ruota della Fortuna si ferma a 4.354.000 spettatori e il 21,9%.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.407.000 spettatori (22%)

: 4.407.000 spettatori (22%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.354.000 spettatori (21,9%)

: 4.354.000 spettatori (21,9%) Rai1, Cinque Minuti: 3.708.000 spettatori (19,3%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.597.000 spettatori (18,3%)

: 3.597.000 spettatori (18,3%) La7, Otto e Mezzo : 1.884.000 spettatori (9,4%)

: 1.884.000 spettatori (9,4%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.410.000 spettatori (7%)

: 1.410.000 spettatori (7%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.271.000 spettatori (6,6%)

: 1.271.000 spettatori (6,6%) Rete4, 4 di Sera – Prima Parte : 991.000 spettatori (5,1%)

: 991.000 spettatori (5,1%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 925.000 spettatori (4,6%)

: 925.000 spettatori (4,6%) Rete4, 4 di Sera – Seconda Parte : 833.000 spettatori (4,2%)

: 833.000 spettatori (4,2%) Rai2, TG2 Post : 609.000 spettatori (3%)

: 609.000 spettatori (3%) Tv8, Foodish : 598.000 spettatori (3%)

: 598.000 spettatori (3%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 534.000 spettatori (2,7%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 Affari Tuoi 4.407.000 22 Canale5 La Ruota della Fortuna 4.354.000 21,9 Rai1 Cinque Minuti 3.708.000 19,3 Canale5 Gira La Ruota della Fortuna 3.597.000 18,3 La7 Otto e Mezzo 1.884.000 9,4 Rai3 Un Posto al Sole 1.410.000 7 Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.271.000 6,6 Rete4 4 di Sera – Prima Parte 991.000 5,1 Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 925.000 4,6 Rete4 4 di Sera – Seconda Parte 833.000 4,2 Rai2 TG2 Post 609.000 3 Tv8 Foodish 598.000 3 Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 534.000 2,7

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di martedì 27 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.227.000 spettatori (25,1%)

: 4.227.000 spettatori (25,1%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.097.000 spettatori (22,7%)

: 3.097.000 spettatori (22,7%) Canale5, Caduta Libera: 2.465.000 spettatori (15,9%)

A seguire:

Rai3, TGR : 2.557.000 spettatori (14,9%)

: 2.557.000 spettatori (14,9%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.794.000 spettatori (14,5%)

: 1.794.000 spettatori (14,5%) Rete4, 10 Minuti : 1.085.000 spettatori (6,6%)

: 1.085.000 spettatori (6,6%) Rai3, Blob : 1.113.000 spettatori (6,1%)

: 1.113.000 spettatori (6,1%) Rete4, La Promessa : 1.054.000 spettatori (5,8%)

: 1.054.000 spettatori (5,8%) Rai3, Fin Che la Barca Va : 1.010.000 spettatori (5,3%)

: 1.010.000 spettatori (5,3%) Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio : 856.000 spettatori (4,7%)

: 856.000 spettatori (4,7%) Rai2, Blue Bloods – Primo episodio : 683.000 spettatori (4,5%)

: 683.000 spettatori (4,5%) Rai2, TGSport Sera : 421.000 spettatori (3,4%)

: 421.000 spettatori (3,4%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 460.000 spettatori (2,6%)

: 460.000 spettatori (2,6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 480.000 spettatori (2,7%)

: 480.000 spettatori (2,7%) Nove, Little Big Italy : 357.000 spettatori (2,5%)

: 357.000 spettatori (2,5%) Italia1, Grande Fratello Vip : 323.000 spettatori (2,4%)

: 323.000 spettatori (2,4%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca : 290.000 spettatori (2%)

: 290.000 spettatori (2%) Italia1, Studio Aperto Mag : 241.000 spettatori (1,6%)

: 241.000 spettatori (1,6%) Tv8, Foodish: 153.000 spettatori (1,3%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 L’Eredità 4.227.000 25,1 Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.097.000 22,7 Canale5 Caduta Libera 2.465.000 15,9 Rai3 TGR 2.557.000 14,9 Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.794.000 14,5 Rete4 10 Minuti 1.085.000 6,6 Rai3 Blob 1.113.000 6,1 Rete4 La Promessa 1.054.000 5,8 Rai3 Fin Che la Barca Va 1.010.000 5,3 Rai2 Blue Bloods – Secondo episodio 856.000 4,7 Rai2 Blue Bloods – Primo episodio 683.000 4,5 Rai2 TGSport Sera 421.000 3,4 Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 480.000 2,7 Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine 460.000 2,6 Nove Little Big Italy 357.000 2,5 Italia1 Grande Fratello Vip 323.000 2,4 La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca 290.000 2 Italia1 Studio Aperto Mag 241.000 1,6 Tv8 Foodish 153.000 1,3