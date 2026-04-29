Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di martedì 28 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino batte La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2) di Francesca Fagnani, Le Iene (Italia 1), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8) e Chernobyl (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 28 aprile: chi ha vinto tra Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 3.007.000 spettatori (17,4%);

: 3.007.000 spettatori (17,4%); Canale 5, Grande Fratello Vip : 1.829.000 spettatori (15,5%);

: 1.829.000 spettatori (15,5%); La7, DiMartedì: 1.533.000 spettatori (9,8%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Belve : 1.502.000 spettatori (10,2%);

: 1.502.000 spettatori (10,2%); Italia 1, Le Iene : 977.000 spettatori (8,1%);

977.000 spettatori (8,1%); Rai 3, FarWest : 627.000 spettatori (4,2%);

: 627.000 spettatori (4,2%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 398.000 spettatori (3,1%);

: 398.000 spettatori (3,1%); Tv8, Italia’s Got Talent : 292.000 spettatori (1,8%);

: 292.000 spettatori (1,8%); Nove, Chernobyl: 223.000 spettatori (1,3%).

ANSA

Chi è stato eliminato al Gf Vip

Nella puntata di martedì 28 aprile, la concorrente eliminata dal televoto è stata Paola Caruso.

In nomination, invece, ci sono:

Marco Berry

Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo

Adriana Volpe

Raul Dumitras

Francesca Manzini

Il televoto deciderà chi sarà il secondo o la seconda finalista dopo Antonella Elia.

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.848.000 spettatori (23,4%);

: 4.848.000 spettatori (23,4%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.603.000 spttatori (22,2%);

: 4.603.000 spttatori (22,2%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.007.000 spettatori (21%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.706.000 spttatori (19%);

: 3.706.000 spttatori (19%); La7, Otto e Mezzo : 1.987.000 spettatori (9,8%);

: 1.987.000 spettatori (9,8%); Rai 3, Un posto al sole : 1.328.000 spettatori (6,5%);

: 1.328.000 spettatori (6,5%); Italia 1, NCIS: 1.096.000 spettatori (5,5%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 929.000 spettatori (4,8%);

: 929.000 spettatori (4,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 915.000 spettatori (4,8%);

: 915.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 715.000 spettatori (3,4%);

: 715.000 spettatori (3,4%); Rai 2, Tg2 Post : 505.000 spettatori (2,4%);

: 505.000 spettatori (2,4%); Nove, The Cage : 430.000 spettatori (2,1%);

: 430.000 spettatori (2,1%); Tv8, Foodish: 393.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.273.000 spettatori (28,7%);

: 4.273.000 spettatori (28,7%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.858.000 spettatori (25,3%);

: 2.858.000 spettatori (25,3%); Canale 5, Avanti un altro: 2.450.000 spettatori (18,2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.967.000 spettatori (12,8%);

: 1.967.000 spettatori (12,8%); Canale 5, Avanti il primo : 1.512.000 spettatori (15,4%);

: 1.512.000 spettatori (15,4%); Rete 4, La promessa : 932.000 spettatori (5,4%);

: 932.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Blob : 902.000 spettatori (5,3%);

: 902.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 806.000 spettatori (5,5%);

: 806.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Kong : 757.000 spettatori (4,1%);

: 757.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash: 737.000 spettatori (4,2%).

E ancora:

Rai 2, FBI – 2° episodio : 532.000 spettatori (3,1%);

: 532.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Hawaii Five-0: 530.000 spettatori (3,4%);

530.000 spettatori (3,4%); Italia 1, Gf Vip: 421.000 spettatori (3,9%);

421.000 spettatori (3,9%); Rai 2, FBI – 1° episodio : 394.000 spettatori (3%);

: 394.000 spettatori (3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 356.000 spettatori (2,9%);

356.000 spettatori (2,9%); Rai 2, TgSport Sera : 349.000 spettatori (3,6%);

: 349.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 346.000 spettatori (2,1%);

: 346.000 spettatori (2,1%); Nove, Little Big Italy : 267.000 spettatori (2,6%);

: 267.000 spettatori (2,6%); La7, Ignoto X: 229.000 spettatori (1,9%).