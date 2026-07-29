Ascolti tv ieri martedì 28 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e In Onda
Ascolti tv martedì 28 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Temptation Island che affronta Il giovane Montalbano, In Onda e Bastardi senza gloria
Mediaset non centra il tris nella giornata di martedì 28 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato soltanto nel preserale, con Reazione a Catena che batte The Wall. Poi tra access prime time e prima serata è dominio di Cologno Monzese, con La Ruota della Fortuna che batte L’Eredità Summer e Temptation Island (Canale5) che ha la meglio su Il giovane Montalbano (Rai1). Sul podio della prima serata anche Lucio per Amico – Ricordando Battisti (Rai3) seguito da Bastardi senza gloria (Italia1), Lo chiamavano Bulldozer (Rete4), In Onda (La7), Ritorno in Paradiso (Rai2), Segnali dal futuro (Nove) e Casino Royale (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 28 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e In Onda
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena
Ascolti tv 28 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e In Onda
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Temptation Island: 4.405.000 spettatori (34.1%)
- Rai1, Il Giovane Montalbano in replica: 1.820.000 spettatori (13.4%)
- Rai3, Lucio per Amico – Ricordando Battisti: 966.000 spettatori (6.3%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Bastardi senza gloria: 759.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, Lo chiamavano Bulldozer: 656.000 spettatori (4.7%)
- La7, In Onda Prima Serata: 626.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, Ritorno in Paradiso: 536.000 spettatori (3.8%)
- Nove, Segnali dal futuro: 276.000 spettatori (2.1%)
- Tv8, Casino Royale: 198.000 spettatori (1.6%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.588.000 spettatori (28.9%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.465.000 spettatori (23.0%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.561.000 spettatori (16.2%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.086.000 spettatori (7.0%)
- La7, In Onda: 1.057.000 spettatori (6.8%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 875.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 729.000 spettatori (4.9%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 649.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, TG2 Post: 551.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 462.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, Foodish: 425.000 spettatori (2.7%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.991.000 spettatori (25.3%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.997.000 spettatori (21.5%)
- Canale5, The Wall: 1.739.000 spettatori (16.4%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.371.000 spettatori (16.2%)
- Rai3, le news dei TGR: 1.840.000 spettatori (15.2%)
- Rete4, 10 Minuti: 718.000 spettatori (6.3%)
- Rai3, Blob: 770.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, La Promessa: 767.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 in replica: 739.000 spettatori (5.2%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 512.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, TGSport Sera: 317.000 spettatori (3.8%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 337.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 344.000 spettatori (3.4%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 419.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Little Big Italy: 209.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 334.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 290.000 spettatori (2.3%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 78.000 spettatori (1.0%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 85.000 spettatori (0.8%)