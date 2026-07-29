Ascolti tv ieri martedì 28 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e In Onda

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non centra il tris nella giornata di martedì 28 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato soltanto nel preserale, con Reazione a Catena che batte The Wall. Poi tra access prime time e prima serata è dominio di Cologno Monzese, con La Ruota della Fortuna che batte L’Eredità Summer e Temptation Island (Canale5) che ha la meglio su Il giovane Montalbano (Rai1). Sul podio della prima serata anche Lucio per Amico – Ricordando Battisti (Rai3) seguito da Bastardi senza gloria (Italia1), Lo chiamavano Bulldozer (Rete4), In Onda (La7), Ritorno in Paradiso (Rai2), Segnali dal futuro (Nove) e Casino Royale (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 28 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e In Onda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Temptation Island : 4.405.000 spettatori (34.1%)

: 4.405.000 spettatori (34.1%) Rai1, Il Giovane Montalbano in replica : 1.820.000 spettatori (13.4%)

: 1.820.000 spettatori (13.4%) Rai3, Lucio per Amico – Ricordando Battisti: 966.000 spettatori (6.3%)

Fuori dal podio:

Italia1, Bastardi senza gloria : 759.000 spettatori (5.8%)

: 759.000 spettatori (5.8%) Rete4, Lo chiamavano Bulldozer : 656.000 spettatori (4.7%)

: 656.000 spettatori (4.7%) La7, In Onda Prima Serata : 626.000 spettatori (4.2%)

: 626.000 spettatori (4.2%) Rai2, Ritorno in Paradiso : 536.000 spettatori (3.8%)

: 536.000 spettatori (3.8%) Nove, Segnali dal futuro : 276.000 spettatori (2.1%)

: 276.000 spettatori (2.1%) Tv8, Casino Royale: 198.000 spettatori (1.6%)

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.588.000 spettatori (28.9%)

: 4.588.000 spettatori (28.9%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.465.000 spettatori (23.0%)

: 3.465.000 spettatori (23.0%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.561.000 spettatori (16.2%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.086.000 spettatori (7.0%)

: 1.086.000 spettatori (7.0%) La7, In Onda : 1.057.000 spettatori (6.8%)

: 1.057.000 spettatori (6.8%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 875.000 spettatori (5.6%)

: 875.000 spettatori (5.6%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 729.000 spettatori (4.9%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 649.000 spettatori (4.1%)

: 649.000 spettatori (4.1%) Rai2, TG2 Post : 551.000 spettatori (3.5%)

: 551.000 spettatori (3.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 462.000 spettatori (2.9%)

: 462.000 spettatori (2.9%) Tv8, Foodish: 425.000 spettatori (2.7%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.991.000 spettatori (25.3%)

: 2.991.000 spettatori (25.3%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.997.000 spettatori (21.5%)

: 1.997.000 spettatori (21.5%) Canale5, The Wall: 1.739.000 spettatori (16.4%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.371.000 spettatori (16.2%)

: 1.371.000 spettatori (16.2%) Rai3, le news dei TGR : 1.840.000 spettatori (15.2%)

: 1.840.000 spettatori (15.2%) Rete4, 10 Minuti: 718.000 spettatori (6.3%)

718.000 spettatori (6.3%) Rai3, Blob : 770.000 spettatori (5.7%)

: 770.000 spettatori (5.7%) Rete4, La Promessa : 767.000 spettatori (5.7%)

: 767.000 spettatori (5.7%) Rai3, Via dei Matti n° 0 in replica : 739.000 spettatori (5.2%)

: 739.000 spettatori (5.2%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio ): 512.000 spettatori (3.9%)

): 512.000 spettatori (3.9%) Rai2, TGSport Sera: 317.000 spettatori (3.8%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 337.000 spettatori (3.5%)

: 337.000 spettatori (3.5%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 344.000 spettatori (3.4%)

: 344.000 spettatori (3.4%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 419.000 spettatori (3.2%)

: 419.000 spettatori (3.2%) Nove, Little Big Italy : 209.000 spettatori (2.7%)

: 209.000 spettatori (2.7%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 334.000 spettatori (2.7%)

: 334.000 spettatori (2.7%) Tv8, 4 Ristoranti : 290.000 spettatori (2.3%)

: 290.000 spettatori (2.3%) La7, Grantchester (primo episodio) : 78.000 spettatori (1.0%)

: 78.000 spettatori (1.0%) La7, Grantchester (secondo episodio): 85.000 spettatori (0.8%)