Ascolti tv ieri martedì 28 ottobre chi ha vinto tra Commissario Montalbano, La Notte nel Cuore, Belve, Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 28 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Belve (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene (Italia 1), Dogman (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 28 ottobre: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, La Notte nel Cuore, Belve, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.612.000 spettatori (16,3%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.389.000 spettatori (16,4%);
- Rai 2, Belve: 1.801.000 spettatori (13,1%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.243.000 spettatori (7,9%);
- Italia 1, Le Iene: 986.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Dogman: 653.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, X Factor: 560.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 476.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Only Fun: 286.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.082.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.516.000 spettatori (22,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.054.000 spettatori (21,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.749.000 spettatori (8,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.312.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.098.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 919.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 857.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 708.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, Foodish: 520.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 504.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 478.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.442.000 spettatori (26,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.376.000 spettatori (24,5%),
- Canale 5, Avanti un altro: 3.143.000 spettatori (19,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.113.000 spettatori (12,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.079.000 spettatori (16,4%);
- Rete 4, La promessa: 982.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 885.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 841.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 707.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Cash or Trash: 643.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, CSI: 641.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, Italia-Brasile: 422.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 398.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 325.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 260.000 spettatori (1,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 239.000 spettatori (1,6%).