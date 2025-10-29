Ascolti tv ieri martedì 28 ottobre chi ha vinto tra Commissario Montalbano, La Notte nel Cuore, Belve, Le Iene

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 28 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Belve (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene (Italia 1), Dogman (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 28 ottobre: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, La Notte nel Cuore, Belve, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 2.612.000 spettatori (16,3%);

: 2.612.000 spettatori (16,3%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.389.000 spettatori (16,4%);

: 2.389.000 spettatori (16,4%); Rai 2, Belve: 1.801.000 spettatori (13,1%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.243.000 spettatori (7,9%);

: 1.243.000 spettatori (7,9%); Italia 1, Le Iene : 986.000 spettatori (8,2%);

986.000 spettatori (8,2%); Rai 3, Dogman : 653.000 spettatori (3,6%);

: 653.000 spettatori (3,6%); Tv8, X Factor : 560.000 spettatori (4,2%);

: 560.000 spettatori (4,2%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 476.000 spettatori (3,8%);

: 476.000 spettatori (3,8%); Nove, Only Fun: 286.000 spettatori (1,8%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.082.000 spettatori (25,3%);

: 5.082.000 spettatori (25,3%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.516.000 spettatori (22,4%);

: 4.516.000 spettatori (22,4%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.054.000 spettatori (21,1%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.749.000 spettatori (8,7%);

: 1.749.000 spettatori (8,7%); Rai 3, Un posto al sole : 1.312.000 spettatori (6,5%);

: 1.312.000 spettatori (6,5%); Italia 1, NCIS : 1.098.000 spettatori (5,5%);

: 1.098.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 919.000 spettatori (4,7%);

: 919.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 857.000 spettatori (4,4%);

: 857.000 spettatori (4,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 708.000 spettatori (3,5%);

: 708.000 spettatori (3,5%); Tv8, Foodish : 520.000 spettatori (2,6%);

: 520.000 spettatori (2,6%); Rai 2, Tg2 Post : 504.000 spettatori (2,5%);

: 504.000 spettatori (2,5%); Nove, The Cage: 478.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.442.000 spettatori (26,3%);

: 4.442.000 spettatori (26,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.376.000 spettatori (24,5%),

: 3.376.000 spettatori (24,5%), Canale 5, Avanti un altro: 3.143.000 spettatori (19,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.113.000 spettatori (12,3%);

: 2.113.000 spettatori (12,3%); Canale 5, Avanti il primo : 2.079.000 spettatori (16,4%);

: 2.079.000 spettatori (16,4%); Rete 4, La promessa : 982.000 spettatori (5,3%);

: 982.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 885.000 spettatori (5,3%);

: 885.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Blob : 841.000 spettatori (4,5%);

: 841.000 spettatori (4,5%); Rai 3, Fin che la barca va : 707.000 spettatori (3,7%);

: 707.000 spettatori (3,7%); Nove, Cash or Trash : 643.000 spettatori (3,5%);

: 643.000 spettatori (3,5%); Italia 1, CSI: 641.000 spettatori (3,6%);

641.000 spettatori (3,6%); Rai 2, Italia-Brasile : 422.000 spettatori (2,9%);

: 422.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Ristoranti : 398.000 spettatori (2,4%);

: 398.000 spettatori (2,4%); Nove, Little Big Italy : 325.000 spettatori (2,8%);

: 325.000 spettatori (2,8%); La7, Ignoto X : 260.000 spettatori (1,8%);

: 260.000 spettatori (1,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 239.000 spettatori (1,6%).